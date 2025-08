Tấn Đức Central Park: Khu Đô Thị Giàu Sức Sống Và Tạo Thị Nhanh Nhất Khu Vực

Chưa tới một năm kể từ khi ra mắt, Tấn Đức Central Park đã nhanh chóng chứng minh mình là khu đô thị được săn đón nhất Phổ Yên khi toàn bộ các căn liền kề đã có chủ nhân. Sang đến năm nay, dự án tiếp tục lập cơn địa chấn mới khi dòng sản phẩm nhà phố xác lập kỉ lục, biến Tấn Đức Central Park thành dự án tạo thị nhanh nhất khu vực.

Nhà Phố Tấn Đức Central Park Bùng Nổ Giao Dịch

Cuối năm 2023, thành phố trẻ giàu tiềm năng Phổ Yên, Thái Nguyên tiếp nhận một làn gió trẻ trung mang tên Tấn Đức Central Park, được miêu tả là “thành phố xanh năng động phong cách châu Âu hàng đầu Phổ Yên”. Lần đầu tiên tại khu vực xuất hiện định nghĩa về một không gian sống xanh hòa mình cùng thiên nhiên, tiện nghi All in one không hề thua kém các thành phố lớn khác trên cả nước, khiến thị trường Thái Nguyên dậy sóng.

Kết quả là chỉ chưa đầy một năm, hầu hết các căn liền kề ở đây đã có chủ nhân, cho thấy Phổ Yên đang rất “khát” một không gian sống xanh, chất lượng và tiện nghi. Và Tấn Đức Central Park chính là hình mẫu đô thị kiểu mới đánh trúng nhu cầu thị trường cũng như thiết lập chuẩn sống mới cho người dân địa phương.

Ảnh thực tế Khu đô thị Tấn Đức Central Park tháng 08/2024. Ảnh: Tấn Đức default

Bước sang năm 2024, Tấn Đức Central Park lại một lần nữa thiết lập cơn địa chấn mới với dòng sản phẩm nhà phố khi đạt được thành tích đáng kinh ngạc: 56 căn nhà phố đã tìm được chủ nhân chỉ sau 20 ngày ra mắt. Điều đó cho thấy dự án không chỉ chứng tỏ được mình là một nơi đáng sống mà còn là “con gà đẻ trứng vàng” mang lại lợi nhuận khả quan cho các nhà đầu tư.

Lý Giải Sức Hút Của Nhà Phố Tấn Đức Central Park

Lý giải sức hút của sản phẩm nhà phố Tấn Đức Central Park có lẽ là sự tổng hợp của nhiều yếu tố “Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa”. Đầu tiên là về vấn đề pháp lý. Bước sang năm nay, Luật đất đai mới chính thức có hiệu lực. Theo đó, khi tính minh bạch của dự án càng được khách hàng đặt lên hàng đầu thì Tấn Đức Central Park lại càng có lợi bởi dự án tự tin thuộc diện áp dụng luật đất đai mới khi đã hoàn thành thủ tục pháp lý và có đầy đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của nhà nước. Sự minh bạch về luật góp phần tạo niềm tin cho nhà đầu tư, là cú huých cho nhà đầu tư chọn xuống tiền ở những thị trường có dư địa tăng giá cao như Phổ Yên và ở một dự án triển vọng như Tấn Đức Central Park.

Thứ hai là vấn đề tiến độ xây dựng. Nhờ quyết tâm cao độ của đội ngũ triển khai cùng sự sát xao của bộ phận quản lý, dự án đã vượt kỳ vọng về mặt tiến độ. Một khu đô thị giàu sức sống đang từ từ hình thành trên thành phố trẻ Phổ Yên. Từ cuối năm 2023, toàn bộ cảnh quan, tiện ích đã đưa vào hoạt động, trở thành điểm đến vui chơi, thư giãn, giải trí mới cho người dân địa phương và thu hút cư dân nhanh chóng dọn về sinh sống.

Hiện đã có một lượng khách hàng chuyển về ở, xây nhà, tiến hành kinh doanh, khiến sức sống của khu đô thị đang bừng lên mỗi ngày. Nơi nào có khả năng tạo thị, thu hút cư dân tới sinh sống thì nơi đó tất yếu sẽ trở thành điểm đến “mua may bán đắt”, vừa mang lại sự tiện nghi, đa dạng cho cư dân trong và ngoài khu đô thị, vừa tạo ra nguồn thu đều đặn, dồi dào cho các nhà đầu tư thuộc đa dạng lĩnh vực. Ngoài ra, điều này còn góp phần tạo nên một cộng đồng cư dân văn minh, giàu có trong khu vực, tạo thành thế win – win nhiều bên cùng có lợi.

Một lượng lớn khách hàng đã chuyển về Tấn Đức Central Park sinh sống. Ảnh: Tấn Đức

Sau khi đã chứng minh được giá trị thực trên thị trường cộng với việc Tấn Đức Central Park đã mang lại lợi nhuận cho những nhà đầu tư nhanh nhạnh vào giao đoạn đầu mở bán liền kề. Đến giai đoạn hiện tại, Tấn Đức Central Park đang sở hữu những ưu thế cạnh tranh kể trên, hứa hẹn là điểm sáng đầu tư mang lại khả năng sinh lời thì việc dự án tăng giá chỉ còn là vấn đề thời gian. Kỳ tích bán hàng trong thời gian vừa qua là minh chứng rõ nhất. Lý giải sự thành công này ngoài các yếu tố mang tính quyết định ở trên, không thể không kể đến chính sách bán hàng linh hoạt và đánh trúng nhu cầu của khách đầu tư.

Một trong những chính sách hấp dẫn nhất giai đoạn này là Chủ đầu tư cam kết thuê lại của các căn nhà phố trong 18 tháng. Ngoài ra, khách hàng vẫn được hưởng những chính sách khác như thanh toán sớm nhận chiết khấu tới 12% và hưởng lãi suất 0% trong 20 tháng kể từ ngày bàn giao nhà.

Có thể nói, Tấn Đức Central Park đang tạo ra một bài toán đầu tư mà ở đó, mỗi thành phần tham dự đều nhận về những giá trị lý tính và cảm tính, từ cư dân trong và ngoài khu đô thị, các nhà đầu tư và kinh doanh lẫn toàn thành phố. Trong tương lai, sau khi hoàn thiện, dự án chắc chắn sẽ trở thành hình mẫu đô thị đáng học hỏi tại Phổ Yên.