Takashi Ocean Suite Kỳ Co khẳng định đẳng cấp với giải thưởng “Best Residential Development”

Nơi giá trị thực được ghi nhận

Nằm trong chuỗi giải thưởng bất động sản Châu Á được tổ chức bởi PropertyGuru, Vietnam Property Awards 2021 thu hút sự tham gia của các tập đoàn bất động sản uy tín, cùng sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư, chuyên gia cũng như khách hàng. Đây là giải thưởng hàng đầu khu vực, đề cao các dự án có những đóng góp trong việc nâng cao chất lượng sống của cư dân, cũng như cải thiện cơ sở hạ tầng, diện mạo đô thị… Trong lần bình chọn thường niên lần thứ 7 được tổ chức vào tối ngày 26/11/2021, dự án Takashi Ocean Suite Kỳ Co đã được vinh danh với giải thưởng “Best Residential Development (Quy Nhon) – Dự án nhà ở tốt nhất (Quy Nhơn)”.

Tại sự kiện, đại diện Tập đoàn Danh Khôi chia sẻ: “Takashi Ocean Suite Kỳ Co được chúng tôi đặt rất nhiều tâm huyết, là dự án chiến lược nằm trong hành trình “Kiến tạo cộng đồng thịnh vượng” mà Danh Khôi đang theo đuổi. Giải thưởng danh giá này góp phần khẳng định chất lượng và giá trị mà dự án mang lại. Sự ghi nhận này cũng là nguồn động lực lớn để chúng tôi nỗ lực hơn nữa nhằm mang đến những dòng sản phẩm vượt trội cho khách hàng, kiến tạo không gian sống chuẩn mực, góp phần thay đổi diện mạo đô thị tại các địa phương”.

Đại diện các doanh nghiệp chụp hình lưu niệm tại sự kiện Vietnam Property Awards 2021

Nằm trong quần thể đại đô thị kiểu mẫu đầu tiên của Quy Nhơn, Takashi Ocean Suite Kỳ Co vươn lên như một biểu tượng đầy sức sống với 17 block căn hộ, một block khách sạn cao 39 tầng cùng hệ sinh thái tiện ích nghỉ dưỡng – giải trí – mua sắm – thương mại tích hợp, mang đến không gian đa trải nghiệm, đồng thời hướng tới giá trị gia tăng bền vững cho khách hàng, nhà đầu tư. Dự án có vị thế vô cùng đặc biệt khi toạ lạc tại tâm điểm của Khu Kinh tế Nhơn Hội trên bán đảo Phương Mai, liền kề những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Eo Gió, Kỳ Co…, đồng thời kết nối nhanh chóng đến sân bay quốc tế Phù Cát và trung tâm thành phố Quy Nhơn.

Được thiết kế bởi Kume Design Asia – thành viên của Tập đoàn Kume Sekkei, một trong những thương hiệu thiết kế hàng đầu Nhật Bản, Takashi Ocean Suite Kỳ Co mang đậm bản sắc xứ sở hoa anh đào giao hoà với cảnh sắc thiên nhiên Quy Nhơn, tạo nên không gian sống cân bằng, ngập tràn năng lượng, lan toả vượng khí, may mắn và sung túc. Với những công trình điểm nhấn độc đáo như Công viên Thung Lũng Xanh phong cách Nhật, Quảng trường biển, Phố đi bộ, Phố mua sắm…, cùng hàng loạt tiện ích đẳng cấp, nơi đây được kỳ vọng trở thành “tâm điểm giải trí sôi động” phong cách Nhật đầu tiên tại Quy Nhơn và cả khu vực miền Trung.

Đại diện tập đoàn Danh Khôi nhận giải thưởng

Chiến lược phát triển vững bền của Tập đoàn Danh Khôi

Bên cạnh chiến thắng thuyết phục tại giải thưởng Vietnam Property Awards 2021, Tập đoàn Danh Khôi còn nhận được cú đúp danh hiệu do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư bình chọn, bao gồm “Nhà phát triển bất động sản tiêu biểu” và “Dự án có thiết kế tiêu biểu” dành cho dự án Takashi Ocean Suite Kỳ Co. Trước đó, Danh Khôi cũng vinh dự được xướng tên tại lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2021 với hạng mục “Breakthrough Developer” – Nhà phát triển bất động sản đột phá.

Phối cảnh tổng thể dự án Takashi Ocean Suite Kỳ Co

Những năm gần đây, Tập đoàn Danh Khôi khẳng định sự đổi mới và bứt phá ngoạn mục khi bắt tay với các tập đoàn lớn của Nhật Bản là Sanei Architecture Planning và G-7 Holdings Inc trong hoạt động điều hành kinh doanh. Nhằm hiện thực hoá chiến lược phát triển vững bền thông qua việc kiến tạo các khu đô thị đẳng cấp trên cả nước, Danh Khôi hợp tác với những đơn vị hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, có thể kể đến các tên tuổi như đối tác tư vấn thiết kế Atkins của Anh Quốc, tập đoàn thiết kế Nhật Bản Kume, tổng thầu xây dựng Central, tập đoàn quản lý vận hành Anabuki, Savills…

Với kinh nghiệm và tiềm lực tài chính vững mạnh, Tập đoàn Danh Khôi đã thực hiện thành công nhiều thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A), liên tục mở rộng quỹ đất, đặc biệt là các quỹ đất ven biển hiếm hoi. Trong những năm qua, doanh nghiệp ghi dấu ấn mạnh mẽ khi phát triển thành công những khu đô thị, dự án quy mô lớn như: The Aston Luxury Residence tại Nha Trang, The Royal Boutique Hotel & Condo Danang…, và mới đây là Khu đô thị biển đa tiện ích Takashi Ocean Suite Kỳ Co tại Quy Nhơn. Tính đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn Danh Khôi đã phát triển 80 dự án và phân phối thành công khoảng hơn 60.000 sản phẩm chất lượng đến khách hàng, nhà đầu tư.

Một lần nữa, những giải thưởng của các tổ chức trong nước và quốc tế đã khẳng định tầm nhìn của Tập đoàn Danh Khôi trong việc kiến tạo nên những công trình chất lượng và đẳng cấp, nâng tầm giá trị bất động sản. Với sự nỗ lực không ngừng trong suốt hơn 15 năm phát triển, Tập đoàn Danh Khôi được định vị là thương hiệu phát triển bất động sản chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

An Mai