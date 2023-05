Tận hưởng cuộc sống trọn vẹn cùng Viva Plaza

Phối cảnh hiện đại, view nhìn khoáng đạt ra không gian xung quanh của khu căn hộ Viva Plaza (xem thêm chi tiết tại www.viva-plaza.vn).

Sống tận hưởng từng phút giây

Xây dựng trên diện tích 5.852m2 nhưng Viva Plaza chỉ có 1 block duy nhất cao 24 tầng; trong đó có 2 tầng hầm đậu xe và 3 tầng trung tâm thương mại. Toàn dự án cung cấp cho thị trường 295 căn hộ 1-3 phòng ngủ được thiết kế sang trọng và mỗi căn đều sở hữu hai ban công.

Hầu hết căn hộ Viva Plaza đều có hai mặt thông thoáng và view nhìn toàn cảnh ra thiên nhiên bên ngoài với ba con sông lớn bao quanh là sông Nhà Bè, sông Phú Xuân và sông Rạch Đĩa. Chưa kể dự án liền kề công viên lớn trải dài 1,3km bờ sông và khu Nam Viên của Phú Mỹ Hưng với mật độ cây xanh lên đến 8,9m2/người. Chính vì thế, không gian căn hộ Viva Plaza luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên và những làn gió mát rượi.

Bên cạnh lợi thế về môi trường sinh thái tự nhiên, Viva Plaza còn nổi bật với hệ thống tiện ích nội khu và tiện ích liên kết. Theo đó, dự án tích hợp 3 tầng khối đế làm trung tâm thương mại hoành tráng. Đây là nơi hội tụ hệ thống tiện ích chất lượng cao thỏa mãn nhu cầu mua sắm, giải trí, ẩm thực hay café của các cư dân. Bên cạnh đó, tầng 4 của dự án bố trí lối dạo bộ, vườn cảnh quan, vườn BBQ ngoài trời giúp cư dân có thêm không gian vui chơi, kết nối tình thân. Những cư dân muốn rèn luyện, chăm sóc sức khỏe thì đã có khu tập gym hay spa sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào.

Bước ra bên ngoài dự án, bên cạnh ngôi chợ Phước Long lớn nhất quận 7 nằm liền kề, từ Viva Plaza chỉ trong vòng 5 phút sẽ tiếp cận loạt tiện ích đẳng cấp quốc tế của Phú Mỹ Hưng. Có thể kể đến như Bệnh viện FV, Tâm Đức; TTTM SC Vivo City, Crescent Mall, BigC, Co.opmart; sân golf và bến du thuyền Phú Mỹ Hưng; trung tâm hội chợ – triển lãm SECC; trung tâm hành chính quận 7; cầu Ánh Sao cùng hệ thống trường học quốc tế như RMIT, Canada, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Úc, Mỹ, Anh…

View nhìn trên cao từ Viva Plaza về hướng Thủ Thiêm và sông Phú Xuân.

Điều đáng nói là hầu hết các tiện ích nói trên đều tập trung trên cung đường Nguyễn Lương Bằng, cũng là nơi Viva Plaza tọa lạc. Nhờ đó, cư dân Viva Plaza sẽ có cuộc sống vô cùng thoải mái và thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Mỗi phụ huynh sẽ có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống và chăm sóc cho gia đình, người thân của mình. Ngay cả việc quản lý, vận hành khi dự án đi vào hoạt động cũng được giao cho Savills hoặc thương hiệu tương đương giúp khách hàng thụ hưởng trọn vẹn những dịch vụ, tiện nghi đỉnh cao.

Mua nhà không khó!

Bất chấp đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hơn hai năm qua giá nhà đất tại TPHCM vẫn liên tục tăng lập đỉnh mới. Tại khu Nam TPHCM, các dự án căn hộ đang chào bán trên các trục giao thông chính Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng như Urban Hill, The Midtown, The Antonia, The Ascentia… đều có giá trong khoảng 80-120 triệu đồng/m2. Các khu nhà phố/biệt thự thì lên đến hàng chục hay vài trăm tỷ đồng/căn.

Vì thế, khu vực này tập trung chỉ những người thu nhập cao và giới siêu giàu. Điều này dễ hiểu khi đây là khu trung tâm của Phú Mỹ Hưng và đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng được xem là khu trung tâm tài chính – thương mại quốc tế của cả khu Nam TPHCM.

Trong khi đó, Viva Plaza có mức giá chỉ từ 45 triệu đồng/m2 (hơn 2 tỷ đồng/căn) nên là dự án dễ tiếp cận nhất trong khu vực. Mức giá này thậm chí thấp hơn một số dự án cùng phân khúc tại Nhà Bè, Bình Chánh.

View nhìn tuyệt đẹp của Viva Plaza về hướng sông Rạch Đĩa và siêu đô thị Zeitgeist đang xây dựng.

Theo ông Hồ Đắc Hưng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Việt Nam (Vinaland) – chủ đầu tư dự án – nhóm khách hàng chính mà Viva Plaza nhắm đến của những người độc thân làm quản lý cấp trung tại các doanh nghiệp, các gia đình trẻ mới cưới và một số gia đình ba thế hệ muốn đổi mới không gian sống theo hướng văn minh, hiện đại nhưng chi phí vừa phải. Vì thế, chủ đầu tư đã cố gắng nghiên cứu phương án kiến trúc dự án phù hợp, bố trí không gian căn hộ linh hoạt, hướng đến nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Khách hàng cũng có thể dễ dàng tùy biến thiết kế không gian nội thất theo sở thích riêng một cách dễ dàng nhờ các căn hộ đều vuông vức.

Đặc biệt, ông Hưng cho biết đợt ra hàng này, khách hàng chỉ phải thanh toán 30% giá trị cho đến khi nhận nhà vào năm 2023. Phần còn lại được trả chậm trong nhiều đợt với lãi suất ưu đãi. Ngoài ra, Vinaland còn quyết định bàn giao căn hộ hoàn thiện cơ bản, nhà bếp và vệ sinh trang bị các thương hiệu lớn như Hafele, Malloca… “Những thiết bị này là món quà chúng tôi trao tặng khách hàng để khi nhận nhà chỉ mua thêm vài vật dụng tối thiểu là vào ở ngay. Đặc biệt, gói hỗ trợ tài chính cực kỳ hiếm có trên thị trường hiện nay giúp khách hàng sở hữu căn hộ mà không phải lo lắng nhiều về tài chính”, ông Hưng chia sẻ.

Khánh An