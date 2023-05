Tạo lập môi trường xây dựng thân thiện bên trong dự án bất động sản

Bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp là làm cách nào để vừa giảm tác động xấu đến môi trường sống, đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng của khách hàng; vừa đảm bảo an toàn trong công tác thi công, xây dựng, cung cấp những sản phẩm “xanh”, thân thiện với môi trường.

Vì vậy hướng đến bảo vệ môi trường sống cho cộng đồng hiện hữu xung quanh dự án qua việc giảm các tác động tiêu cực của công trường xây dựng, tăng mảng xanh; đưa vật liệu thân thiện với môi trường và quản lý, kiểm soát chặt chẽ về tiến độ và chất lượng ở quá trình xây dựng hiện nay cũng là một tiêu chí mà các chủ đầu tư, đơn vị phát triển bất động sản đang hướng đến.

Quy hoạch xanh bền vững

Hiện tại, thị trường bất động sản Việt Nam đang tăng tốc trở lại sau quãng thời gian bị nén bởi đại dịch Covid-19. Trong đó, phân khúc dự án bất động sản chất lượng cao được các nhà đầu tư và phát triển bất động sản triển khai mạnh mẽ, đòi hỏi công nghệ thi công hạ tầng bền vững và ổn định lâu dài, cam kết tiến độ hoàn thành dự án đúng hạn.

Trong báo cáo của công ty bất động sản Cushman & Wakefield đã xem xét hiện trạng rủi ro khí hậu và những tác động đối với lĩnh vực bất động sản cũng như cách mà bất động sản làm gia tăng ô nhiễm môi trường. Theo báo cáo, môi trường xây dựng đòi hỏi khoảng 40% vật liệu khai thác trên thế giới, trong khi chất thải từ việc phá dỡ và xây dựng công trình là dòng chất thải đơn lẻ lớn nhất ở nhiều quốc gia. Xây dựng và bất động sản chịu trách nhiệm cho 39% lượng khí thải carbon toàn cầu, với lượng khí thải hoạt động chiếm tới 28%. 11% còn lại đến từ phát thải carbon, hoặc các yếu tố khác. Do đó, việc giảm lượng khí thải carbon liên quan đến ngành bất động sản là rất quan trọng trong suốt vòng đời của một dự án, từ khi lập kế hoạch và huy động vốn, cho đến xây dựng và đưa vào vận hành sử dụng.

Nhận thức được vai trò quan trọng của khu đô thị xanh nhằm đón làn sóng bất động sản cao cấp phục hồi trong giai đoạn bình thường mới, iD Junction kiến tạo không gian sống xanh tại trung tâm Long Thành, Đồng Nai để giảm dấu chân carbon*.

Nước hồ lọc bằng hệ thống sinh thái Wetland nên luôn trong xanh

Tại iD Junction, dự án khu đô thị cao cấp tại trung tâm thị trấn Long Thành, cách TP.HCM 20 phút di chuyển, các giải pháp thân thiện với môi trường đã và đang được thực thi ngay từ giai đoạn tiến hành thiết kế, thi công xây dựng. Dự án có mật độ cây xanh và mặt nước chiếm 40% tổng diện tích; áp dụng công nghệ lọc nước bằng hệ thống Wetland; phân loại và xử lý rác tại nguồn.

Ứng dụng công nghệ thi công xây dựng một cách khoa học, đảm bảo an toàn

Bãi đúc bê tông dự án iD Junction vào tháng 4.2022

Đặc biệt, nhằm đảm bảo chất lượng công trình và bảo vệ môi trường, nhà phát triển Tây Hồ Group ứng dụng những ưu điểm vượt trội của công nghệ Precast Concrete, tiến độ thi công được đẩy nhanh từ 15%-20% so với thi công truyền thống nhờ vào việc sử dụng thiết bị hiện đại, chuyên môn hóa công tác thi công và giảm phụ thuộc vào nhân công lao động. Công tác an ninh, vệ sinh an toàn lao động luôn được duy trì một cách nghiêm túc giữa chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu xây dựng.

Các khu vực thi công được rào chắn, phân cách bằng tường cây, không phải các vật liệu tác động xấu đến môi trường như thép, tôn hay nhựa như một số công trình khác.

“Ngay từ quá trình bắt đầu xây dựng, Tây Hồ Group đã áp dụng các biện pháp thi công bền vững, thân thiện với môi trường, hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, khói bụi đến khu dân cư hiện hữu xung quanh”, Nhà phát triển dự án iD Junction chia sẻ.

Khu vực thi công được rào chắn, phân cách bằng tường cây

Nhờ tiếp giáp dòng sông Đồng Môn, lại có hồ Cầu Vồng ở trung tâm, hệ thống cây xanh cổ thụ trải dài các lối đi ven hồ và trong công viên, sân chơi, nên cư dân sẽ luôn được tận hưởng bầu không khí mát lành, tránh được nhiều khói bụi khi “an cư” tại iD Junction.

Thực hiện thường xuyên công tác chăm sóc, bảo hành, bảo dưỡng cây xanh

Với mong muốn tạo nên bản hòa ca của con người và thiên nhiên, Tây Hồ Group phát triển dự án iD Junction với vị thế “vàng” ở trung tâm Long Thành, hội đủ các tiêu chí sống xanh, bền vững

Cuộc sống hiện đại tách con người dần xa rời thiên nhiên, nhưng kiến trúc hiểu rõ tầm quan trọng của cây cối. Cây xanh mang đến cho con người không khí trong lành hơn, chặn tiếng ồn, cản bụi, cản gió và tác động xấu của thời tiết. Việc thiết kế cây xanh trong không gian sống không chỉ dừng lại ở tính thẩm mỹ, trang trí, tạo cảnh quan cho khu đô thị mà việc sắp xếp và bố trí hợp lý các loài cây còn đem lại may mắn về sức khỏe, tinh thần, tiền tài, công danh cho toàn bộ cư dân sinh sống.

Cây xanh và mặt nước luôn gắn liền cùng thương hiệu iD Junction.

Để kiến tạo dự án biệt thự với 10.000 cây xanh bao phủ không gian sống, Tây Hồ Group thường xuyên thực hiện công tác chăm sóc, bảo hành, bảo dưỡng cây xanh.

Ngay từ khi khởi công dự án, công tác ươm trồng cây xanh đã được chú trọng đầu tư với vườn ươm của các cây đại thụ, cổ thụ, cây trưởng thành để khi cư dân về sinh sống có thể sớm được tận hưởng bóng mát cây xanh.

Ngay cả trong giai đoạn thi công xây dựng thì công tác chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh vẫn được tiến hành song song, các cây khó phát triển, không phù hợp môi trường đều được thay thế.

Cây xanh cảnh quan bên trong công trường thường xuyên được chăm sóc, bảo dưỡng.

Với hàng ngàn cây xanh, các loại hoa, thảm thực vật, dự án kiến tạo không gian sống xanh và lan tỏa năng lượng tích cực cho tất cả các thành viên trong gia đình thỏa sức khám phá thiên nhiên và phát huy tối đa tiềm năng của bản thân.

Đây là những giá trị bền vững giúp người mua được trải nghiệm sống trong không gian trong lành và lưu giữ cho thế hệ tương lai.

——–

*Dấu chân carbon là chỉ số thống kê những hành động hàng ngày của con người thải vào khí quyển số lượng khí carbonic (CO2). Nếu con số này càng lớn thì sẽ ảnh hưởng xấu đến môi trường sống.