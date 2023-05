Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP. Thuận An, cho biết những năm qua, TP. Thuận An đã tập trung huy động hiệu quả nhiều nguồn lực để khai thác tối đa lợi thế về vị trí, tiềm năng. Cụ thể, Thuận An là thành phố nằm giữa các thành phố: TP. HCM, TP. Thủ Đức, TP. Thủ Dầu Một, TP. Dĩ An với hệ thống giao thông liên vùng thông suốt.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Tâm, Thuận An hiện là địa phương đứng đầu tỉnh về thu ngân sách. Mũi nhọn kinh tế của Thuận An tập trung vào lĩnh vực công nghiệp, sau đó là các dịch vụ hỗ trợ. Trên địa bàn hiện có 6 khu, cụm công nghiệp (KCN, CCN) với 5.657 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, KCN VSIP 1 được xem là KCN kiểu mẫu hàng đầu cả nước với tỷ lệ lấp đầy hơn 95%.

Mức sống của người dân cũng được nâng cao với nhiều tiện ích hiện hữu đang quy tụ ở TP. Thuận An như: TTTM Aeon Mall, Lotte Mart, Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, Columbia Asia, Becamex, hệ thống các trường quốc tế MMI,… Đây là những địa điểm không chỉ phục vụ cho cư dân của Thuận An, Bình Dương mà còn của TP. HCM và nhiều tỉnh thành lân cận. Cùng lúc đó, nhiều dự án mới cũng đang được triển khai như phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City,…

Những lợi thế trên là điều kiện sẵn có để Thuận An bứt phá trong đề án Vùng đổi mới sáng tạo được phát triển từ chiến lược đô thị thông minh của Bình Dương. Theo chiến lược này, tỉnh đã hợp tác với nhiều tập đoàn hàng đầu như tập đoàn Schneider, Philips, Bosch, NXP, Intel, TMA,…, các viện trường trong nước và quốc tế như Đại học Quốc gia Singapore NUS, Viện Nghiên cứu công nghiệp công nghệ Đài Loan ITRI, Đại học Quốc gia Chungnam Hàn Quốc, Đại học Portland State Mỹ, Đại học Quốc gia TP. HCM,… Chiến lược đã chứng minh thành công qua 3 năm liên tiếp Bình Dương được chọn vào danh sách Smart21 của Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF).

Được thừa hưởng chiến lược chung của tỉnh và trên điều kiện thuận lợi hiện hữu, Thuận An đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng làm bàn đạp cho kinh tế, xã hội. Được biết, Bình Dương sẽ tăng cường phối hợp với TP. HCM khép kín tuyến vành đai 3, vành đai 4, triển khai mở rộng QL13 đoạn qua Thuận An theo đúng kế hoạch trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Có ý nghĩa trong tiến trình trở thành thành phố thông minh, tỉnh đã ban hành nhiều quyết định để thúc đẩy hoàn thiện QL13, mới đây nhất là Quyết định 931/QĐ-UBND v/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021. Theo đó, vốn đầu tư cho dự án giải phóng QL13 đoạn từ nút giao Tự Do đến ngã tư Lê Hồng Phong sẽ được tăng hơn 6 lần, chuyển từ danh mục Chuẩn bị đầu tư sang Thực hiện dự án. Các đoạn QL13 từ cổng chào Vĩnh Phú đến ngã tư cầu Ông Bố, cầu Ông Bố đến nút giao Hữu Nghị,… cũng được lên kế hoạch đầu tư với nguồn vốn điều chỉnh tăng gấp 4 lần so với vốn ban đầu.

Trước đó, tại Quyết định 1071/QĐ-UBND, Bình Dương đã quyết định quy hoạch QL13 (đoạn từ trung tâm Lái Thiêu tới đường Nguyễn Văn Tiết thuộc địa phận TP. Thuận An) thành đại lộ tài chính – thương mại – dịch vụ lớn nhất tỉnh. Những dự án mới xuất hiện trên trục đường này cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn mỹ quan, tiện ích,… để không phá vỡ quy hoạch của toàn khu.

Thuận An sẽ tập trung phát triển các khu dân cư, đô thị gắn với trung tâm thương mại – dịch vụ và hạ tầng kinh tế – xã hội; ưu tiên các công trình dịch vụ và khối nhà cao tầng để tạo nét kiến trúc đặc trưng cho đô thị; xây dựng các khu liên hợp kết hợp với trung tâm thương mại,… hình thành kiến trúc đô thị dọc các tuyến đường chính và đường sông Sài Gòn,…

Theo ông Trần Hiếu, Phó Tổng Giám đốc DKRA Vietnam, Thuận An có nhiều sức bật để trở thành "thành phố đáng sống" ở khu vực miền Nam. Ông phân tích: "Thuận An có điều kiện rất tốt về hạ tầng, kinh tế, dân số trẻ và đặc biệt là vị trí sát bên cạnh TP.Thủ Đức, TP.HCM. Để phát huy tốt những thế mạnh này, Thuận An nên ưu tiên phát triển những dự án cao cấp để không phá vỡ quy hoạch của thành phố".

Chia sẻ về Astral City, phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp sẽ xuất hiện trên QL13, do DKRA Vietnam làm Tổng đại lý tiếp thị và phân phối, ông Trần Hiếu khẳng định: "Dự án sẽ trở thành một biểu tượng định vị của TP. Thuận An trên đại lộ – QL13 trong tương lai. Với chuỗi tiện ích vượt trội như hồ bơi vô cực trên không, suối nhiệt đới giữa dự án,…, chúng tôi kỳ vọng thiết lập nên chuẩn sống mới cao cấp cho địa phương".

Cùng với sự hoàn thiện hạ tầng, các dự án có quy mô lớn, tiện ích bài bản được xem là cần thiết trong mục tiêu an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống của thành phố Thuận An. Sự phát triển đồng bộ giữa quy hoạch, hạ tầng, tiện ích và nơi an cư chất lượng đang tạo ra những lực đẩy cộng hưởng giúp Thuận An tiếp tục phát triển đúng với định hướng của tỉnh.