Tân Uyên Tiến Lên Thành Phố - Thành Phố Thứ 4 Trực Thuộc Của Tỉnh Bình Dương

Vào chiều ngày 13/2 năm 2023, nghị quyết thành lập thành phố Tân Uyên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Được thành lập trên cơ sở thị xã Tân Uyên gồm 10 phường, 2 xã, với tổng diện tích gần 192 km2 và dân số 466.000 người. Bí thư tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi chia sẻ rằng: “đề án nâng Tân Uyên lên thành phố đã được tỉnh chuẩn bị nhiều năm”

Trải qua hơn 10 năm, Tân Uyên phát triển thần tốc, tăng trưởng kinh tế bình quân 13%/năm. Công nghiệp, dịch vụ, xây dựng chiếm 90% cơ cấu nền kinh tế, mang về ngân sách lên đến 4.000 tỷ đồng ”

Tân Uyên đến hiện tại đã không còn người nghèo đạt tiêu chí đề ra của Trung ương, với tỷ lệ lao động phi nông nghiệp hơn 95%. Địa bàn sở hữu 3 cụm công nghiệp lớn và doanh nghiệp đang hoạt động lên đến 1.500.

"Tân Uyên được nâng lên thành thành phố sẽ tạo điều kiện phát triển cho người dân, đóng góp chung cho tỉnh, cho vùng", ông Lợi chia sẻ trong niềm vui.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tờ trình của Chính phủ, chiều 13/2/2023

Bất Động Sản Thành Phố Tân Uyên Bước Sang Trang Mới

Gần đây nhất, Bình Dương “chào đón” Thuận An và Dĩ An tiến lên thành phố đã giúp thị trường bất động sản nơi đây không ngừng gia tăng giá trị, như ở Thuận An nhiều nơi tăng đến 60%, tương tự vậy Dĩ An có nhiều nơi chạm mức 60-70 triệu đồng/m2.

Đây chính xác là cơn sóng bất động sản mới cho Bình Dương nói chung và Tân Uyên nói riêng, giá trị các loại hình bất động sản nơi đây sẽ tăng giá trị thần tốc và hợp lý. Nhưng phải nhìn lại tình hình thực tế Tân Uyên đang phát triển theo hướng công nghiệp, dịch vụ, xây dựng để lựa chọn loại hình bất động sản phù hợp đón sóng.

Cho đến đến hiện tại Tân Uyên sở hữu nhiều KCN đang hoạt động như Nam Tân Uyên, Uyên Hưng, và đặc biệt KCN VSIP III đang triển khai xây dựng với quy mô lên đến 1.000 ha, tổng mức đầu tư hạ tầng dự kiến hơn 6.400 tỷ đồng. Vào 3/11/2022, Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) khởi công xây dựng nhà máy trị giá 1 tỉ USD tại Tân Uyên, trên khu đất rộng 44ha dự kiến sẽ tạo việc làm cho 4.000 người.

Lễ khởi công nhà máy thứ 6 và là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới của Tập đoàn LEGO trị giá 1 tỷ đô tại Tân Uyên

Dân số hiện nay của Tân Uyên đạt mức 466.000 người chủ yếu sinh sống và làm việc ở các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhà ở trầm trọng tại nơi đây, từ đó suy ra các dự án bất động sản về nhà ở đang có nguồn cầu “khổng lồ” và thiết thực theo thời gian, chắc chắn đây là tâm điểm đón sóng tại Thành phố Tân Uyên .

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đánh giá rằng: “Nếu ngày trước, người dân đi mua nhà chỉ mong có được chốn an cư thì nay họ đã chú ý nhiều đến chất lượng chỗ ở. Do đó, những dự án công trình xanh, chú trọng vào tiện ích, sức khỏe con người và ứng phó với môi trường sống đang trở thành lựa chọn duy nhất của thị trường bất động sản Việt Nam, trở thành xu hướng bất động sản mới.”

Green Valley City Khu Biệt Lập Chuẩn Sống Xanh Hàng Đầu Tại Bình Dương

Nắm bắt xu hướng bất động sản mới và giải quyết nguồn cầu to lớn về nhà ở, chủ đầu tư Sài Gòn Center cho ra đời dự án Green Valley City phát triển theo quy mô khu đô thị compound khép kín chuẩn sống xanh gần 10 ha với thung lũng xanh hơn 10.000 cây thông – Bạch Đàn, tổng gần 500 căn nhà phố xây sẵn, toạ lạc tại vị trí trung tâm thành phố Tân Uyên.

Green Valley City sở hữu đường dạo bộ hồ cảnh quan Green Lake đặt ngay trung tâm chuẩn “lá phổi xanh” giúp điều hòa không khí, cải thiện môi trường.

Ngoài ra, Green Valley City còn sở hữu công viên cảnh quan – rừng dầu nguyên sinh hài hòa cùng công viên nhạc nước sắc màu và đường dạo bộ cầu tình yêu nằm tại cổng dự án mang đến không gian thơ mộng lý tưởng cho cư dân sinh sống.

Như vậy Green Valley City là địa điểm vô cùng lý tưởng cho mọi người vừa giải quyết nguồn cầu lớn về nhà ở, không gian sống xanh lý tưởng cho chủ sở hữu theo xu hướng bất động sản mới và đặc biệt đây là nơi đón làn sóng bất động sản tại Thành phố Tân Uyên trong thời gian tới.