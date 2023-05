Nhiều chuyên gia bất động sản cho biết, biệt thự biển thời gian gần đây có thanh khoản chuyển biến mạnh dù nhiều phân khúc khác của thị trường đồng loạt giảm tốc. Sức tiêu thụ biệt thự biển tăng mạnh bắt nguồn từ cú hích tăng trưởng của thị trường du lịch nghỉ dưỡng và làn sóng đầu tư dọc theo các tỉnh ven biển. Bên cạnh đó, một số yếu tố trợ lực khác cũng đang xuất hiện như chủ đầu tư trong nước lớn mạnh, thu nhập bình quân đầu người được cải thiện giúp mở rộng tệp khách hàng…

Theo báo cáo mới đây của CBRE Việt Nam, thị trường biệt thự nghỉ dưỡng Đà Nẵng nửa đầu năm duy trì giá bán ở ngưỡng rất cao. Hơn 81% nguồn hàng đã được tiêu thụ trong thời gian này. Tổng nguồn cung luỹ kế ghi nhận tại 16 dự án từ cuối tháng 6/2018 đến cuối tháng 6/2019 là hơn 5.000 căn. Bên cạnh đó, đại diện một đơn vị phân phối bất động sản hạng sang nhận định, thanh khoản biệt thự biển tiếp tục lạc quan trong giai đoạn tới, nhất là khi thị trường bất động sản vào mùa bán hàng cuối năm.

Radisson Blu Hội An tiền thân là dự án Malibu Hội An do Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas (công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Bamboo Capital) làm chủ đầu tư. Đơn vị này vừa ký thoả thuận với Tập đoàn khách sạn Radisson Hotel Group vào ngày 19/8, qua đó đổi tên và sẽ được tập đoàn danh tiếng này vận hành dự án theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tập đoàn Khách sạn Radisson là một trong những tập đoàn quản lý khách sạn lớn nhất trên thế giới với bảy thương hiệu khách sạn mang màu sắc và đặc trưng khác nhau, sở hữu hơn 1.400 khách sạn đang được vận hành và phát triển trên toàn cầu. Các thương hiệu thuộc quản lý của tập đoàn khách sạn Radisson bao gồm Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson và Country Inn & Suites by Radisson. Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng do thương hiệu này đầu tư hoặc hợp tác vận hành toạ lạc tại những vị trí đẹp, gần sân bay, thành phố hoặc các địa điểm du lịch nổi tiếng.



Radisson Blu Hội An có tầm nhìn hướng biển, mang đến không gian thoáng đãng.

Radisson Blu Hội An nằm dọc bờ biển Hà My, nơi được các tạp chí du lịch nổi tiếng công nhận là bãi biển đẹp và địa chất ổn định nhất thế giới, nên toàn bộ biệt thự đều có tầm nhìn hướng biển. Dự án có 66 căn biệt thự, mỗi biệt thự của dự án có 3-4 phòng ngủ cùng nội thất sang trọng, mang hơi hướng châu Âu.

Các biệt thự được kết nối với nhau thông qua một dòng chảy xuyên suốt giữa các phân khu chức năng, lấy cảm hứng từ dòng sông Thu Bồn uốn lượn quanh phố cổ Hội An.

Ngoài biệt thự, Radisson Blu Hội An còn sở hữu 668 căn hộ nghỉ dưỡng, nhưng mật độ xây dựng vẫn chưa đến 20% tổng diện tích nên có nhiều khoảng không thoáng đãng, giữ trọn vẹn cảnh quan thiên nhiên.

Chủ đầu tư cho biết, Radisson Blu Hội An không đơn thuần là khu nghỉ dưỡng ven biển mà hơn hết đó là không gian để tìm lại cảm giác yên bình sau những ngày làm việc vất vả. Mỗi biệt thự đều sở hữu riêng một khoảng vườn để cư dân có thể hoà mình với thiên nhiên, tăng thời gian kết nối giữa các thành viên trong gia đình.



Biệt thự được thiết kế theo phong cách tối giản, tận dụng tối đa ánh sáng và gió trời.

Radisson Blu Hội An hướng đến phong cách tối giản nhưng tinh tế, tận dụng tối đa không gian mở. Thiết kế của dự án được chủ đầu tư và BAKH Architecture (Mỹ) bàn thảo kỹ lưỡng nhằm pha trộn tinh tế giữ kiến trúc hiện đại và nét đẹp truyền thống, thấm đượm tinh thần Hội An. Nhờ thế, cư dân vừa có thể dạo bước thong dong trên những tuyến đường nội khu ngập tràn ánh sáng đèn lồng, vừa có thể ngồi trên bờ cát mịn hưởng làn gió trong lành của biển khơi. Đây được xem là chi tiết đắt giá, tạo nên sự khác biệt cho dự án trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng ven biển.

Trong bối cảnh chất lượng sống ngày càng cải thiện, hầu hết khách hàng không chỉ tìm kiếm không gian để lưu trú mà còn thoả mãn nhu cầu tận hưởng cuộc sống. Radisson Blu Hội An tự tin đáp ứng được những yêu cầu khắt khe này nhờ hệ thống tiện ích đa dạng như câu lạc bộ nội khu, hồ bơi tràn, quảng trường ven biển, bến du thuyền…