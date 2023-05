Taka Garden Riverside Homes: Thiết lập chuẩn “sống chất” mới

Giao hòa hai giá trị khác biệt

Xu hướng hiện đại luôn đề cao những chuẩn mực sống mới, chốn an cư không đơn thuần là một nơi để về mà còn là không gian vừa tận hưởng nhịp sống hiện đại vừa thư giãn giữa khoảng không đắt giá. Đây chính là lý do Taka Garden Riverside Homes – Khu nhà ở biệt lập an ninh bên sông Vàm Cỏ Tây được cộng đồng gia đình trí thức trẻ tại thành phố Tân An và khu vực lân cận háo hức chờ đợi.

Tọa lạc giữa trung tâm thành phố Tân An (Long An), cư dân Taka Garden Riverside Homes giờ đây sẽ được thừa hưởng cuộc sống hiện đại với nhiều tiện ích hiện hữu. Có được điều này là nhờ thành phố Tân An đang là điểm sáng thị trường bất động sản phía Nam; thu hút đầu tư với nhiều dự án lớn giúp nơi đây hình thành đô thị “trung tâm” mới; đồng thời kết nối nhanh chóng với TP.HCM qua tuyến quốc lộ 1A và tuyến cao tốc, nên cư dân Taka Garden sẽ được thừa hưởng trọn vẹn mọi tiện ích đem lại trải nghiệm đa dạng, hiện đại mà cư dân văn minh luôn tìm kiếm.

Không chỉ hòa mình vào dòng chảy náo nhiệt của trung tâm thành phố Tân An, giá trị khác biệt mà cư dân Taka Garden Riverside Homes được tận hưởng chính là trải nghiệm sống cân bằng, thư thái tâm hồn với hàng loạt tiện ích phục vụ nhu cầu thư giãn, chăm sóc sức khỏe, giải trí của cư dân như: Kotobuki trẻ em; Kotobuki thể dục; Khu vườn thiền Nhật thư giãn; Khu vực BBQ ngoài trời; Đài vọng cảnh thoáng đãng;…

Với quy mô tổng diện tích 13.620m², dự án đảm bảo không gian sống thoáng đãng, đầy đủ tiện nghi cho khách hàng. Cư dân dự án Taka Garden Riverside Homes được sở hữu mảng xanh lớn công trình công cộng, cây xanh, sân vườn được quan tâm, chú trọng. Đặc biệt, dự án còn thừa hưởng thêm không gian công viên cảnh quan ven sông Vàm Cỏ Tây, hưởng trọn sự thuần khiết của thiên nhiên miền nhiệt đới, mang đến không gian sống xanh chất lượng cao, giúp nâng cao sức khỏe lẫn đời sống tinh thần cho cư dân.



Hình thành cộng đồng cư dân thông minh với sự hữu hạn, tính chọn lọc của Taka Garden Riverside Homes

111 căn nhà phố biệt lập hứa hẹn sẽ giúp Taka Garden Riverside Homes hình thành một cộng đồng cư dân thông minh, chọn lọc. Đây là thước đo quan trọng để thiết lập “chuẩn sống” mới của người trẻ. Cùng với đó, sự kết nối cộng đồng trong không gian xanh sẽ mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, gia tăng cảm xúc tích cực.

Thỏa mãn các tiêu chí khắt khe của Nhật

Hướng đến cuộc sống hiện đại, tiện nghi và thoải mái cho cộng đồng trí thức trẻ thành đạt, chuỗi tiện ích nội khu của Taka Garden Riverside Homes được đầu tư bài bản, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của Nhật, từ các bậc thềm, vỉa hè được sử dụng các loại gạch interlock giúp thấm thoát nước làm dịu nhiệt độ không khí; các khu vườn thiền Nhật cân bằng tĩnh – động; các Kotobuki dành cho trẻ em hay thể dục thể thao; đến trạm xử lý nước thải tiêu chuẩn Nhật.

Một chốn an cư đáp ứng tốt các chuẩn nhà ở của người trẻ cần phải thông minh và có tính thẩm mỹ cao. Theo đó, Cát Tường Group hợp tác với đối tác nhà thông minh smarthome Lumi trang bị bộ thiết bị nhà thông minh cơ bản. Việc ứng dụng công nghệ vào cuộc sống giúp cư dân Taka Garden Riverside Homes trải nghiệm cuộc sống tiện nghi, thoải mái hơn chỉ trong “một nút chạm”. Thiết kế tối giản nhưng tận dụng tối đa công năng sử dụng, các căn nhà tại đây được sắp đặt bố trí hợp lý, tận dụng đến từng centimet, không gian bếp rộng, phòng khách lớn, 2 phòng ngủ thoải mái, ấm cúng. Tiếp đó, 100% căn đều có ban công lớn, vừa làm không gian kết nối với khung cảnh thiên nhiên bên ngoài, bàn trà, đọc sách hoặc tận dụng để làm sân phơi.



Nhà phố tại Taka Garden Riverside Homes được thiết kế hướng đến mục tiêu gắn kết con người với thiên nhiên, hình thành không gian sống tiện nghi và thư giãn cho cư dân

Về thẩm mỹ, Taka Garden Riverside Homes tạo dấu ấn mạnh bởi những đường nét vuông vắn, gọn gàng được sử dụng là nét đặc trưng của thiết kế kiến trúc kiểu Nhật, gam màu đơn giản nhưng tinh tế, kết hợp với nội thất mang tới vẻ đẹp nhẹ nhàng, ấn tượng, toát lên tinh thần tối giản, hiện đại.

Dự kiến, Taka Garden Riverside Homes sẽ được tổ chức mở bán vào giữa tháng 5 tới, với mức giá hợp lý trên 2 tỷ đồng, lịch thanh toán linh hoạt, nhiều ưu đãi. Bên cạnh đó, Cát Tường Group còn ký kết hợp tác với ngân hàng Vietcombank – đối tác chiến lược để cung cấp giải pháp tài chính, lãi suất hấp dẫn, mức vay từ 70~90% giá trị tài sản, thời gian vay đến 20 năm.

Đặc biệt, trong đợt mở bán sắp tới, khách hàng giao dịch thành công sẽ có cơ hội rút thăm hàng loạt phần thưởng giá trị như Xe ô tô Honda HR-V 2021, Tủ lạnh thông minh Samsung, iPhone 12 Pro, TV Samsung 65 inch, iPad Pro 2020,…