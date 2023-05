Tập đoàn Tân Tạo làm lễ phát quang và bàn giao mặt bằng thi công tại Dự án E.City Tân Đức

Khách hàng đến tham dự buổi lễ

Dự án E.City tọa lạc ngay Tỉnh lộ 824 và Tỉnh lộ 830, thuộc địa bàn Xã Đức Hòa Hạ và Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Khu vực đang có sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông và có vị trí giáp ra với TP.HCM.

Khu đô thị E.Ctiy Tân Đức là dự án có tổng diện tích hơn 356ha do do Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo (Tân Tạo Group – ITACO) làm chủ đầu tư và có quy hoạch tổng thể do Công ty cổ phần Phương Nam – Công ty thiết kế và quy hoạch đô thị hàng đầu Việt Nam thực hiện.

Mô hình tổng quan dự án

Hiện nay dự án được chủ đầu tư xây dựng với phương châm “ Tôn trọng tự nhiên, tạo nên một khu đô thị xanh kiểu mẫu tại Long An”. Dự án Khu đô thị E.City Tân Đức là dự án đã hoàn thiện về pháp lý: Quyết định quy hoạch 1/500, Quyết định giao đất (sổ đỏ từng khu). Đặc biệt, Chủ đầu tư dự án cũng đã đóng 100% thuế sử dụng đất của toàn dự án.

Lễ phát quang và bàn giao mặt bằng thi công tại Dự án E.City Tân Đức

Dự án có quy hoạch tổng thể hài hòa với nhiều loại hình nhà ở khác nhau được thiết kế và xây dựng đồng bộ từ nhà phố, shophouse đến biệt thự … với thiết kế sang trọng, hiện đại, diện tích đa dạng, mức giá hợp lý. E.City Tân Đức không chỉ là nơi sinh sống và nghỉ dưỡng lý tưởng mà còn đem lại cơ hội đầu tư hấp dẫn cho Qúy khách hàng.

Dự án E.City Tân Đức sở hữu vị trí vô cùng đắc địa nằm tại đường Tỉnh lộ 824 và Tỉnh lộ 830, xã Đức Hòa Hạ và xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, Long An. chỉ cách tỉnh lộ 825 (là đường nối dài của Tỉnh lộ 10, nối liền Huyện Bình Chánh – TP.Hồ Chí Minh và Huyện Đức Hòa – Tỉnh Long An ) chỉ khoản 1km. Nên cư dân tại khu dân cư E.City Tân Đức thuận tiện di chuyển đi lại phục vụ công việc, học tập, giao thương với Thành phố Hồ Chí Minh một cách dễ dàng: chỉ mất gần 20 phút đến Huyện Bình Chánh và khoảng 1 giờ lái xe vào Trung tâm TP.HCM…

Tại buổi lễ, chủ đầu tư Tân Tạo đã có những chia sẻ về ưu điểm vượt trội của dự án Khu đô thị Everde City, cũng như chính sách bán hàng ưu đãi của dự án. Bà Phan Thị Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn Tân Tạo cho biết, dự án Khu đô thị Everde City là một trong những dự án lớn nhất của tập đoàn. Lễ ra quân hôm nay chính là đánh đấu những bước tiến dài vượt bậc trong tương lai về thị trường nhà ở của tỉnh Long An, với quy mô tổng mức đầu tư của dự án đô thị kiểu mẫu, nằm trong quần thể Khu công nghiệp Tân Đức có tổng diện tích 1,159 héc ta với tổng mức đầu tư là 48,901 tỷ đồng (trong đó: hơn 5,461 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản và 43,434 tỷ đồng đầu tư cho xây dựng công trình).Tại đây xây dựng nên một khu đô thị đẳng cấp, với một không gian sống riêng biệt với rất nhiều tiện ích đẳng cấp, đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của cộng đồng dân cư E.Ctiy như: nhà phố, Biệt thự, hồ bơi, trung tâm thương mại, phố đi bộ dài 1.5km, Trường Đại Học Tân Tạo, CLB Canry, sân golf, Hồ cảnh quang… thiết kế sang trọng, hiện đại, diện tích đa dạng, mức giá hợp lý. E.City Tân Đức không chỉ là nơi sinh sống và nghỉ dưỡng lý tưởng mà còn đem lại cơ hội đầu tư hấp dẫn cho Qúy khách hàng.

Tổng quan Khu đô thị E.City Tân Đức

Ngoài ra, E.City Tân Đức là một trong những thành phố có diện tích mảng xanh và mặt nước lớn nhất Việt Nam hiện nay (chỉ số diện tích mảng xanh trung bình dành cho cư dân lên đến 16m2/người).

Tại buổi Lễ khởi công phát quang và bàn giao mặt bằng thi công với sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo, lãnh đạo các công ty thành viên và lãnh đạo các đơn vị thi công hạ tầng dự án. Sau khi phát quang, toàn bộ diện tích mặt bằng sẽ được bàn giao để các công ty đối tác triển khai thi công hạ tầng theo quy hoạch. Dự kiến, hết Quý IV/2022, sẽ hoàn thiện cơ bản hạ tầng Khu đô thị E.City Tân Đức.

Với những lợi thế này, dự án khu đô thị E.City Tân Đức Long An sẽ trở thành một kiệt tác đẹp nhất, quy mô lớn nhất, được quy hoặc thiết kế với đầy đủ các tiện ích hiện đại, sang trọng gần gũi với thiên nhiên bên trong khu dự án, đáp ứng nhu cầu đời sống đẳng cấp nhất cho cư dân.

