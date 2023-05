Swanlake The Onsen Residences là phân khu có giá đắt đỏ bậc nhất khu đô thị Ecopark đến thời điểm hiện tại

Điểm đặc biệt tại Swan Lake Onsen Ecopark chính là tổ hợp tiện ích nội khu: những hồ nước khoáng nóng Onsen. 14 hồ khoáng nóng Onsen được chia thành 3 tổ hợp khoáng nóng với 3 thành phần khác nhau, hàm lượng khoáng chất khác nhau, nhiệt độ khác nhau phù hợp trị liệu cho từng vấn đề như các vấn đề về xương khớp, huyết áp và chứng mất ngủ ở người già, trị liệu các bệnh về cơ, đau nhức cơ và tim mạch hay làm đẹp da. Nguồn khoáng nóng tại Swan Lake Onsen được khai thác từ mỏ khoáng nóng tại Hưng Yên cách Ecopark 5,4km. Ngoài ra, tiện ích nội khu dự án còn có 5 phòng xông hơi cao cấp, 3 phân khu Spa và Detox rộng lớn, tổ hợp vườn Nhật rộng hơn 2,4 ha, khối đế trung tâm thương mại với chiều dài 1 Km.

Ngoài những tiện ích nội khu riêng, cư dân dự án còn được sử dụng các tiện ích chung của khu đô thị Ecopark như công viên hồ Thiên Nga, công viên Mùa Hạ, công viên Mùa Thu. Trong bán kính 500m của dự án là bệnh viện đại học y khoa Tokyo, trường Đại học BUV, Trường Y Khoa Tokyo, trường liên cấp Edison; Trường liên cấp Chadwich; các trường mẫu giáo, Hơn 100 nhà hàng, coffee, Quảng trường nhạc nước Marina, Trung tâm mua sắm trên mặt nước, 2 sân golf 9 hố và sân golf 18 hố.

Về thiết kế, kiến trúc chữ T giúp 75% căn hộ tại dự án Swan Lake Onsen Ecopark bao trọn Hồ Thiên Nga, Công viên Hồ Thiên Nga, khu vực sân Golf và khu CBD. Lối kiến trúc này giúp tối đa hóa tầm view của các căn hộ. Diện tích các căn hộ tại dự án khá linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, từ các căn studio, căn hộ 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích dao động từ 33-97m2. Như vậy, từ người độc thân đến những gia đình 2 hay 3 thế hệ đều có thể chọn căn hộ tại dự án này.

Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn , Swanlake Residences The Onsen có giá bán từ 56 triệu đồng/m2, những căn vị trí đẹp, đắc địa, giá bán lên tới 70-80 triệu đồng/m2. Nếu so sánh với các phân khu trong Ecopark thì Swanlake Residence The Onsen có mức giá thuộc top cao nhất. Đơn cử, phân khu Solforest có giá chào bán 46 triệu đồng/m2 với căn hộ có sân vườn. Haven Park, tùy từng căn, vị trí, giá dao động từ 35-45 triệu đồng/m2. SkyOasis là 33-38 triệu đồng/m2. Các phân khu bán từ trước đó khá lâu như Rừng Cọ, Westbay thì mức giá khá mềm. Căn hộ Rừng Cọ có khoảng giá phổ biến là 20-25 triệu đồng/m2. Căn hộ tại Westbay thì giá bán dao động phổ biến 30-35 triệu đồng/m2.