Tecco Group chính thức khởi công dự án Tecco Felice Homes tại Thuận An

Buổi lễ diễn ra tại công trường dự án tọa lạc tại đường Lê Thị Trung, phường An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương, trong sự chứng kiến của chính quyền địa phương cùng các đối với chiến lược.

Dự án có quy mô 8.511m2, gồm 1 tầng hầm và 22 tầng nổi, được thiết kế theo hình chữ U để tạo độ thông thoáng, đón nắng gió tự nhiên của mỗi căn hộ. Tecco Felice Homes được bố trí hơn 1.600m2 phủ xanh chiếm 20% quy mô toàn dự án. Dự án có quy mô hơn 800 căn hộ đa dạng diện tích từ 43,8m2 đến 84,3m2 đáp ứng nhu cầu an cư từ 1PN, 2PN, 3PN của cá nhân đến hộ gia đình. Mỗi căn hộ được thiết kế xây dựng tối ưu không gian để mỗi m2 đều xứng đáng với sự đầu tư của khách hàng.

Kể từ những thông tin đầu tiên xuất hiện, dự án đã dành được nhiều sự quan tâm từ thị trường bởi vị trí thuận lợi và loạt tiện ích vượt trội hơn rất nhiều so với mức giá công bố. Cụ thể, Tecco Felice Homes có 25 tiện ích nội khu hoàn thiện như: ăn uống, mua sắm, giải trí, thể dục, y tế và sức khỏe, nằm trong khuôn viên có diện tích lên đến 5.200 m2 gồm: hồ bơi, Sky Park, siêu thị, nhà hàng, quán café, phòng khám Timec, công viên, khu vui chơi cho trẻ em, đường dạo bộ, hệ thống an ninh 4 lớp… Được biết đây cũng là dự án tiên phong cho dòng sản phẩm Tecco Felice của Tecco Group.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện CĐT chia sẻ: “Dòng sản phẩm Tecco Felice mang nhiều giá trị nhân văn mà chúng tôi mang đến cho cư dân, cũng là tâm huyết của chúng tôi muốn góp phần thiết thực giải quyết vấn đề về nhà ở cho TP.Thuận An, Bình Dương và những địa phương tiếp theo mà chúng tôi có mặt”.

Để ra mắt dòng sản phẩm Tecco Felice phải kể đến đóng góp không nhỏ từ đơn vị phát triển dự án, DXMD Vietnam tích lũy những kinh nghiệm quý báu, hiểu về tâm tư, mong đợi và những khó khăn của việc tìm kiếm chốn an cư của đại bộ phận khách hàng, đại diện CĐT chia sẻ tại sự kiện.

Theo đó, trong giai đoạn 2022 – 2025, Tecco Group sẽ tiếp tục triển khai thêm các dự án tại nhiều tỉnh thành từ Bắc vào Nam (Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Nha Trang, Bình Dương, TPHCM, Bà Rịa –Vũng Tàu) với tổng mức đầu tư 30,000 tỷ đồng. Riêng tại Bình Dương, Tecco cũng đang triển khai sản phẩm thứ 2 cùng dòng Tecco Felice tại Tân Uyên (Tecco Felice Tower) năm 2022.

Tecco Felice Homes được Công ty Nam An Bình triển khai cùng Tecco Group. Nam An Bình là một trong những tổng thầu lớn nhất của Tecco Group, đã từng đảm nhận nhiều dự án lớn như: Tecco Green Nest, Tecco Town Bình Tân, Tecco Central Home,…. Chia sẻ tại buổi lễ, đại diện Công ty Nam An Bình cho biết: Với đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm, tính kỷ luật cao, Nam An Bình sẽ luôn cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn về thiết kế và xây dựng, giúp khách hàng yên tâm hơn về chất lượng cũng như tiến độ bàn giao của dự án .

Tecco Felice Homes là dự án sở hữu vị trí đắc địa khi tọa lạc ngay khu dân cư hiện hữu lâu đời, liền kề vòng xoay An Phú. Theo đó, cư dân tương lai của dự án chỉ mất 5 đến 10 phút chạm đến hầu hết các tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày như chợ An Phú, chợ Mỹ Dung, trường học các cấp, bệnh viện An Phú, bệnh viện quốc tế Columbia, bến xe An Phú; vui chơi, giải trí với TTTM Vincom, Aeon Mall; lý tưởng để đến làm việc tại các KCN liền kề: VSIP II, Việt Hương, Đồng An. Từ dự án chỉ mất không quá 30 phút để vào đến TPHCM hay di chuyển đến các địa phương lân cận khác như Dĩ An, Thủ Đức, Tân Uyên.

Tecco Felice Homes thực sự giúp người dân dễ hiện thực hóa giấc mơ an cư với chính sách giá hợp lý, chính sách thanh toán nhiều hỗ trợ (Ngân hàng cho vay 70%, hỗ trợ cho vay không cần chứng minh thu nhập lên đến 60%, ân hạn nợ gốc 18 tháng) và nhiều ưu đãi hướng đến người dân tại Bình Dương, thu hút cư dân các địa bàn lân cận như TPHCM, Đồng Nai, Dĩ An, Tân Uyên… di chuyển về Thuận An sinh sống và làm việc.

Tecco Felice Homes hội tụ đầy đủ các yếu tố hướng đến người mua: Tiện ích đủ đầy, pháp lý hoàn thiện, mức giá phù hợp với người dân địa phương.

