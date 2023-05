Được phát triển bởi Tập đoàn BĐS An Gia (AGG), The Standard kiến tạo nên chuẩn mực sống mới dựa trên triết lý 3W của riêng An Gia gồm Wealthy: Kiến tạo cộng đồng thịnh vượng, khẳng định – nâng tầm đẳng cấp trong phong cách sống của các chủ nhân; Wellbeing: chốn đi về ngập tràn thiên nhiên đánh thức các giác quan, nuôi dưỡng cơ thể và tâm hồn con người và Wisdom: không gian sống lý tưởng ươm mầm cho những ý tưởng sáng tạo và là lựa chọn đầu tư thông minh.

Không gian sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên của The Standard

Sở hữu kỳ nghỉ ngay tại nhà

Với những người thu nhập cao, tất cả tiện ích, trải nghiệm đều có thể mua được bằng tiền, thời gian di chuyển từ nơi ở đến địa điểm trải nghiệm mới là thứ họ thiếu. Chính vì thế, sở hữu một cuộc sống tiện nghi không chỉ đơn thuần là “mở hầu bao” để sở hữu căn biệt thự bề thế mà đòi hỏi được tận hưởng không gian sống chuẩn resort ngay tại nhà mà không cần bước chân ra bên ngoài.

Hệ thống tiện ích vượt trội, được thiết kế theo phong cách resort

Đáp ứng nhu cầu của tầng lớp thu nhập cao, An Gia (AGG) đã mạnh tay đầu tư clubhouse hàng triệu USD tích hợp hàng loạt tiện ích hiện đại như khu vực café, khu vui chơi trẻ em trong nhà, thư viện,… đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, làm việc và vui chơi của mọi thành viên trong gia đình. Cư dân yêu thích thể thao có thể rèn luyện sức khoẻ và chào đón ngày mới tràn đầy năng lượng tại phòng tập gym, yoga, khu vực chơi bóng bàn, phòng sauna.

Đặc biệt, những chủ nhân thành đạt cũng dễ dàng lựa chọn một góc thư giãn ở khu vực quầy bar-lounge sang trọng, sau một ngày làm việc căng thẳng.

Nội khu dự án được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng như: Công viên trung tâm 4.000 m2, hồ cảnh quan, vườn nghệ thuật, cầu vọng cảnh. Khu vực BBQ ngoài trời, liền kề lối đi dạo sân vườn và bậc thềm ngắm cảnh là điểm đến dã ngoại lý tưởng cho cư dân, bạn bè tụ họp. Thay vì cuối tuần phải lặn lội xa xôi để vui chơi giải trí, cư dân được tận hưởng một không gian dã ngoại chỉ cách nhà vài bước chân.

Kiến tạo chuẩn mực sống với hệ thống quản gia

Đối với người thành đạt, cuộc sống của họ không chỉ gói gọn trong “nhà cao – cửa rộng” mà còn yêu cầu cao về quản lý và dịch vụ đẳng cấp. Do đó, An Gia (AGG) luôn tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ bằng việc hợp tác với các đối tác quốc tế, giúp cư dân dễ dàng cảm nhận trọn vẹn những giá trị sống tuyệt vời mà The Standard mang lại.

Tận hưởng cuộc sống với dịch vụ quản gia tiêu chuẩn 5 sao

Thông qua hệ thống quản gia “All in One”, cư dân sẽ dễ dàng kết nối với đội ngũ quản gia để được cung cấp các dịch vụ chất lượng, chuẩn resort 5 sao như: Giúp việc, giặt ủi, rửa xe, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện nước hoặc thậm chí là đặt hoa, mua bánh sinh nhật, tổ chức tiệc. Điều này không chỉ đáp ứng sự thuận tiện về mọi mặt mà còn giúp những chủ nhân thành đạt quản lý tốt quỹ thời gian ngày càng eo hẹp.

Khi tiện ích được bảo trì định kì, cây xanh được chăm sóc, rác thải được xử lý vệ sinh,… cuộc sống của những chủ nhân thượng lưu sẽ được phục vụ trọn vẹn nhờ tổ hợp các dịch vụ đẳng cấp. Không chia sẻ tiện ích với cư dân bên ngoài, sự an toàn, riêng tư của gia chủ cũng sẽ được bảo đảm tuyệt đối bởi hệ thống an ninh 24/7 và chỉ phục vụ duy nhất một đối tượng – cư dân sinh sống nội khu.

Không gian sống ứng dụng thiết kế lệch tầng

Với diện tích lô đất đa dạng từ 61-230 m2 và số lượng giới hạn 374 sản phẩm, The Standard còn thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ thiết kế lệch tầng, giúp tối ưu không gian. Theo đó, mỗi căn nhà đều sở hữu 2 mặt tiền trước và sau thông thoáng với khoảng cách mỗi căn từ 4,8m – 5m, khác biệt hoàn toàn với các sản phẩm nhà phố hiện nay.

Thiết kế lệch tầng mở ra một không gian thảnh thơi thực sự dành cho chủ nhân

Nhờ thiết kế thông minh, không gian sống tại The Standard không chỉ đáp ứng sự vượt trội về diện tích mà còn đảm bảo sự thuận tiện trong việc bố trí các khu vực dành cho sinh hoạt, làm việc,… tùy theo nhu cầu sử dụng.

Mọi khu vực trong căn nhà, tuy có độ cao khác nhau nhưng vẫn đáp ứng tính đăng đối, thoáng đãng và thẩm mỹ ở mọi góc nhìn.

Đặc biệt, cầu thang được bố trí giữa nhà, kết hợp khu vực giếng trời tạo thành không gian mở bên trong, giúp thông gió, ánh sáng tự nhiên và tối ưu điều hòa không khí. Việc đưa giếng trời vào không gian sống không chỉ mang lại sự cân bằng, hài hòa cho căn nhà mà còn tăng cường khả năng kết nối giữa thiên nhiên và con người, thể hiện phong cách sống chủ nhân.

Dự án sở hữu lợi thế lớn về vị trí khi tọa lạc tại Tân Phước Khánh 10 – tâm điểm 4 thành phố gồm Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và Biên Hòa. Từ dự án, cư dân có thể nhanh chóng tiếp cận hệ thống tiện ích ngoại khu bao gồm trường học từ mầm non đến đại học (MMI, Việt Hoa, Việt Đức), các khu du lịch (Bửu Long, Đại Nam), bệnh viện quốc tế, Aeon Mall, các sân golf (Twin Doves, Sông Bé, Mekong) hay thành phố mới Bình Dương.

Với phương thức thanh toán thảnh thơi chỉ 15% đến khi nhận nhà, The Standard không chỉ là giải pháp an cư, đầu tư vượt trội mà còn là di sản để đời, định danh vị thế chủ nhân.