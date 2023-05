Tại Sao Gói Tín Dụng 110.000 Tỷ Đồng Sẽ Tạm Dừng?

Gói tín dụng 110.000 tỷ đồng do Bộ Xây dựng đề xuất và gói tín dụng 120.000 tỷ đồng do NHNN công bố đều hướng tới các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Ảnh minh họa

Tại Hội nghị trực tuyến về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản tổ chức ngày 17/2 vừa qua, Bộ Xây dựng đề xuất gói tín dụng 110.000 tỷ đồng và NHNN công bố gói tín dụng 120.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người mua và doanh nghiệp bất động sản trong bối cảnh thị trường nhiều khó khăn. Theo đề xuất này, gói tín dụng 110.000 tỷ đồng sẽ được thực hiện theo phương thức tái cấp vốn, cấp cho các ngân hàng thương mại (giống với gói 30.000 tỷ năm 2013-2016) cho các dự án nhà ở xã hội và công nhân, người thu nhập thấp vay với lãi suất ưu đãi.

Tuy nhiên, mới đây, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tạm dừng đề xuất gói tín dụng 110.000 tỷ đồng. Lý do là vì tại Hội nghị ngày 17/2, bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN Việt Nam cho biết nguồn tái cấp vốn đang tương đối khó khăn. Do đó, sau Hội nghị, Bộ Xây dựng và NHNN đã có buổi làm việc và đi đến thống nhất sẽ tạm dừng gói 110.000 tỷ đồng, ưu tiên thực hiện gói 120.000 tỷ đồng. Được biết, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng của NHNN đã có sẵn, có thể thực hiện được ngay. Gói tín dụng này sẽ ưu tiên hỗ trợ cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với lãi suất cho vay thấp hơn từ 1,5-2% mức lãi suất do NHNN đã công bố.

Bộ Xây dựng cũng cho biết sẽ cùng với NHNN phối hợp thực hiện triển khai chi tiết gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, thực hiện hỗ trợ cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở dành cho công nhân.

Liên quan đến việc tạm dừng gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán, ông Hà Quang Hưng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết thêm: "Từ bài học của cuộc khủng hoảng bất động sản giai đoạn 2009-2013, sau đó gói tín dụng 30.000 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội được thực hiện rất tốt, chúng tôi cũng muốn áp dụng lại bài học đó vào thời điểm hiện nay. Nhưng nguồn vốn thời điểm này hơi khó khăn nên chúng tôi thống nhất áp dụng gói 120.000 tỷ đồng".

