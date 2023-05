Đại diện tập đoàn Danh Khôi ký kết hợp tác với ngân hàng VPBank

Hợp tác kiến tạo giá trị thịnh vượng cho khách hàng

Với hơn 15 năm phát triển, tập đoàn Danh Khôi đã khẳng định vị thế và tầm vóc của nhà phát triển bất động sản (BĐS) tại Việt Nam. Luôn tiên phong ở những thị trường mới, tập đoàn Danh Khôi cung cấp sản phẩm BĐS toàn diện, đáp ứng tốt nhất nhu cầu an cư lẫn đầu tư của khách hàng. Điển hình là sự thành công của các dự án như Queen Pearl 1 &2 (Mũi Né – Phan Thiết), khu đô thi Barya Citi (Bà Rịa – Vũng Tàu), Nhơn Hội New City (Bình Định)… đã khẳng định được uy tín, cam kết cũng như tạo dựng được niềm tin với khách hàng. Đầu năm 2020, tập đoàn Danh Khôi tiến những bước mạnh mẽ hơn, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển tại thị trường Bình Định với dự án Kỳ Co Gateway và khu căn hộ cao tầng ven biển trong tương lai.

Nhằm chuẩn bị sẵn những tiền đề cho sự phát triển của dự án Kỳ Co Gateway, ở hạng mục hỗ trợ tín dụng, tập đoàn Danh Khôi hợp tác cùng ngân hàng VPBank – một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu của Việt Nam với mạng lưới 227 điểm giao dịch phủ rộng khắp cả nước nhằm cung cấp các gói tín dụng cho khách hàng mua đất nền Kỳ Co Gateway. Theo đó, ngân hàng VPBank cung cấp gói vay ưu đãi với lãi suất 0% và ân hạn gốc lên đến 12 tháng cho khách hàng mua Kỳ Co Gateway.

Song song đó, để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, tập đoàn Danh Khôi ký kết cùng các đại lý chiến lược như Công ty DKR – Nhà cung cấp các sản phẩm BĐS với bề dày hơn 15 kinh nghiệm trên thị trường Việt Nam; DKRB – Đơn vị có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và nắm vững nhu cầu của khách hàng tại thị trường Hà Nội; CenHomes – Xây dựng nền tảng kinh doanh BĐS 4.0 giúp các giao dịch được thực hiện nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm thời gian cho khách hàng; Á Châu Land- Một trong những nhà phân phối chuyên nghiệp với hơn 300 nhân sự giàu kinh nghiệm và nắm vững thị trường trong nước; Asia New Time – Nhà cung cấp giải pháp BĐS uy tín, tiên phong dẫn dắt các xu hướng thị trường cùng đội ngũ tư vấn năng động, luôn chủ động mang đến các chiến lược kinh doanh sáng tạo, đột phá, khác biệt, tối ưu hóa các mục tiêu của chủ đầu tư và khách hàng; DKRT- Với đội ngũ chuyên viên và quản lý nhiều kinh nghiệm, tâm huyết sẽ mang đến những giải pháp, dịch vụ hiệu quả cho khách hàng.

Sự kiện ký kết một lần nữa khẳng định vị thế nhà phát triển bất động sản hàng đầu của Danh Khôi tại Việt Nam. Với những bước đi chiến lược và sự đồng hành của các đối tác chiến lược uy tín, tập đoàn Danh Khôi sẽ tạo nên những dấu ấn riêng nhằm “kiến tạo thịnh vượng” cho khách hàng.



Tập đoàn Danh Khôi ký kết với các đại lý chiến lược dự án Kỳ Co Gateway

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Quốc Bảo – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Danh Khôi khẳng định: “Sự cộng hưởng về kinh nghiệm, uy tín, kênh phân phối và các giá trị tiện ích dịch vụ của đối tác chiến lược sẽ kích hoạt các giao dịch BĐS sôi động hơn, không chỉ riêng ở Kỳ Co Gateway, mà còn ở hàng loạt dự án tập đoàn Danh Khôi sẽ tung ra trong thời gian tới”.

Kỳ Co Gateway – Điểm sáng của BĐS miền Trung hậu dịch Covid-19

Ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, BĐS là một trong những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất khi làn sóng nhà đầu tư mới từ lượng lớn kiều bào về nước và một số công ty nước ngoài cũng đã tính đến việc chuyển nhà máy sản xuất sang Việt Nam sau dịch. Mặt khác, khả năng phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch kéo theo sự phục hồi của BĐS sau đại dịch. Nhóm BĐS công nghiệp sạch – công nghệ cao ở miền Trung như Bình Định đang trở thành điểm sáng của thị trường BĐS miền Trung. Dự đoán, hậu dịch Covid -19, bất động sản tại Bình Định sẽ “tăng nhiệt” trở lại theo hướng tích cực hơn, đây sẽ là “sân chơi” của những “ông lớn” giàu tiềm lực, có kinh nghiệm và năng lực cạnh tranh.



Đông đảo khách hàng tham quan và trải nghiệm dự án Kỳ Co Gateway

Trước bối cảnh tươi sáng của thị trường, Tập đoàn Danh Khôi đã giới thiệu dự án Kỳ Co Gateway – Khu đô thị phồn hoa bên vịnh biển. Được biết, đây là một trong những dự án chiến lược do Tập đoàn Danh Khôi phát triển trong năm 2020. Dự án được đầu tư có quy mô hơn 46ha gồm 2.406 sản phẩm là đất nền nhà phố, nhà phố thương mại, biệt thự.

Ngay sau khi giới thiệu ra thị trường, dự án đã trở thành điểm sáng đầu tư cho thị trường bất động sản miền Trung. Theo thống kê, mỗi ngày Kỳ Co Gateway thu hút hàng trăm lượt khách tham quan và trải nghiệm dự án. Trong tương lai, sự hiện hữu của Kỳ Co Gateway và khu căn hộ cao tầng sắp triển khai được kỳ vọng tạo tiền đề phát triển du lịch và kinh tế của bán đảo Phương Mai, góp phần thay đổi diện mạo của các tỉnh duyên hải miền Trung với trọng tâm là Bình Định.