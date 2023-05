Tâm điểm đầu tư phía Bắc Hà Nội: Đất nền có sổ đỏ hút dòng tiền

Dòng tiền dịch chuyển vào đất nền ven đô

Nửa đầu năm 2020, thị trường bất động sản chịu nhiều tác động từ Covid-19. Đến nửa cuối năm, thị trường phục hồi mạnh mẽ nhờ lực cầu tăng mạnh. Nguyên nhân là do sự chuyển dịch đầu tư từ các ngành kinh tế khác sang bất động sản, đơn cử như chứng khoán.

Cuối năm 2020, chứng khoán lên ngôi khi VN Index vượt ngưỡng 1.100 điểm khiến các nhà đầu tư hưng phấn. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, khi chứng khoán nóng lên sẽ là thời của Bất động sản bởi đây là quy luật tương quan. Khi có tiền từ chứng khoán, nhà đầu tư sẽ chuyển sang đầu tư bất động sản.

Tại tọa đàm “Toàn cảnh bất động sản 2021: Nhận diện xung lực mới”, ông Nguyễn Đức Hưởng – Nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng LienViet PostBank cho biết: "Chứng khoán đang tạm thời thắng thế so với bất động sản trong năm 2020. Nhưng sau quý I/2021, chứng khoán sẽ giảm mạnh, bất động sản lên ngôi”.

Ông Hưởng cũng nhắn nhủ với các nhà đầu tư: “Giá có hạ thấp thế nào thì nó vẫn là đất. Người đẻ ra thì đất lại lên giá. Còn chứng khoán, đã bong bóng rồi thì chỉ còn giấy thôi. Trong giai đoạn này, ai vay được ngân hàng thì nên vay luôn đi, vay mua nhà, mua đất. Bởi không bao giờ lãi suất cho vay thấp hơn nữa”.

Dự báo năm 2021, ông Nguyễn Văn Đính – Phó tổng Thư ký Hiệp hội bất động sản Việt Nam cho rằng đất nền vẫn là sản phẩm được giới đầu tư quan tâm nhiều nhất tại các địa phương vùng ven Hà Nội và TP.HCM. Tuy nhiên dòng sản phần này sẽ khan hiếm dần.

Những diễn biến thị trường đầu năm nay cho thấy, dự báo trên là khá sát thực tế. Chứng khoán chưa bao giờ là kênh “ăn tiền” đối với những nhà đầu tư mới, không am hiểu về tài chính. Trong khi đó, vàng, ngoại tệ thì lúc sốt cao, lúc giảm rất nhanh gây tâm lý “rủi ro” lớn. Còn đất nền lâu nay vốn được ưa chuộng như một tài sản có giá trị ngày càng tăng lên.

Chính vì ưu điểm đó, ở thời kỳ nào thì đất nền vẫn là kênh đầu tư được kỳ vọng. Thực tế đã chứng minh, từ đầu năm đến nay dù thị trường gặp nhiều khó khăn nhưng giá phân khúc này vẫn có xu hướng tăng mạnh. Theo số liệu Hội môi giới, có nơi giá bất động sản tăng tới 50%.

Khu vực ven đô, đặc biệt các tỉnh lân cận Hà Nội là nơi hút vốn đầu tư bởi được hưởng lợi từ tiềm năng vị trí, dư địa tốt, giá phù hợp.



Giá đất tại khu vực ven đô Hà Nội một số nơi đang “sốt” . Ảnh minh họa

Giới chuyên gia bất động sản nhận định, xu hướng rót tiền mạnh vào phân khúc đất nền ven đô tiếp tục duy trì mạnh trong năm 2021. Trong khi đó, các phân khúc như bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch sẽ ảm đạm hơn.

Trong báo cáo vừa công bố, chuyên gia SSI Research cũng ghi nhận xu hướng thị trường đang chuyển dịch khỏi các bất động sản liên quan đến ngành du lịch (như condotel, biệt thự biển…).

Qua khảo sát thực tế, khu vực vùng ven các đô thị lớn thời gian qua giá có xu hướng tăng, mức độ quan tâm vẫn rất lớn. Một trong những địa điểm thu hút dòng vốn rất lớn từ nhà đầu tư, đó là thị trường Thái Nguyên.

Pháp lý là yếu tố then chốt khi đầu tư đất nền

Thời gian gần đây, thị trường bất động sản Thái Nguyên trở nên sôi động, có lực hút mạnh đối với nhiều “ông lớn” địa ốc và giới đầu tư.



TP Thái Nguyên trên đà phát triển

Lợi thế tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, Thái Nguyên trở thành lựa chọn hàng đầu cho làn sóng chuyển dịch vùng ven. Khu vực thành phố Thái Nguyên luôn có mức tăng trưởng kinh tế cao ở hàng “top” cả nước, kéo theo đó là tầng lớp trung lưu ngàymột tăng cao.

Khu vực này cũng là trung tâm công nghiệp lớn, thu hút dòng vốn FDI khá mạnh. Chính điều này hình thành thị trường lao động dồi dào với các chuyên gia, quản lý trong, ngoài nước cùng hàng vạn công nhân kỹ sư, tạo sức cầu vô cùng lớn về bất động sản.

Cộng hưởng với sức nóng đầu tư cuối năm, thị trường bất động sản phân khúc đất nền Thái Nguyên càng sôi động. Một nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp cho biết, cận Tết là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư đi “săn” khi tâm lý bán ra mạnh, các chủ đầu tư tung nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Tuy nhiên để tránh rơi vào “bẫy” giá ảo, các nhà đầu tư thông minh hướng dòng tiền sang các sản phẩm đất nền tại khu vực trung tâm Thái Nguyên – nơi tập trung nhiều dự án bất động sản, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ sẽ đẩy giá đất tăng cao, yếu tố thanh khoản tốt.

Đặc biệt, với tốc độ đô thị hóa mạnh như hiện nay, chất lượng đời sống người dân Thái Nguyên ngày càng nâng cao, đầu tư đất nền Thái Nguyên sẽ mang đến cơ hội sinh lời cao trong tương lai.

Để đầu tư an toàn, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ các thông tin về quy hoạch, vị trí, tiện ích, đặc biệt pháp lý – yếu tố then chốt trong đầu tư. Khi đầu tư một dự án có pháp lý minh bạch không chỉ đảm bảo yếu tố yên tâm về tài sản mà còn giúp nhà đầu tư thanh lý bất động sản dễ dàng hơn so với các sản phẩm chưa đảm bảo về mặt pháp lý.

Kosy City Beat Thai Nguyen là một trong số ít các dự án đất nền ven đô có pháp lý minh bạch, hiện đang được đông đảo nhà đầu tư chuyên nghiệp nhắm tới. Hơn thế nữa, vị trí dự án nằm tại khu vực trung tâm thành phố – nơi đang diễn ra quá trình đô thị hóa với hàng chuỗi các khu thương mại, dịch vụ mọc lên. Dự án được các chuyên gia đánh giá về tiềm năng tăng giá cao, không chỉ tạo sức hút trên thị trường Thái Nguyên mà còn với các tỉnh phía Bắc ven Hà Nội.