Taka Garden Riverside Homes: Đón xu hướng sống khỏe cận đô sau dịch

Dự án hướng tới nhu cầu sống khỏe tại vùng ven đang đón đầu làn sóng dịch chuyển từ TP.HCM

Giá trị sống khỏe “lên ngôi”

Trong nhịp sống thường nhật trước đại dịch, yếu tố vật chất dẫn lối giá trị sống của rất nhiều người; thế nhưng những mất mát, đau thương mà dịch Covid-19 mang lại khiến hầu hết mọi người đều nhận ra rằng, “sức khỏe là tất cả”, và sức khỏe là tài sản quan trọng nhất của con người.

Chị Thanh Thuỷ (nhân viên văn phòng ngụ tại TP.HCM) chia sẻ: “Trước dịch, ngoài giờ làm việc tôi dành nhiều thời gian cho các hoạt động giải trí, khi trải qua những ngày chống chọi với covid-19, tôi mới cảm nhận được sức khỏe quan trọng thế nào; một chế độ ăn uống phù hợp, rèn luyện thể thao thường xuyên và đặc biệt là một không gian sống chất lượng là điều cần thiết”.

Tương tự chị Thuỷ, nhiều người dân TP.HCM sau nhiều tháng thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” , đều khẳng định tầm quan trọng của sức khỏe và không gian sống. Thế nhưng, với số dân hơn 14 triệu người (theo số liệu điều tra dân số năm 2018, tính cả người cư trú không đăng ký hộ khẩu); vấn đề quá tải, ùn tắc giao thông, môi trường ô nhiễm… khiến cơ hội sở hữu một không gian sống chất lượng, xanh mát trong lành tại TP.HCM là điều không dễ.

Chính vì vậy, xu hướng chọn nhà cận đô có không gian sống đảm bảo nhu cầu sống khỏe ngày càng lan rộng. Các đô thị vệ tinh lân cận đặc biệt là Long An đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho giới đầu tư và người mua ở thực nhờ sở hữu nhiều lợi thế.

Là cửa ngõ liên kết TP.HCM – ĐBSCL – Đông Nam Bộ, Long An là tỉnh đón đầu trục động lực phát triển vùng nên được đầu tư mạnh về hạ tầng, việc lưu thông giữa Long An và TP.HCM rất thuận tiện, tiềm năng kinh tế vượt trội. Bên cạnh đó, theo dữ liệu của JLL, quý 3/2021, giá nhà phố tại Long An thấp nhất so với các tỉnh lân cận, giá bán sơ cấp trung bình chỉ hơn 1.500 USD/m2, trong khi đó Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương đều dao động từ gần 2.000 – 3.000 USD/m2, TP.HCM vượt trên ngưỡng 6.000 USD/m2, cơ hội sở hữu nhà ở cũng như biên độ lợi nhuận tại tỉnh này được kỳ vọng khá cao.



Biểu đồ giá bán sơ cấp trung bình nhà phố tại TP.HCM và các tỉnh lân cận Quý III/2021 (Nguồn JLL)

Đặc biệt, Long An hưởng trọn lợi thế của vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long nên có chất lượng không khí tốt hơn cùng mật độ dân số thấp chỉ 405 người/km2 (theo tổng cục thống kê, tính đến 01/10/2021) là những yếu tố giúp Long An chiếm thêm ưu thế trong xu hướng dịch chuyển từ TP.HCM.

Khu dân cư chuẩn Nhật đón đầu xu hướng sống khỏe tại TP. Tân An

Trên thế giới, Nhật Bản là quốc gia có nhiều cư dân sống khỏe và trường thọ nhất, ở cả nam và nữ, lần lượt là 81,64 và 87,74 (theo số liệu của Bộ y tế, lao động và phúc lợi của Nhật công bố mới đây). Sống trong một không gian thoải mái và hoà hợp với thiên nhiên là một trong những “bí quyết” được người Nhật chú trọng hàng đầu để đảm bảo sức khỏe.

Tinh thần ấy được áp dụng nhiều trong thiết kế cảnh quan và kiến trúc của người Nhật. Bên cạnh các cấu trúc tinh tế, chi tiết tỉ mỉ, sự tối giản của không gian cùng các yếu tố thiên nhiên được khéo léo đưa vào trong thiết kế giúp kiến trúc Nhật luôn đạt được sự thoải mái và cân bằng.



Taka Garden Riverside Homes – khu dân cư chuẩn Nhật đang đón đầu xu hướng sống khỏe của cư dân tại TP. Tân An và TP.HCM

Được quy hoạch thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản bởi Ardor Architects – Top 10 Công ty Kiến trúc hàng đầu Việt Nam; Taka Garden Riverside Homes (TP. Tân An, Long An) luôn thoả mãn các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng của Nhật từ các bậc thềm, vỉa hè sử dụng loại gạch interlock thấm thoát nước giúp điều tiết không khí, vườn thiền Nhật – nơi kết nối con người với thiên nhiên; Kotobuki trẻ em tiêu chuẩn Nhật với các chất liệu thân thiện với tự nhiên; Kotobuki thể dục ngoài trời giúp cư dân sẵn sàng tái tạo năng lượng mỗi ngày; đến hệ thống xử lý nước thải hay bãi giữ xe thông minh tiêu chuẩn Nhật.

Tại Taka Garden Riverside Homes, sự cân bằng tĩnh – động luôn được chú trọng, từ sự kết hợp hài hoà giữa khu vui chơi, tập thể dục và thư giãn; đến không gian sinh hoạt cộng đồng hay thiết kế nhà ở đều chú trọng sự gắn kết; những ô cửa rộng tạo sự giao thoa lớn nhất với thiên nhiên… để tối ưu hoá lớn nhất sự cân bằng cho sức khỏe lẫn tinh thần của cư dân.

Đặc biệt, sở hữu lợi thế bên dòng sông Vàm Cỏ Tây, dự án sở hữu đường dạo bộ với công viên bên sông hiếm có, giúp điều hoà không khí và đem lại không gian sống trong lành cho toàn khu dân cư. Với mức giá hơn hai tỷ đồng, chỉ thanh toán từ 30%, ngân hàng Vietcombank hỗ trợ cho vay lên đến 70% trong 10 năm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% đến 18 tháng. Bên cạnh đó, khách hàng thanh toán nhanh còn được hưởng chiết khấu 7% cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn: xe Honda SH Mode, xe ô tô Honda HRV 2021, tủ lạnh thông minh Samsung, Iphone Pro, tivi Samsung 4K 65 inches… và với mỗi sản phẩm giao dịch thành công sẽ được tặng 1 nhẫn vàng trị giá 5 triệu đồng. Với giá bán cùng phương thức thanh toán linh loạt, Taka Garden Riverside Homes đang mở ra cơ hội sở hữu nhà ở chất lượng với mức giá vừa phải cho gia đình trẻ tại TP. Tân An và TP.HCM.

Hiện, Taka Garden Riverside Homes đang được quản lý bởi đối tác Nhật Bản, Anabuki – đơn vị vừa đạt danh hiệu “Đơn vị quản lý bất động sản tốt nhất 2021” trong khuôn khổ giải thưởng Dot Property Vietnam Awards 2021 vừa qua.