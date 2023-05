Khi khách hàng “đổi vị”

Hiện nay, theo sự phát triển kinh tế và xã hội thì việc lựa chọn nơi “an cư lập nghiệp” cũng khác xưa rất nhiều, đặc biệt là các gia đình trẻ, nó đã không còn đơn thuần là tôi muốn mua một nơi nào đó chỉ để ở mà tôi cần một nơi sống thực thụ. Một môi trường sống ngoài việc phải đảm bảo được yếu tố về an ninh, tiện ích, hàng xóm – láng giềng xung quanh thì môi trường sống cũng phải đảm bảo cho sự phát triển cho con trẻ, an tâm dưỡng già cho bố mẹ. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có thể đạt được sự cân bằng giữa “mong muốn và tài chính” khi mức thu nhập thông thường của các gia đình hiện nay thường rơi vào khoảng 20-40 triệu đồng/tháng trong khi nguồn cung các căn hộ có mức giá trung bình thường vô cùng khan hiếm hoặc gần như mất tích.

Khu căn hộ cao cấp Tecco Felice Homes do Tecco Group làm chủ đầu tư, Đất Xanh Miền Đông làm nhà phát triển dự án vừa ra mắt thị trường, là một trong những dự án hiếm hoi đáp ứng nhu cầu của các gia đình trẻ: Một căn hộ cao cấp ngay khu vực trung tâm TP. Thuận An với mức giá tham chiếu chỉ từ 1,1 tỷ/căn 2PN, đang trở thành điểm đến của các gia đình trẻ đang tìm kiếm một nơi an cư thực sự.

Khu căn hộ cao cấp Tecco Felice Homes chỉ từ 1,1 tỷ/ căn 2PN

Chuẩn sống vượt mong đợi tại Tecco Felice Homes

Felice trong tiếng Ý có nghĩa là hạnh phúc, Tecco Felice Homes là tổ ấm hạnh phúc và ngập tràn may mắn dành cho cư dân nơi đây. Đúng như tên gọi của mình, mỗi căn hộ, mỗi tiện ích nơi đây đều được chăm chút trong mỗi chi tiết nhằm mang đến cho khách hàng một phong cách sống hiện đại, một “chuẩn sống vượt mong đợi” nhưng với một ngân sách hợp lý.



Tọa lạc tại mặt tiền đường Lê Thị Trung, một trong những trục đường chính của thành phố, ngay khu dân cư hiện hữu, đông đúc của TP. Thuận An đã biến Tecco Felice Homes trở thành “trung tâm của mọi kết nối” khi có thể kết nối 5 thành phố phát triển bậc nhất khu vực phía Nam: TP.HCM, TP. Biên Hòa, TP. Thủ Đức, TP. Thủ Dầu Một, TP. Dĩ An. Và chỉ mất chưa đầy 5 phút để đến các tiện ích xung quanh như: chợ Mỹ Dung, chợ Vietsing, Trung tâm thương mại Vincom, Aeon…, trường học các cấp, khu công nghiệp Sóng Thần, Vsip, Việt Hương…

Tecco Felice Homes được xây dựng theo chuẩn của khu căn hộ cao cấp khi sở hữu tới 25 tiện ích nội khu với hệ thống an ninh đa tầng. Điểm nhấn đặc biệt nhất của Tecco Felice Homes chính là công viên trên không Sky Park độc đáo, sở hữu view 360 độ nhìn toàn thành phố và đặc biệt là Landmark 81 – biểu tượng cho sự thịnh vượng của Phố Đông Sài Gòn.

Công viên trên không Sky Park của dự án

Một trong những điểm nhấn về tiện ích của Tecco Felice Homes là công viên nội khu – nơi cư dân dành hàng giờ nâng cao sức khỏe với khu tập thể dục hay chỉ đơn giản dạo bước trên cung đường quanh công viên đi dạo, ngắm nhìn mảng xanh được thiết kế đặc biệt trong công viên hoặc đắm mình trong làn nước xanh mát của Felice Swimming Pool thả lỏng cơ thể sau một ngày làm việc đầy căng thẳng, tận hưởng khoảnh khắc bình yên, thư thái. Khu hồ bơi và khu công viên trẻ em cũng được thiết kế đặc biệt với nhiều hoạt động bổ ích giúp trẻ em nâng cao tâm – thể – trí.

Không gian sống “vượt chuẩn mong đợi” của Tecco Felice Homes

Căn hộ của Tecco Felice Homes được thiết kế theo phong cách hiện đại, đơn giản hóa mọi chi tiết làm nổi bật tính sang trọng, năng động của gia đình trẻ. Khu vực ban công đón gió, chiếu sáng tự nhiên và cung cấp khí trời tươi mới đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Lấy tông màu trung tính làm chủ đạo, cùng nền gỗ cùng các chi tiết nội thất được trang trí theo phong cách của từng gia chủ khiến không gian của ngôi nhà trở nên thật ấn tượng nhưng vẫn đảm bảo tính thanh lịch, thẩm mỹ. Đặc biệt, không có một căn hộ nào nằm đối diện cửa thang máy, đây là điểm cộng phong thủy rất lớn trong việc thiết kế của Tecco Felice Homes.

Sở hữu nhiều lợi thế như vậy nhưng Tecco Felice Homes lại có một mức giá vừa tầm với thu nhập của người dân trong thời điểm hiện tại, đặc biệt là trong khu vực Bình Dương – nơi có tỷ lệ di dân cao nhất nước. Chỉ hơn 800 căn hộ, một con số đầy khiêm tốn so với nhu cầu thị trường, Tecco Felice Homes đang trở thành “điểm nóng” thu hút không chỉ nhà đầu tư mà còn khách hàng có nhu cầu ở thực.