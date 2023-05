Tập đoàn Hà Đô sắp ra mắt siêu phẩm Liền kề dự án Hado Charm Villas

Thêm vào đó, bất động sản cụ thể là biệt thự, liền kề từ trước đến nay vẫn được xem là một kênh đầu tư an toàn, một tài sản có giá trị “vĩnh viễn” cũng như giá trị thì luôn luôn gia tăng theo thời gian. Hơn nữa, xét trên mục đích đầu tư, thì so với các dòng sản phẩm bất động sản khác, kênh đầu tư biệt thự, liền kề hay shophouse vẫn vượt trội hơn hẳn về các yếu tố: khả năng tăng giá, tỷ suất sinh lời, mức độ an toàn và tính thanh khoản tốt.

Xu hướng dịch chuyển nơi ở đến những khu đô thị xanh với tiện ích nội khu đồng bộ và đẳng cấp

Trong ngày ra mắt bảng hàng đợt 1 vào 12/12/2020 vừa qua, 100% số lượng biệt thự đợt 1 dự án Hado Charm Villas đã có chủ sở hữu. Tiếp nối thành công đó, Tập đoàn Hà Đô không để khách hàng phải chờ đợi lâu, vào giữa tháng 1/2021 tới đây, siêu phẩm liền kề dự án Hado Charm Villas sẽ chính thức được ra mắt.



Các sự kiện giới thiệu dự án luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của khách hàng

Là phân khúc hấp dẫn và có giá trị cao, các căn nhà phố liền kề vẫn luôn có sức hút mạnh với cả khách hàng mua để ở và các nhà đầu tư. Nếu như trước đây, giá trị của bất động sản được quyết định bởi vị trí, thì ngày nay, quan niệm của khách hàng đã thay đổi bởi nhà là nơi để tận hưởng cuộc sống chứ không chỉ là nơi để ở. Vì thế, chất lượng dịch vụ và giá trị sống mà căn nhà mang lại mới chính là tiêu chí quan trọng mà người mua nhà quan tâm.

Hado Charm Villas nổi bật lên như một resort 5 sao giữa trung tâm Hà Nội với công viên trung tâm và hồ cảnh quan 2.5ha cùng 20 công viên tiểu khu trải khắp dự án. Bên cạnh đó, dự án quy tụ 33 tiện ích nội khu dành riêng cho cư dân như: Trường học liên cấp quốc tế; Khu clubhouse 1 với hồ bơi ngoài trời kết hợp phòng tập gym, spa, cafe, siêu thị; Khu Clubhouse 2 với hồ bơi bốn mùa kết hợp xông hơi,bể sục jacuzzi, khu thể thao trong nhà; Sân tennis, cầu lông ngoài trời và các khu vườn tuổi thơ, vườn nướng BBQ, khu vườn đọc sách thư giãn, vườn yoga cùng hệ thống an ninh bảo vệ 3 lớp 24/24…

Hado Charm Villas tạo nên một chuẩn mực sống mới lần đầu tiên xuất hiện tại phía Tây Hà Nội, mang đến giá trị khác biệt thể hiện đẳng cấp của chủ sở hữu với một dự án xanh sinh thái bậc nhất Thủ đô, khẳng định vị thế của một cộng đồng văn minh đẳng cấp xứng tầm.

Liền kề Hado Charm Villas – nơi quy tụ những điểm khác biệt đẳng cấp

Với những căn liền kề được quy hoạch đồng bộ cùng mặt tiền thoáng rộng, tầm nhìn khoáng đạt, Hado Charm Villas trở thành tâm điểm của thị trường phía Tây vào dịp cuối năm 2020 và đầu 2021 khi sở hữu những ưu thế nổi trội về vị trí tiềm năng, quy hoạch cảnh quan và thiết kế.

Các căn liền kề và shophouse tại Hado Charm Villas sở hữu diện tích hợp lý từ 88-110m2 với chiều cao 3 tầng và 1 tầng áp mái, mặt tiền rộng giúp tối đa công năng, tiện lợi cho người sử dụng cũng như đảm bảo được hưởng tiện ích và cảnh quan chung của toàn khu đô thị. Hơn thế nữa, các căn liền kề đều có vỉa hè rộng và khoảng sân phía sau tạo nên sự thông thoáng cho mỗi căn nhà. Với các căn shophouse, Tập đoàn Hà Đô bố trí tối ưu hóa không gian trưng bày ở tầng 1, từ tầng 2 trở lên gia chủ vẫn được đảm bảo cuộc sống tiện nghi và riêng tư nhất cho gia đình mình.



Siêu phẩm liền kề tại dự án Hado Charm Villas hứa hẹn sẽ được săn đón trong ngày ra mắt

Hado Charm Villas có mật độ xây dựng toàn khu chỉ 18,1%, Tập đoàn Hà Đô đã dành phần lớn quỹ đất của toàn dự án để đầu tư cho tiện ích, cảnh quan, công viên, công trình công cộng, giao thông. Với lối kiến trúc hiện đại, sang trọng, đẳng cấp theo phong cách Châu Âu, dưới bàn tay tài hoa của các kiến trúc sư, mỗi căn biệt thự, liền kề tại Hado Charm Villas như những căn nhà phố ẩn mình trong các công viên xanh mát. Cộng hưởng với các ưu điểm trên, cùng với số lượng liền kề hữu hạn, chắc chắn siêu phẩm liền kề tại Hado Charm Villas sẽ có tiềm năng gia tăng giá trị cao hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ đầu tư uy tín – bảo chứng của niềm tin và thương hiệu bền vững

Năm 2020, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều chịu sự ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid 19, các doanh nghiệp đứng trước những khó khăn thử thách chưa từng có trong lịch sử. Với hơn 30 năm xây dựng và phát triển, bằng uy tín, tầm nhìn và chiến lược phát triển vững chắc, Tập đoàn Hà Đô vẫn đạt sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ổn định. Doanh thu Tập đoàn năm 2020 dự kiến đạt 5.065 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.215 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 17% và 9% so với năm 2019.

Năm 2021, Tập đoàn Hà Đô tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển mới các dự án bất động sản trên khắp cả nước. Ngoài các dự án đã triển khai đang mang lại doanh thu ổn định, Tập đoàn sẽ tập trung đẩy mạnh tiến độ các dự án như: 62 Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội; Linh Trung – Thủ Đức – TP. HCM; Hado Green Lane – Quận 8 – TP.HCM; Nongtha Central Park – Viêng Chăn – Lào,…

Ở lĩnh vực phát triển năng lượng, cũng trong năm nay, Tập đoàn Hà Đô sẽ đưa vào vận hành thêm 3 nhà máy thủy điện, điện gió, điện mặt trời, nâng tổng công suất phát điện của Tập đoàn đến cuối năm 2021 dự kiến lên đến 462MW.



Dự án điện gió 7A hiện đang gấp rút triển khai thi công để hoàn thành phát điện vào tháng 10/2021