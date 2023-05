Trọn thông tin về TP. Thủ Đức trong tương lai

TP. Thủ Đức được kỳ vọng là "hạt nhân" thúc đẩy, dẫn dắt kinh tế TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. TP. Thủ Đức sẽ có 34 phường: An Lợi Đông, An Khánh, An Phú, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Bình Chiểu, Bình Thọ, Cát Lái, Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Phú, Linh Chiểu, Linh Trung, Linh Đông, Linh Tây, Linh Xuân, Long Thạnh Mỹ, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Phú Hữu, Phước Long A, Phước Long B, Phước Bình, Tam Bình, Tam Phú, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Thảo Điền, Trường Thạnh, Thạnh Mỹ Lợi, Trường Thọ, Thủ Thiêm.

Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức sẽ được giải thể để thành lập Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Thủ Đức.

Khánh Trang