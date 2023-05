Taka Garden Riverside Homes: Khu dân cư chuẩn Nhật “bắt sóng” đầu tư dịp cuối năm

“Sóng” đầu tư đổ về Long An

Dù chịu nhiều tác động của dịch bệnh, song bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn được đánh giá cao với nhiều chỉ số khả quan cho tăng trưởng như giá không giảm, nhu cầu cao, thu hút vốn đầu tư lớn. Lãi suất tiết kiệm thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế cao khiến nhà đầu tư ít mặn mà, thị trường chứng khoán chưa khởi sắc… là những yếu tố khiến dòng tiền chờ vào bất động sản tương đối dồi dào, đặc biệt là giai đoạn tăng tốc cuối năm.

Những tháng cuối năm là thời điểm vàng cho việc đầu tư bất động sản

Bên cạnh đó, Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Hợp tác quốc tế về người di cư (KNOMAD) dự báo, lượng kiều hối về Việt Nam năm 2021 ở mức 18,1 tỷ USD, đứng thứ 8 thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Trong đó, bất động sản là kênh đầu tư được nhiều người ưa chuộng.

Theo thông tin ghi nhận, hiện thị trường bất động sản đang rất sôi động, đặc biệt tại các tỉnh vùng ven TPHCM như Đồng Nai, Bình Phước, Long An… thu hút nhiều nhà đầu tư đang chờ “đợt sóng” mới. Sở hữu lợi thế riêng có về vị trí, hạ tầng và công nghiệp, Long An là điểm đến được nhiều nhà đầu tư lựa chọn nhờ biên độ tăng giá tốt.

Theo bảng giá đất tỉnh này ban hành cho giai đoạn 2020-2024, nhiều khu vực đất ở đã tăng giá hơn gấp đôi, gấp ba so với bảng giá giai đoạn 2015-2019. Nếu 5 – 7 năm trước, với 200 – 300 triệu đồng có thể mua được đất tại TP. Tân An thì giờ đây, phải mất tầm 1 tỷ nhà đầu tư mới kiếm được nền đẹp tại địa phương này. Theo khảo sát trên trang batdongsan.com, đất phường 4, đang rao bán với mức 30 – 33 triệu/m2, đất trong khu dân cư tầm 22 triệu/m2, tại phường 6 có mức giá trên 18 triệu/m2… các vùng khác trên địa bàn tỉnh có giá bình quân đạt 13-15 triệu đồng/m2. Đặc biệt, giá bất động sản tại TP. Tân An và các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc… những vùng nằm giáp ranh TPHCM càng tăng nhanh.

Kỳ vọng đầu tư mới từ bất động sản ven sông Vàm Cỏ Tây

Bất động sản ven sông luôn có sức hấp dẫn nhờ lợi thế cảnh quan và đặc biệt dòng sản phẩm này còn đem lại nhiều lợi ích về kinh tế, sức khoẻ và phong thuỷ cho gia chủ. Dưới góc độ phong thủy, nước chính là nguồn năng lượng tích cực, nguồn cội của sự sống, sự thịnh vượng, sinh sôi, sức khỏe và tài lộc. Vì lẽ đó, các dự án ven sông luôn được đầu tư đúng mức với những chuẩn sống quốc tế và là nơi hội tụ của cộng đồng cư dân tinh hoa.

Về sức khỏe, ngoài mật độ cây xanh là thì các không gian mặt nước cũng là yếu tố thiết yếu để tạo ra vòng tròn sinh thái có lợi cho môi trường sống của con người. Bên cạnh đó, đây cũng là nguồn tái tạo năng lượng tích cực cho cư dân, với tầm nhìn rộng mở giúp tạo cảm giác thư thái cho cư dân khi trở về nhà mỗi ngày. Đây cũng sẽ là không gian vui chơi, giải trí, sống gần với thiên nhiên, tạo điều kiện phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần đặc biệt cho các “cư dân nhí”.

Về kinh tế, nhà ở ven sông thường có giá trị cao hơn so với nhà ở thông thường, theo ghi nhận của giới đầu tư, để sở hữu một sản phẩm bất động sản view sông, biển người mua thường phải thêm trung bình từ 15-30% chi phí, bởi lợi thế cảnh quan và không gian thoáng đãng sẵn có khi gần nguồn nước. Ngay cả trong cùng dự án, sản phẩm có view sông cũng sẽ có giá cao hơn so với sản phẩm khác. Đặc biệt tại những dự án hiện hữu, hệ tiện ích đồng bộ, pháp lý lâu dài được xem là kênh đầu tư bền vững và tính thanh khoản rất tốt.

Taka Garden Riverside Homes sở hữu lợi thế đắt giá ven sông Vàm Cỏ Tây

Đó là những điểm nhấn quan trọng giúp Taka Garden Riverside Homes – khu dân cư chuẩn Nhật bên sông Vàm Cỏ Tây do Cát Tường Group phát triển nhận được sự quan tâm của giới đầu tư và người mua ở thực trong thời gian qua.

Được biết, đây là dự án được xây dựng theo các tiêu chuẩn khắt khe của Nhật Bản, từ sự cân bằng các yếu tố tĩnh – động, sự tối giãn, chú trọng không gian cộng đồng đến đem thiên nhiên vào trong thiết kế như những ô cửa lớn, màu sắc tự nhiên, sử dụng loại gạch lát interlock thấm thoát nước tốt, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường… giúp kiến tạo một không gian sống khoáng đạt, gần gũi với thiên nhiên cho cư dân.

Bên cạnh không gian sống, hạ tầng, pháp lý, giá bán và chính sách bán hàng là những lợi thế riêng có giúp Taka Gardern Riverside Homes chinh phục khách hàng. Hiện, dự án đã hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng đón cư dân vào ở, 100% nhà phố có sổ hồng lâu dài; phù hợp cho khách hàng tìm kiếm tổ ấm an cư dịp cuối năm, đặc biệt là đối tượng khách hàng trẻ.

Mỗi căn nhà phố của Taka Gardern Riverside Homes được chào bán với mức giá chỉ từ 1,8 tỷ đồng. Khách hàng chỉ cần thanh toán 30% (khoảng 540 triệu đồng), 70% còn lại được ngân hàng Vietcombank cho vay lên đến 20 năm, Cát Tường Gruop hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 18 tháng cùng nhiều phương thức trả lãi dài hạn phù hợp. Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội nhận nhiều giải thưởng hấp dẫn: xe ô tô Honda HRV 2021, xe Honda SH Mode, tủ lạnh thông minh Samsung, tivi Samsung 4K 65 inches…

Trong bối cảnh dịch bệnh, tốc độ gia tăng dân số đô thị tạo áp lực về môi trường và đô thị, vấn đề sức khoẻ càng được chú trọng thì bất động sản ven sông càng được quan tâm. Với quỹ đất dồi dào ven sông Vàm Cỏ Tây tại TP. Tân An (Long An), tạo nên địa thế đắt giá hứa hẹn sự phát triển vượt bậc cho bất động sản khu vực này nói chung và Taka Garden Riverside Homes nói riêng.