Bắc Ninh là một trong những thị trường bất động sản sôi đông bậc nhất phía Bắc trong khoảng một thập kỉ qua nhờ lợi thế về thu hút FDI, phát triển bất động sản công nghiệp. Sau sáp nhập, Bắc Ninh vẫn giữ vững vị thế trên bản đồ đầu tư phía Bắc và ghi nhận sự xuất hiện của những tâm điểm mới. Đây là những nội dung đáng chú ý được các chuyên gia thảo luận tại tọa đàm “Thời cơ vàng của bất động sản Bắc Ninh sau mở rộng không gian phát triển” do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức.

Lợi Thế Của Thị Trường Bất Động Sản Bắc Ninh Sau Sáp Nhập

Phát biểu tại tọa đàm, PGS.TS. Trần Đình Thiên – Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ đánh giá, việc hợp nhất Bắc Ninh và Bắc Giang không chỉ là một quyết định hành chính, mà là cú hích chiến lược mở ra một chương phát triển hoàn toàn mới cho vùng công nghiệp trọng điểm phía Bắc. Sự kết hợp này tạo nên một “siêu tỉnh” mang sức mạnh cộng hưởng về quy mô, vị thế và nguồn lực – một Bắc Ninh mới với tầm vóc vượt trội so với chính mình trước đây.

PGS.TS. Trần Đình Thiên – Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ

Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ. Năm 2024, kinh tế tỉnh ghi dấu ấn khi GRDP đạt hơn 232 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 6,03%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 6.010 USD, cao hơn 30% so với mặt bằng chung cả nước. Sau sáp nhập, quy mô kinh tế Bắc Ninh đã lọt nhóm 4 địa phương lớn nhất cả nước, trong khi diện tích tự nhiên mở rộng lên hơn 4.700 km² – nền tảng vững chắc cho một hành trình phát triển dài hạn.

Bắc Ninh sở hữu chuỗi lợi thế chiến lược hiếm có: cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch như “điểm cất cánh” của toàn vùng, dự kiến trở thành một trong những trung tâm hàng không quan trọng của miền Bắc. Hệ thống cao tốc và vành đai vùng Thủ đô tạo khung kết nối hạ tầng liên hoàn, giúp Bắc Ninh mở rộng giao thương. Cùng lúc, hệ sinh thái công nghiệp quy mô lớn đang định hình, quy tụ các tập đoàn công nghệ toàn cầu, thúc đẩy chuỗi giá trị sản xuất hiện đại. Đặc biệt, yếu tố văn hóa Kinh Bắc – với chiều sâu di sản và bản sắc riêng biệt – đang trở thành tài sản “mềm” nâng tầm hình ảnh địa phương trên bản đồ phát triển quốc gia.

Theo nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam nhận định thị trường bất động sản Bắc Ninh sẽ không đi theo lối mở rộng tự phát như trước, mà sẽ phát triển theo ba dòng chảy chủ lực. Dòng thứ nhất là công nghiệp – công nghệ cao, khi Bắc Ninh tiếp tục thu hút dòng vốn FDI chất lượng, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ số, kéo theo nhu cầu mạnh mẽ về đô thị thông minh, khu ở chuyên gia và hạ tầng dịch vụ.

Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam

Dòng thứ hai là đô thị hóa – giãn dân từ vùng Thủ đô, trong đó các khu vực vệ tinh như Tân Yên, Nhã Nam… sẽ trở thành các trung tâm dân cư và thương mại mới, mở rộng không gian phát triển ra ngoài Hà Nội. Và dòng thứ ba là đầu tư chiến lược – nơi các nhà đầu tư dài hạn tìm kiếm cơ hội tại vùng đất còn nhiều dư địa tăng trưởng. Bắc Ninh, với nền tảng hạ tầng, chính sách và tầm nhìn đã định hình, đang nổi lên như một “tọa độ vàng” của các dòng vốn thông minh – biểu tượng cho chu kỳ phát triển bền vững mới của vùng Bắc Bộ.

