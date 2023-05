Takashi Ocean Suite Kỳ Co tâm điểm giải trí đa trải nghiệm

Chuẩn sống Nhật thịnh hành trong đô thị hiện đại

Theo khảo sát của của JLL Việt Nam, người mua nhà có xu hướng tìm kiếm không gian sống hòa hợp với thiên nhiên, riêng biệt nhưng vẫn phải nằm trong quần thể đô thị đầy đủ tiện ích.

Cộng với yếu tố người Việt rất yêu thích văn hóa Nhật nên các dự án mang phong cách xứ sở mặt trời mọc luôn được đón nhận nồng nhiệt. Thị trường bất động sản vài năm qua ghi nhận dấu ấn của các dự án có yếu tố Nhật như Sakura Beach Novaworld Ho Tram, The Origami – Vinhome Grand Park Q9, Mizuki Park Nam Long, Akira City… Các dự án này cho thấy sức hút mạnh mẽ của văn hóa và kiến trúc Nhật tại Việt Nam.

Takashi Ocean Suite Kỳ Co – đô thị du lịch biển phong cách Nhật bên vịnh thiên đường Quy Nhơn

Mới đây, Tập đoàn Danh Khôi phát triển Khu đô thị Takashi Ocean Suite Kỳ Co – tâm điểm giải trí mới phong cách Nhật bên vịnh Quy Nhơn, được thiết kế bởi đơn vị Kume Design Asia danh tiếng đến từ Nhật Bản. Được kiến tạo từ những nhà thiết Nhật thấu hiểu văn hóa bản địa, Takashi Ocean Suite Kỳ Co mang chất tinh túy của đô thị hiện đại xứ Phù Tang. Dự án bao gồm 17 block căn hộ và một block khách sạn, cao 39 tầng được chia làm 4 phân khu, lấy cảm hứng theo các thành phố nổi tiếng của Nhật như Sapporo, Kyoto, Osaka và Tokyo với nhiều điểm nhấn về kiến trúc như cổng Torii cực lớn, con đường đèn lồng Nhật đẹp nhất, diều cá Koi, tượng Mèo may mắn lớn nhất…

Dự án đã dành riêng 7,4ha cho phát triển thung lũng xanh và tiện ích giải trí mang đậm chất xứ hoa anh đào như: đồi Sakura, con đường cổng Torii, hồ Kawaguchi, làng Ninja, vườn thiền, con đường tre, đồi cỏ lau, khu thả diều cá chép, khu nhạc nước, trà đạo, phố mua sắm, ẩm thực… Trong quý 2/2021, dự án sẽ ra mắt 3 block đầu tiên thuộc phân khu Sapporo.

Nắm bắt cơ hội sinh lời với căn hộ biển sở hữu lâu dài

Quy Nhơn đã vào tầm ngắm của các nhà đầu tư trong 2 năm trở lại đây

Thị trường ghi nhận, vượt lên trên Nha Trang và Đà Nẵng thì Quy Nhơn đang vào tầm ngắm của các nhà đầu tư trong 2 năm trở lại đây về mảng bất động sản du lịch. Với tốc độ tăng trưởng về du lịch mạnh mẽ, Quy Nhơn được cho là thị trường giàu tiềm năng sinh lợi cho các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt là căn hộ biển có pháp lý sở hữu lâu dài. Mục tiêu đến năm 2025, Quy Nhơn có thể đón trên 6,6 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 0,9 triệu lượt khách quốc tế. Tốc độ tăng trưởng khách bình quân đạt 6,35%; về doanh thu du lịch đạt 13.500 tỷ đồng, tăng bình quân 13,6%/năm.

Đây sẽ là cơ hội cho nhà đầu tư nhạy bén với xu hướng và định hướng phát triển du lịch tại địa phương này. Nhà đầu tư sớm sở hữu những sản phẩm nghỉ dưỡng "hot" sẽ nắm trong tay nhiều cơ hội sinh lời hấp dẫn từ việc khai thác cho thuê, chuyển nhượng hoặc làm second-home.

Những sản phẩm giàu tiềm năng, có vị trí chiến lược luôn nằm trong danh mục lựa chọn lý tưởng để đầu tư. Takashi Ocean Suite Kỳ Co có lợi thế đặc biệt khi nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội với sản phẩm căn hộ biển Ocean Suite theo phong cách Nhật được sở hữu lâu dài.

Thiết kế đậm chất Nhật Bản của Takashi Ocean Suite Kỳ Co sẽ là điểm nhấn thu hút khách du lịch và nhà đầu tư

Takashi Ocean Suite Kỳ Co hiện được các nhà đầu tư đánh giá cao bởi có pháp lý sở hữu lâu dài hiện vô cùng khan hiếm, lời giải hoàn hảo cho sự thiếu vắng khu đô thị “một điểm đến, đa trải nghiệm” và giải tỏa cơn khát khu đô thị có phong cách, được quy hoạch chuẩn mực tại Quy Nhơn.