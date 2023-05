Tập đoàn Hưng Thịnh công bố sáng kiến phát triển nhà ở giá vừa túi tiền

Sáng kiến kết hợp các thế mạnh, năng lực và kinh nghiệm của các bên để xây dựng và phát triển một liên kết những đối tác gồm những doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng khép kín: từ quỹ đất, ý tưởng, quy hoạch, thiết kế, nguyên vật liệu, thiết bị, giải pháp kỹ thuật, giải pháp thi công, giải pháp quản trị dự án… cho đến khi hình thành được căn nhà. Từ đó có thể cùng tạo ra những ngôi nhà có giá phù hợp với thu nhập của người lao động phổ thông, đóng góp vào việc phát triển đô thị địa phương, và góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở đang ngày một tăng cao của thị trường, đảm bảo chỗ an cư cho người lao động.

Sáng kiến được khởi xướng bởi ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hưng Thịnh, ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Group và Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành. Cụ thể, Tập đoàn Hưng Thịnh cam kết sẽ đầu tư, xây dựng và phát triển những ngôi nhà có chất lượng đảm bảo, giá thành phù hợp với công nhân, người lao động, người có thu nhập thấp. Cùng với đó, Đồng Tâm Group và Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành cũng cam kết tiếp tục nghiên cứu và cung cấp nguyên vật liệu xây dựng đảm bảo chất lượng với chi phí phù hợp, góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng ngôi nhà cho nhu cầu phổ thông.

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh cho biết: “Những năm qua, và đặc biệt trong năm 2020 và 2021 khi đất nước chịu tác động kéo dài từ đại dịch Covid-19, đời sống của toàn xã hội đều bị ảnh hưởng, nhất là những công nhân, người lao động phổ thông…Trải qua đại dịch, bài toán nhà ở vừa túi tiền dành cho người có thu nhập thấp lại càng trở nên cấp thiết, đòi hỏi sự chung tay và một tinh thần quyết liệt, quyết tâm cùng tìm ra lời giải.”

Đại diện các doanh nghiệp ký kết hợp tác phát triển các sản phẩm nhà ở vừa túi tiền trong các năm tới.

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch Đồng Tâm Group, khẳng định: “Sáng kiến này là một phần trong trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, là cơ hội để các doanh nghiệp cùng chia sẻ mục tiêu và tầm nhìn hướng tới sự phát triển bền vững chung. Tham gia vào Sáng kiến, chúng tôi không đặt mục tiêu lợi nhuận, mà đề cao tinh thần trách nhiệm xã hội, tạo dựng giá trị chung cho cộng đồng, thông qua việc cung cấp nhà ở vừa túi tiền phục vụ nhu cầu phổ thông.”

Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành cũng chia sẻ: “Với tiêu chí xây dựng và mở rộng liên kết, sáng kiến này đề cao tính rộng mở, mời gọi tất cả các bên liên quan và có tâm huyết cùng tham gia chung tay góp sức. Tôi tin rằng sự đồng lòng đó – mà ba doanh nghiệp ở đây nhận trách nhiệm là người mồi lửa khơi gợi – sẽ giúp tạo ra được những ngôi nhà thực sự chất lượng với giá cả phù hợp cho người lao động.”

Tập đoàn Hưng Thịnh, Đồng Tâm Group và Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành kỳ vọng, việc mở rộng và thực thi hiệu quả Sáng kiến sẽ góp sức vào giải quyết bài toán an sinh xã hội của các địa phương, góp phần giúp những giấc mơ an cư của hàng triệu lao động phổ thông, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị, hướng đến sự phát triển bền vững chung của cộng đồng – xã hội.Dự kiến, trong thời gian tới Hưng Thịnh sẽ phát triển nhiều dự án nhà ở tại TP.HCM có giá dưới 25 triệu đồng/m2 và ở một số tỉnh thành khác như Long An, Đồng Nai, Bình Dương với tầm giá dưới 20 triệu đồng/m2 hoặc thấp hơn nữa.