Tâm Điểm Đầu Tư Mới Của Bất Động Sản Đô Thị Vệ Tinh Bắc Ninh

Ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, nhận định: sau khi hợp nhất Bắc Ninh và Bắc Giang, khu vực Tân Yên nổi lên như một “tọa độ mới” trên bản đồ bất động sản công nghiệp – đô thị miền Bắc. Vốn là vùng chuyển tiếp giữa đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Tân Yên sở hữu vị trí đặc biệt ở phía Bắc tỉnh Bắc Ninh mới, kết nối trực tiếp các trục huyết mạch QL17, QL37, tỉnh lộ 292 và 293, thuận tiện di chuyển về Lạng Giang, Hiệp Hòa, Việt Yên hay Thái Nguyên.

Ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam

Điểm sáng lớn nhất của Tân Yên là vị trí liền kề Việt Yên – “thủ phủ công nghiệp” đang tập trung hàng trăm nghìn lao động. Sự lan tỏa từ cụm công nghiệp này giúp Tân Yên trở thành vùng đệm hợp lý, có khả năng giãn tải chỗ ở cho công nhân, chuyên gia, mở ra cơ hội lớn cho thị trường nhà ở và dịch vụ đô thị. Ngoài ra, nằm trên hành lang kết nối vành đai 5 vùng Thủ đô, Tân Yên được đánh giá là trục trung chuyển hàng hóa và logistics quan trọng, vừa phục vụ phát triển công nghiệp, vừa tạo tiền đề hình thành đô thị vệ tinh phía Bắc Bắc Ninh.

Đến cuối năm 2024, Tân Yên ghi nhận 150 dự án đầu tư, trong đó 9 dự án FDI, tổng vốn đăng ký gần 6.500 tỷ đồng. Quy mô còn khiêm tốn nhưng quỹ đất rất rộng, mở ra dư địa phát triển các khu công nghiệp mới. Theo quy hoạch đến năm 2030, khu vực này sẽ có 5 khu công nghiệp và 8 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.100 ha – trong đó một số dự án đã bắt đầu đi vào hoạt động, đặt nền móng cho giai đoạn tăng tốc.

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, Tân Yên đang nằm giữa ba cực tăng trưởng lớn: TP Bắc Giang, Việt Yên và Phổ Yên (Thái Nguyên). Khi ba địa phương này tập trung mạnh vào công nghiệp, nhu cầu về nhà ở, dịch vụ, giải trí và chăm sóc sức khỏe của lực lượng lao động tăng nhanh, tạo dư địa cho Tân Yên phát triển các khu đô thị hỗn hợp hiện đại, vừa đáp ứng an cư, vừa phục vụ dịch vụ phụ trợ.

Tuy nhiên, đặc điểm nông nghiệp – nông thôn vẫn chi phối khẩu vị đầu tư tại đây. Thị trường chưa chuộng chung cư hay nhà liền kề xây sẵn, mà đất nền vẫn là “vua”, nhờ tính linh hoạt cao: có thể xây ở, cho thuê hoặc bán lại tùy thời điểm. Thực tế cho thấy, đất nền trong các dự án đấu giá đang là phân khúc thanh khoản mạnh nhất. Bên cạnh đó, shophouse trong các khu đô thị cũng được giới đầu tư chú ý, nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh và đời sống của cư dân làm việc tại các khu công nghiệp lân cận.

Một yếu tố then chốt khác là pháp lý. Với tâm lý thận trọng của người dân khu vực nông thôn, tính minh bạch và an toàn pháp lý được đặt lên hàng đầu, thậm chí cao hơn cả lợi nhuận kỳ vọng. Điều này khiến các dự án có hồ sơ pháp lý rõ ràng, quy hoạch minh bạch và hạ tầng đồng bộ trở thành tiêu chí lựa chọn hàng đầu.

Tổng hòa các yếu tố trên, có thể thấy Tân Yên đang ở giai đoạn “tiền bùng nổ”, với nền tảng hạ tầng – quỹ đất – vị trí liên vùng hiếm có. Khi hạ tầng hoàn thiện và chính sách thu hút đầu tư được kích hoạt, khu vực này được kỳ vọng sẽ trở thành cửa ngõ công nghiệp – đô thị mới của Bắc Ninh, nơi quy tụ các dòng vốn thông minh hướng tới giá trị phát triển bền vững.

