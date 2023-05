Tập đoàn Danh Khôi phát triển dự án đô thị du lịch biển Lagi New City

Phức hợp Đô thị Thương mại – Dịch vụ & Du lịch biển Lagi New City có quy mô 43.4ha, tọa lạc tại vị trí vàng của thị xã La Gi, ngay trung tâm giao thương tấp nập nhất khu vực phía Nam của miền Trung, có vị thế vô cùng thuận lợi cho việc khai thác kinh doanh các dịch vụ thương mại, du lịch.

Đây cũng là dự án hiếm có sở hữu “tứ cận” khi phía Đông giáp cảng cá La Gi, phía Tây và phía Nam giáp biển Đông; Phía Bắc giáp đường Bến Chương Dương và khu dân cư sầm uất. Đặc biệt, với 2 mặt giáp biển, Phức hợp Đô thị Thương mại – Dịch vụ & Du lịch biển Lagi New City được ví như “viên ngọc trai” đắt giá, luôn tỏa sáng và tràn đầy vượng khí, giúp nâng tầm giá trị trải nghiệm và nghỉ dưỡng của cư dân.

Bên cạnh đó, Phức hợp Đô thị Thương mại – Dịch vụ & Du lịch biển Lagi New City nằm giữa vùng du lịch trọng điểm của du lịch phía Nam gồm TP.HCM – Đà Lạt – Vũng Tàu – Phan Thiết và tọa lạc ngay vị trí trung tâm của tuyến đường trục Đông – Tây liên kết các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Địa thế vàng của dự án được các chuyên gia đầu tư đánh giá cao vì thuận tiện đa kết nối, khiến dự án có khả năng tăng giá bền vững.

Được định hướng trở thành Phức hợp Đô thị Thương mại – Dịch vụ & Du lịch biển cao cấp, Lagi New City tích hợp nhiều tiện ích đẳng cấp như trung tâm thương mại, nhà hàng, shophouse, nhà trẻ, trường học,… Lagi New City còn dành phần lớn diện tích đất cho công viên cây xanh và các công trình công cộng.

Phối cảnh tổng thể dự án Lagi New City tại Bình Thuận

Đại diện Tập đoàn Danh Khôi chia sẻ, thị trường bất động sản La Gi đang là điểm nóng thu hút các nhà đầu tư dịch chuyển dòng tiền về đây. La Gi sở hữu nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế biển cùng với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, đồng thời địa phương này cũng đang được định hướng nâng cấp từ thị xã lên thành phố trong giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, La Gi vẫn còn đang thiếu các khu đô thị được đầu tư và quy hoạch bài bản có hệ sinh thái thương mại, dịch vụ, giải trí xứng tầm với định hướng trở thành thành phố cảng biển trong tương lai.

Vì vậy, Phức hợp Đô thị Thương mại – Dịch vụ & Du lịch biển Lagi New City ra mắt trong thời điểm hiện tại đáp ứng nhu cầu cấp thiết của địa phương, thu hút khách du lịch, mang đến một làn gió mới thúc đẩy thị trường bất động sản khu vực và mở ra cơ hội lợi nhuận sinh lời vượt trội cho các nhà đầu tư. “Dự án Phức hợp Đô thị Thương mại – Dịch vụ & Du lịch biển Lagi New City hưởng trọn lợi thế và tiềm năng phát triển của vùng, đồng thời hội tụ đầy đủ các giá trị của một đô thị thương mại – dịch vụ sôi động. Chúng tôi mong muốn đem lại cho khách hàng những trải nghiệm mới mẻ với một khu phức hợp được đầu tư quy mô từ quy hoạch, thiết kế, kiến trúc cảnh quan cho đến hệ thống tiện ích đồng bộ. Chúng tôi mong muốn Phức hợp Đô thị Thương mại – Dịch vụ & Du lịch biển Lagi New City sẽ trở thành tâm điểm mới thu hút đông đảo du khách, cư dân địa phương đến trải nghiệm và khám phá.”