Tâm Điểm Bất Động Sản Khu Tây TP.HCM

Khu Tây TP.HCM đang nổi lên như điểm nóng bất động sản nhờ hạ tầng giao thông phát triển nhanh chóng và nhu cầu nhà ở tăng cao. Nổi bật trong xu hướng này, Destino Centro do Công ty Cổ phần Bất động sản Seaholdings phát triển trở thành lựa chọn lý tưởng để an cư và cơ hội đầu tư đầy triển vọng trong năm 2025.

Vị Trí Chiến Lược: Động Lực Tăng Trưởng Giá Trị

Destino Centro tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 1A, cách siêu nút giao Mỹ Yên-quốc lộ 1A chỉ 5 phút. Sở hữu vị trí chiến lược hiếm có, cư dân dễ dàng kết nối với các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3 và sắp tới là đường sắt cao tốc TP.HCM – Cần Thơ. Khoảng cách đến Quận 1 hay Phú Mỹ Hưng chỉ 25 phút, vừa đủ gần để tiếp cận tiện ích trung tâm, lại đủ xa để giữ sự yên bình. Vị trí này không chỉ mang lại lợi thế di chuyển mà còn là nền tảng khai thác tiềm năng phát triển vượt trội.

Vị trí tâm điểm tạo nên giá trị vượt trội của Destino Centro

Sự phát triển vượt trội ấy đến từ những thay đổi lớn về hạ tầng tại khu Tây TP.HCM. Khi hoàn thành, cao tốc Bến Lức – Long Thành sẽ kết nối khu vực này với sân bay quốc tế Long Thành, tạo điều kiện cho giao thương quốc tế. Cùng lúc, Vành đai 3 và Vành đai 4 đang được đẩy nhanh tiến độ, định vị khu Tây thành trung tâm logistics mới của Đông Nam Bộ.

Nằm trong trục kinh tế phía Tây TP.HCM, một định hướng phát triển chiến lược của chính phủ, Long An hưởng lợi từ những bước tiến quan trọng như Bến Lức lên thị xã, Bình Chánh lên thành phố và sân bay Long Thành đi vào hoạt động 2026. Các chuyên gia nhận định khu Tây không còn là vùng đất tiềm ẩn mà đã trở thành điểm sáng bùng nổ, với giá trị bất động sản được dự báo tăng trưởng đáng kể trong thời gian tới.

Không chỉ mạnh về giao thông, khu vực quanh Destino Centro còn sở hữu hệ thống tiện ích ngoại khu phong phú, nâng tầm giá trị dự án. Trong vài phút di chuyển, cư dân có thể tiếp cận chợ Gò Đen, Co.opmart Bến Lức, các khu công nghiệp lớn như Vĩnh Lộc 2, Phúc Long, Thuận Đạo, cùng trường học, bệnh viện và trung tâm hành chính huyện Bến Lức. Khu vực này không chỉ là nơi ở tiện nghi mà còn là trung tâm sống động, khẳng định Destino Centro là điểm đến không thể bỏ qua tại khu Tây TPHCM.

Shophouse – khu mua sắm sầm uất tại Destino Centro

Thêm vào đó, mức giá công bố khởi điểm chỉ 26,8 triệu đồng/m², thấp hơn nhiều so với căn hộ nội đô TP.HCM (thường dao động từ 40-60 triệu đồng/m²), tạo cơ hội hấp dẫn cho cả người mua để ở và nhà đầu tư. Seaholdings còn hỗ trợ nhiều chính sách thanh toán linh hoạt dài hạn phù hợp tài chính của tất cả khách hàng đồng thời còn kết hợp ân hạn gốc lãi lên đến 22 tháng. Với khu Tây đang trên đà tăng trưởng, Destino Centro không chỉ là lựa chọn hợp lý mà còn mở ra cơ hội đón đầu giá trị mới.

Sống Hiện Đại: Dấu Ấn Uy Tín Từ Seaholdings

Ngoài vị trí chiến lược, Destino Centro còn mang đến không gian sống hiện đại ở tầm cao mới, vượt xa khái niệm chỉ là nơi ở. Với thiết kế thông minh được các kiến trúc sư hàng đầu tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và gió, tạo nên môi trường sống trong lành, thoải mái. Dự án trải rộng trên diện tích hơn 21.000 m², gồm 5 block chung cư cao 20 tầng, tích hợp loạt tiện ích nổi bật như 4 hồ bơi (3 cho người lớn, 1 cho trẻ em), trường mầm non 1.500 m², công viên cây xanh, phòng gym và khu shophouse sầm uất. Mật độ xây dựng thấp đảm bảo không gian xanh thoáng đãng, một ưu điểm hiếm có giữa các dự án đô thị dày đặc.

Công viên nội khu – ươm mầm ước mơ cho thế hệ tương lai

Không dừng lại ở thiết kế, Destino Centro còn chú trọng an ninh đa lớp bảo vệ 24/7 và 100% căn hộ sử dụng cửa chống cháy cùng thẻ từ hiện đại, mang lại sự an tâm tuyệt đối. Dự án cung cấp trên 2.000 căn hộ và shophouse, đáp ứng nhu cầu đa dạng cho gia đình trẻ tìm nơi an cư đến nhà đầu tư khai thác thị trường cho thuê. Khu vực này không chỉ là không gian sống mà còn là cộng đồng năng động, nơi hạnh phúc mãi về.

Chất lượng của Destino Centro được bảo chứng bởi uy tín từ Seaholdings, một tên tuổi vững vàng với hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Công ty đã chứng minh năng lực qua các dự án thành công như Fresca Riverside (TP. HCM), Lago Centro và The Pearl Riverside – Khu biệt thự ven sông cao cấp (Bến Lức), tất cả đều đã bàn giao nhà và cấp sổ hồng 100%. Với Destino Centro, Seaholdings thể hiện tầm nhìn chiến lược khi chọn khu Tây, khu vực đang trỗi dậy mạnh mẽ, làm điểm đến đầu tư.

Hơn nữa, dự án được hậu thuẫn bởi pháp lý vững chắc, với giấy phép xây dựng số 154/GPXD do UBND tỉnh Long An cấp ngày 12/8/2024, đảm bảo triển khai đúng tiến độ và đạt tiêu chuẩn cao nhất. Bên cạnh đó dự án cũng đã được sở công thương chấp thuận mẫu “Hợp Đồng Mua Bán” do Viethouse Group làm chủ đầu tư, giúp sớm tiếp cận với đông đảo sự chờ đợi của khách hàng. Giới chuyên gia đánh giá Destino Centro là một trong những dự án triển vọng nhất thị trường Việt Nam năm 2025, nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa vị trí, chất lượng và giá trị.

Khi thị trường bất động sản đang lấy lại đà tăng trưởng, Destino Centro nổi bật với không gian sống hiện đại và tiềm năng đầu tư sinh lời bền vững. Vị trí chiến lược, tiện ích vượt trội cùng uy tín từ Seaholdings tạo nên sức hút mạnh mẽ. Destino Centro không chỉ là nơi ở mà còn là nơi bạn nắm bắt tương lai.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Xây dựng

Thời gian xuất bản: 08/03/2025 07:00

Link nguồn: https://tapchixaydung.vn/tam-diem-bat-dong-san-khu-tay-tphcm-20201224000028875.html