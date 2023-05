Tân Uyên: Thị trường cho thuê căn hộ tăng nhanh cả về chất và lượng

Tân Uyên hiện có 466.053 người (tính đến 31/12/2021), bao gồm dân số thường trú là 445.046 người, dân số tạm trú quy đổi là 21.007 người. Với tốc độ tăng dân cơ học hàng năm trên 7% thì dự báo đến năm 2030 là khoảng 960.000 người, đến năm 2040 khoảng 1,9 triệu người.

Thế nhưng trên toàn Tân Uyên hiện chỉ có khoảng hơn 2000 nhà cho thuê, nhà trọ theo cách truyền thống cho nhu cầu lưu trú, sinh hoạt của hơn 21.000 dân nhập cư, chưa tính đến nhu cầu của giới chuyên gia trong, ngoài nước đến làm việc tại các KCN và thu hút thêm nhiều lao động từ làn sóng phát triển công nghiệp của địa phương này.

Tân Uyên đẩy mạnh phát triển công nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hứa Nguyệt.

Tính đến hiện tại, Tân Uyên sở hữu 2 KCN lớn nhất, gồm KCN VSIP II quy mô 2,045 ha được vận hành năm 2006 và KCN VSIP III khởi công trong tháng 3/2022 với quy mô khoảng 1,000 ha. Và hàng loạt các KCN lớn cũng đã và đang hoạt động tại Tân Uyên như KCN Nam Tân Uyên (333 ha), KCN Tân Lập (400 ha), KCN Uyên Hưng (120 ha), KCN Phú Chánh (128 ha)… Thu hút thêm hàng chục ngàn lao động, chuyên gia mới mỗi năm.

Không chỉ có giới chuyên gia, lối sống của giới trẻ cũng góp phần khiến thị trường cho thuê căn hộ tại Tân Uyên trở nên ngày càng màu mỡ. Đó là sự thay đổi quan điểm trong việc chọn mua hay thuê nhà và yêu cầu ngày một cao về chất lượng sống của đại bộ phận người trẻ tại Tân Uyên nói riêng, tại Bình Dương nói chung.

Trước sự hội nhập kinh tế, tại các địa phương phát triển như TPHCM, lân cận TPHCM dần định hình tư duy mới, cấp tiến về định nghĩa chốn an cư đối với người trẻ thuộc thế hệ gen Y, gen Z (độ tuổi từ 20-35).

Cụ thể, gen Y đã có thu nhập ổn định, gen Z đa phần có nền tảng tốt, đã quen với cuộc sống tiện nghi. Cả 2 thế hệ này ngày càng không quá đặt nặng việc phải sở hữu một ngôi nhà khi chưa đủ khả năng, mà coi trọng chất lượng sống hơn. Có thể hiểu khái quát rằng, họ sẵn sàng chọn thuê nhà tiện nghi hơn là phải mua nhưng nhà chất lượng không tốt, không đáp ứng được nhu cầu sống tốt, sống vui, sống khỏe.

Gen Y, Gen Z chuộng thuê căn hộ tiện nghi, đầy đủ tiện ích trong nội khu.

Nói về chọn thuê, nếu cùng ngân sách hoặc thậm chí cao hơn một chút, gen Y,Z ưa thích chọn căn hộ thay vì nhà phố, phòng trọ cao cấp bởi 3 lý do lớn sau mà các loại hình cho thuê kia không thể đáp ứng được: An toàn với hệ thống an ninh nhiều lớp; tiện nghi với loạt các tiện ích mua sắm, ăn uống, GYM, fitness… ngay nội khu; nâng cao giá trị bản thân với các căn hộ có tầm view đẹp, nội thất có gu…

Sự phát triển kinh tế hình thành nên thế hệ chi tiêu cao cho nhà ở, đi lại, vui chơi, giải trí. Ảnh: Hứa Nguyệt.

Việc gen Y,Z coi trọng chất lượng sống so với thế hệ trước đó còn thể hiện qua nhiều mặt trong cuộc sống như nhu cầu vui chơi, giải trí, ăn mặc, du lịch cũng yêu cầu cao và sang hơn. Theo tháp nhu cầu của Maslow, người trẻ hiện nay có chứng kiến, có năng lực, biết yêu bản thân nhiều hơn, chấp nhận chi trả cao hơn để “chiều chuộng” bản thân.

Nguyền Thiều Gia An (chủ shop online tại Tân Uyên) chia sẻ, việc chi tiêu nhiều hơn cho những nhu cầu cơ bản của cuộc sống không phải là một sự phung phí mà đó là một cách đầu tư, thông qua đó khuyến khích bản thân tăng thu nhập, nâng tầm chuẩn sống. Hiện mức thu nhập bình quân trên đầu người tại Tân Uyên đang cao gấp 1,56 lần so với trung bình cả nước.

“Ngoài ra, việc chọn thuê căn hộ có đầy đủ tiện ích nội khu cũng là phương án tối ưu nhất cả về tài chính và sự tiện nghi so với thuê nhà phố thiếu an ninh hay biệt thự ngân sách lớn”, chị Thanh Ngà (Trưởng phòng của một doanh nghiệp tại VSIP II) chia sẻ.

Tân Uyên có thể xem là nền kinh tế mới nổi, cũng vì thế số lượng các dự án an cư theo chuẩn sống và vừa túi tiền với người trẻ; đáp ứng chuẩn sống của giới chuyên gia, còn quá ít ỏi. Có thể thấy, địa phương này đang đứng trước bài toán yêu cầu cao cả về số lượng và nhanh chóng tăng chất lượng để không trì hoãn bước tiến phát triển kinh tế của địa phương này trước thềm 2025. Theo đó, thị trường BĐS cho thuê căn hộ tiện nghi tại Tân Uyên được đánh giá hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư.

Tecco Felice Tower khu căn hộ chuẩn chuyên gia đầu tiên tại Tân Uyên

Nắm bắt được xu hướng cũng như đón đầu nhu cầu trong tương lai gần, khu căn hộ Tecco Felice Tower do Tecco Group đầu tư, DXMD Vietnam và Tecco Service làm nhà phát triển dự án đã được triển khai như một biểu tượng của sự phát triển, đánh dấu một bước ngoặc trong giai đoạn chuyển mình của TP Tân Uyên tương lai, khi Tecco Felice Tower là dự án khu căn hộ đầu tiên tại đây. Dự án có 16 tầng, với quy mô 504 căn hộ, tọa lạc trên đường DT747B, Hội Nghĩa, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nằm sát bên chợ Quang Vinh 3 và trong KCN Nam Tân Uyên mở rộng. Với vị trí hiện tại, dự án được xem là cửa ngõ của giao thương hàng hóa với KCN Nam Tân Uyên, đồng thời cũng là trung tâm của TP Tân Uyên trong tương lai. Hiện tại, chủ đầu tư đang giới thiệu ra thị trường những căn hộ có vị trí đẹp nhất dự án.