Tập đoàn APEC tung chính sách ân hạn nợ gốc vô thời hạn

Tổ hợp nghỉ dưỡng trị liệu khoáng nóng 5 sao APEC Mandala Retreats Kim Bôi với chi phí đầu tư ban đầu chỉ từ 500 triệu.

Chỉ với 500 triệu có thể sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao

Bất động sản sức khỏe nói chung và khoáng nóng nói riêng đang là một trào lưu thịnh hành và mở ra cơ hội kinh doanh tốt cho các nhà đầu tư. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi những dự án có khoáng nóng thường hướng tới phân khúc trung và cao cấp với mức giá rất cao. Ví dụ như dự án nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Quang Hanh có mức giá bán cho mỗi căn biệt thự vào khoảng 19 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cách Thủ đô Hà Nội chỉ 90 phút di chuyển, nằm giữa thủ phủ khoáng nóng Kim Bôi quý giá nhất miền Bắc, chủ đầu tư APEC đang mở bán Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao APEC Mandala Retreats Kim Bôi với chi phí đầu tư ban đầu chỉ từ 500 triệu.

Để có được mức giá “trong mơ” này, APEC đã “chơi lớn” với chính sách ân hạn nợ gốc vô thời hạn mà theo đó, khách hàng chỉ cần bỏ ra 15% giá trị căn hộ (tương đương từ 150 triệu) để ký kết hợp đồng chuyển nhượng và thanh toán luỹ kế 50% (tương đương từ 500 triệu) để nhận bàn giao căn hộ, 50% còn lại sẽ được chủ đầu tư ân hạn gốc vô thời hạn. Với lãi suất ân hạn tương đương với lãi ngân hàng, khách hàng chỉ cần thanh toán từ 3.8 triệu/tháng. Ngoài ra, việc không phải lo lắng về hồ sơ vay vốn, thanh toán nợ gốc, phí phạt trả nợ trước hạn… khiến cho chính sách ân hạn nợ gốc của Tập đoàn Apec vượt trội so với việc vay ngân hàng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, xuất phát từ sứ mệnh “Vì sức khỏe người Việt”, APEC đưa ra một mức giá hấp dẫn với mong muốn giúp cho khách hàng dễ dàng hơn trong việc sở hữu một sản phẩm không chỉ mang lại giá trị đầu tư mà còn là một món quà sức khỏe lâu dài cho bản thân và gia đình.

Đầu tư chỉ 500 triệu đồng, sinh lời sức khỏe dài lâu, nhận lợi nhuận 270 triệu/năm

Với tình hình dịch bệnh bất ổn và nguy cơ lạm phát tiềm ẩn hiện nay, bất động sản vẫn là một kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền. Đầu tư đất nền vốn được coi là an toàn nhưng bản chất chỉ là sản phẩm lướt sóng ăn chênh lệch mà không tạo ra lợi nhuận sinh lời bền vững, chưa kể việc nhà đầu tư phải có kinh nghiệm lâu năm và có thời gian rảnh để khảo sát thị trường. Đầu tư các loại hình biệt thự đòi hỏi vốn ban đầu lớn, cho dù chính sách vay ngân hàng tốt thì tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng vẫn là một bài toán áp lực cho nhà đầu tư. Do vậy, vào thời điểm dòng tiền khó khăn này, chính sách Ân hạn gốc vô thời hạn của Chủ đầu tư APEC thực sự là một giải pháp an toàn và hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Có thể phân tích về tiềm năng sinh lời của dự án như sau: mức giá thuê phòng 4 sao ở Hòa Bình tối thiểu từ 1,5 triệu đồng/đêm, nếu công suất lấp đầy khiêm tốn là 50% thì doanh thu căn hộ đã đạt mức 270 triệu đồng một năm, trên vốn bỏ ra chỉ từ 500 triệu đồng. Thời gian còn lại trong năm, căn hộ sẽ trở thành nơi nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khoẻ cho khách hàng và cả gia đình. Như vậy, việc sở hữu một căn hộ khoáng nóng 5 sao mà vẫn ngủ ngon và an tâm sinh lời hàng tháng chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Không chỉ dừng lại ở bài toán tài chính hấp dẫn, chủ đầu tư APEC còn rất dụng công trong việc tạo ra một hệ sinh thái khoáng toàn diện “trong uống, ngoài ngâm, chăm sóc sức khỏe trọn gói”. Bên cạnh những căn hộ khoáng nóng với nguồn khoáng thật và “tươi” dẫn tới từng phòng rất có lợi cho việc chăm sóc xương khớp, hệ tim mạch và chăm sóc làn da, Tập đoàn APEC còn phát triển dòng khoáng uống Apec Mineral Water. Ngoài ra, khách còn được hưởng những đặc quyền chăm sóc sức khỏe tại APEC Medical Center – Trung tâm chăm sóc và phục hồi sức khỏe chuyên sâu ngay tại dự án.

APEC Medical Center – Trung tâm chăm sóc và phục hồi sức khỏe chuyên sâu ngay tại dự án.

Với tất cả những nỗ lực của mình, Tập đoàn APEC đã khẳng định được lời tuyên bố “Tái định nghĩa khái niệm nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Việt Nam”, đồng thời đưa Bất động sản khoáng nóng về với đúng giá trị thực của nó, lan tỏa sứ mệnh nhà phát triển Bất động sản hạnh phúc vì sức khỏe người Việt.