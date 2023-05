Tập đoàn Hòa Bình chuẩn bị ra mắt dự án Hội An Golden Sea tại Đà Nẵng

Giấc mơ nghỉ dưỡng thượng lưu

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia thú vị và năng động bậc nhất thế giới với sức tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Khi hạ tầng hỗ trợ cho sự phát triển bất động sản nghỉ dưỡng phát triển, nhiều dự án đường cao tốc, sân bay đua nhau lộ diện, lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến Việt Nam tăng cao qua từng năm. Đặc biệt, Hội An là một trong những biểu tượng “nhất định phải đến” trên bản đồ du lịch Việt. Đi cùng với đó, nhu cầu nghỉ dưỡng và sở hữu bất động sản hạng sang ở Hội An ngày càng tăng nhưng lại thiếu cái tên thỏa mãn được tiêu chí khắt khe của giới nhà giàu. Do đó, Hội An Golden Sea nổi lên như một đề cử đắt giá.



Hội An Golden Sea có diện tích khoảng 6,98ha

Tiếp nối sự thành công của những dự án dát vàng gây tiếng vang lớn, với phương châm làm những thứ chưa từng có, mở ra con đường riêng, Tập đoàn Hòa Bình tiếp tục khẳng định vị thế ông lớn trong phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp với Hội An Golden Sea. Đây là khu nghỉ dưỡng 7 sao xa hoa và duy nhất với diện tích khoảng 6,98ha gồm 5 toà căn hộ khách sạn và 8 biệt thự mặt tiền biển hưởng trọn lợi thế trực diện của bãi biển An Bàng.



Dự án nằm dưới mặt nước biển 5m

Dự án có tổng vốn 3.000 tỷ đồng. Gần như toàn bộ Hội An Golden Sea nằm dưới mặt nước biển 5m, tổng diện tích nằm dưới mặt nước biển là khoảng 50.000m2. Đặc biệt, tại 8 siêu căn hộ dát vàng dưới đáy biển, khách hàng có thể nằm ngắm cá bơi lội dưới đáy san hô, phía xa là các mô hình tàu Titanic, tàu cướp biển… Điểm nhấn ấn tượng còn nằm ở thiết kế nội thất. Tại toàn bộ các căn hộ siêu sang dưới đáy biển và hơn 400 phòng khách sạn của 2 tòa nhà, giường, gương, bàn, thiết bị vệ sinh đến đồ đạc bàn ăn… đều được dát vàng xa xỉ.

Chắc chắn, với những hạng mục “chỉ có trong cổ tích”, khi đi vào hoạt động, Hội An Golden Sea sẽ nâng cao tiêu chuẩn nghỉ dưỡng Việt lên tầm thế giới và là biểu tượng nghỉ dưỡng mang đẳng cấp thương hiệu Việt. Là lựa chọn hàng đầu của giới siêu giàu, nơi đón tiếp các chính khách, doanh nhân, tỷ phú… cũng như khách du lịch khắp nơi trên thế giới đến Việt Nam, Hòa Bình Group mang trong mình sứ mệnh hiện thực hóa giấc mơ nghỉ dưỡng thượng lưu.

Điểm đến đắt giá của tương lai gần

Không khó để khẳng định đẳng cấp về vị trí của Hội An Golden Sea khi tọa lạc bên bãi biển An Bàng – một trong những bãi biển đẹp nhất Châu Á, cách phố cổ Hội An 4,8km. Có thể thấy, chỉ riêng về vị trí, dự án đã bảo đảm sự gia tăng giá trị không giới hạn.



Thiết kế hiện đại, độc đáo của Hội An Golden Sea

Bên cạnh đó, Hội An Golden Sea được thiết kế bởi các chuyên gia đến từ Anh và được quản lý bởi tập đoàn quốc tế Wyndham của Mỹ. Dự án là sự kết hợp giữa thiết kế sang trọng, hiện đại và nét cổ xưa vốn có của phố Hội. Những giải thưởng của các tổ chức uy tín, lời tán thưởng từ giới chuyên gia và sự tự hào của khách hàng là minh chứng cho giá trị của các dự án đến từ chủ đầu tư Hòa Bình.



Hội An Golden Sea sở hữu thiết kế sang trọng, hiện đại cùng nhiều tiện ích đẳng cấp

Không chỉ hấp dẫn bởi thiết kế công phu, độc đáo và vị trí không thể đẹp hơn, dự án còn có số lượng hãn hữu, chỉ dành cho những người nhanh nhạy biết chớp thời cơ và có tầm nhìn. Dự án đẳng cấp mà “thế giới chưa từng có” chưa bao giờ là sản phẩm dành cho số đông. Chủ nhân căn hộ, biệt thự tại Hội An Golden Sea chẳng những tự hào vì món tài sản mình sở hữu mà còn nắm giữ khoản sinh lời lớn trong dài hạn với những ưu thế vượt trội nhãn tiền.

Là một trong những dự án được mong chờ nhất năm 2019, không có gì ngạc nhiên khi Hội An Golden Sea đang là tâm điểm chiếm sóng toàn thị trường địa ốc. Dự án này sẽ ra mắt vào ngày 27/09/2019 tại Đà Nẵng với nhiều chương trình bốc thăm trúng thưởng hấp dẫn.

(Theo Dân trí)