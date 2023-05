Tecco Home sắp tung ra thị trường căn hộ chỉ từ gần 1 tỷ đồng/căn

Sắp tung ra thị trường nguồn hàng hiếm

Thời gian gần đây, nhắc đến dự án giá “mềm” ở Bình Dương, hầu như không nhà đầu tư nào không biết đến dự án Tecco Home. Đây được xem là một trong những dự án có giá “đặc biệt” nhất ở TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, vừa hé lộ thông tin ra thị trường lập tức đã được các nhà đầu tư đua nhau tìm đến. Dự án có diện tích 4.497,5 m2, tọa lạc ở vị trí “vàng”, ngay mặt tiền đường ĐT 473, cạnh vòng xoay An Phú thuộc phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hiện dự án đã cơ bản hoàn thiện pháp lý, được đầu tư đầy đủ tiện ích nội khu như: Công viên cây xanh, trung tâm thương mại, khu tập thể dục thể thao, sân chơi cho trẻ em, khu BBQ… nhưng giá bán chỉ dao động khoảng trên dưới 1 tỷ đồng/căn. Đây được xem là mức giá khá “mềm” đối với thị trường bất động sản Bình Dương, khi từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản nơi đây liên tục tăng giá. Theo khảo sát, hiện nay hầu hết các dự án căn hộ ở Bình Dương đều có giá bán trên dưới 1,5 tỷ đồng. Thậm chí, rất nhiều dự án gần đây bung hàng ra thị trường có giá bán lên đến trên dưới 2 tỷ đồng.



Tecco Home, một trong những dự án có vị trí đắc địa và giá khá mềm

ở TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương

Có thể thấy, thị trường bất động sản Bình Dương đang dần hình thành một mặt bằng giá mới rất cao. Nhiều nhà đầu tư ở TP.HCM và các tỉnh lân cận đã phát hiện ra điều này và âm thầm đổ về đây mua nhà để đàu tư. Một đại diện chủ đầu tư dự án Tecco Home tiết lộ, nguyên nhân giá bán căn hộ dự án khá thấp là nhờ quỹ đất được công ty sở hữu từ nhiều năm trước, lúc này, giá đất còn rẻ. Hiện dự án mới vừa giới thiệu ra thị trường nhưng rất nhiều người đăng ký đặt mua.

“Hiện chúng tôi chấp nhận một biên lợi nhuận vừa phải để chia sẻ với những người đang có nhu cầu thực về nhà ở. Tuy nhiên, mức giá này có thể chỉ duy trì ở đợt mở bán đầu. Trong tương lai, khả năng chúng tôi phải điều chỉnh tăng thêm trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên”, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Bình Dương – thành phố đang “lột xác”

Khoảng một năm trở lại đây, thị trường Bình Dương ghi nhận nguồn cung căn hộ mới lên đến khoảng 10.000 căn. Với con số này, Bình Dương chỉ xếp sau TP.HCM về lượng nhà ở cao tầng và vượt xa các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Long An. Hàng loạt “ông lớn” từ Hà Nội và TP.HCM như: Vingroup, Unico, Bcons, Tecco, Thủ Đức House, Phú Đông Group, Phát Đạt, Đất Xanh Group, LDG Group… cũng đã đặt chân vào thị trường này. Hiện giá căn hộ ở địa phương này dao động trung bình từ 30 – 35 triệu đồng/m2, tương đương với nhiều dự án ở một số quận tại TP.HCM.

Theo một chuyên gia bất động sản, Bình Dương là một trong những tỉnh có lợi thế nhất trong các địa phương giáp ranh với TP.HCM, do có hạ tầng kết nối tốt, đồng bộ, tốc độ đô thị hóa cao… Đặc biệt, Bình Dương là “thủ phủ” công nghiệp, với lượng kỹ sư, chuyên gia nước ngoài đến làm việc rất đông, nên nhu cầu mua căn hộ tăng cao. Khách hàng có thể mua đầu tư, cho thuê, thậm chí rất nhiều người đang chọn Bình Dương định cư nhưng vẫn có thể làm việc tại TP.HCM. Do đó, việc giá căn hộ nơi đây được đẩy lên liên tục là không có gì lạ.

Mỹ Anh