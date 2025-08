Tên Tuổi Quốc Tế Nâng Tầm Diện Mạo Cho L'Aurora Phu Yen Từ Cảnh Quan Hiện Đại

Ở giai đoạn 2, cảnh quan nâng tầm diện mạo cho L’Aurora Phu Yen được thiết kế bởi kiến trúc sư trẻ tài ba Pedro Pedalino, dung hòa giá trị bản địa của xứ Nẫu vào kiến trúc hiện đại.

Khu nghỉ dưỡng và giải trí ven biển 5 sao L’Aurora Phu Yen là dự án tâm huyết hàng đầu của chủ đầu tư Cloud Property (Tập đoàn Cloud Gate) với sự tham gia của 10 thương hiệu nổi tiếng quốc tế từ khâu thiết kế, thi công, quản lý, vận hành,…

Tân diện mạo của L’Aurora Phu Yen

Ở giai đoạn 2, Cloud Property tiếp tục nâng tầm diện mạo cho L’Aurora Phu Yen, nhằm đảm bảo sự cân bằng tinh tế giữa không gian nghỉ dưỡng sang trọng, biệt lập của khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển với không gian kinh doanh giải trí hấp dẫn ở vòng ngoài. Trong đó, cảnh quan xanh và hệ tiện ích ngoài trời được gia tăng tối đa cả về “chất” lẫn “lượng”, chính là điểm nhấn độc đáo làm nên tân diện mạo ấn tượng của dự án.

Chủ đầu tư đã “chọn mặt gửi vàng” cho tên tuổi quốc tế LJ-Group (Brazil) giàu kinh nghiệm và giải thưởng toàn cầu (Architecture Masterprize 2022, Property Guru 2022…) điều chỉnh cảnh quan dự án. Từ thiết kế ý tưởng đến lập kế hoạch và triển khai xây dựng, LJ-Group là đơn vị thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo và biến chúng thành không gian ngoài trời bền vững, đầy cảm hứng, tạo nên những trải nghiệm ý nghĩa, kết nối thiên nhiên và con người. Đích thân KTS trưởng Pedro Pedalino đã trực tiếp dẫn dắt đội ngũ chuyên gia tham gia làm mới cảnh quan cho dự án lần này.

11 năm ở Việt Nam, KTS Pedro đã phát triển cảnh quan cho nhiều miền biển, nổi bật với các dự án như Sol By Melia Phu Quoc, M Gallery Phu Quoc, Hyatt Place Halong, Namia River Sanctuary Hoi An, Sonasea Van Don,… Với Phú Yên, khi lần đầu đặt chân đến đây theo lời mời từ Cloud Property, anh đã ngỡ ngàng trước thiên nhiên hoang sơ của nơi đất “phú” trời “yên”. Địa hình “sơn ôm thủy” hiếm có với 3 mặt núi non bao trọn 189km đường bờ biển đẹp uốn lượn bên bờ Đông, cùng cảnh sắc thiên nhiên phong phú như một “Việt Nam thu nhỏ” với đủ vịnh, bãi, vùng, đầm, gành đá, rạn san hô… đã làm các kiến trúc sư say đắm cảnh sắc ngay từ lần đầu chạm mặt.

Thiết kế L’Aurora Phu Yen tối ưu cảnh quanh xanh hướng đến phát triển bền vững

KTS Pedro càng đánh giá cao hơn vị trí của dự án khi đặt trên quỹ đất vàng “sát biển cận phố”, giữa tâm điểm trục đô thị du lịch của Phú Yên. Dự án nằm trên ô bàn cờ 4,7ha có địa thế độc tôn “4 mặt tiền”, sở hữu 250m mặt biển và công viên biển tương lai. Cái khó là LJ-Group được mời tham gia L’Aurora Phu Yen vào giai đoạn 2, khi dự án gần như hoàn thiện khâu quy hoạch tổng thể và thiết kế kiến trúc, song chủ đầu tư muốn khoác lên diện mạo mới đẳng cấp hơn nữa để xứng tầm với vị trí đắc địa, trở thành hình mẫu nghỉ dưỡng tiên phong của Phú Yên.

“LJ-Group đã phải đối mặt với một thử thách thú vị. Chúng tôi cần làm việc với các thông số đã được thiết lập, đồng thời vượt qua các ranh giới để tối đa hóa diện tích cảnh quan, đạt được trạng thái kết hợp hài hòa giữa không gian xanh và các tiện ích ngoài trời. Cách tiếp cận tuân thủ quy hoạch, tích hợp liền mạch kiến trúc hiện đại và giá trị bản địa, được cân nhắc kỹ lưỡng để đạt đến trạng thái cân bằng tinh tế”, KTS Pedro cho hay.

Dự án hiện ứng dụng tối đa vật liệu (gỗ thô mộc, đá tự nhiên…) và thảm thực vật bản địa, phù hợp với cam kết đề cao thiên nhiên trong cảnh quan của LJ-Group. Theo KTS Pedro, cảnh quan nâng tầm diện mạo L’Aurora Phu Yen không chỉ bày tỏ lòng tôn kính đối với bản sắc địa phương, mà còn thúc đẩy trải nghiệm hướng về thiên nhiên cho du khách.

Với quy mô dự án 4.7ha gồm các phân khu biệt thự nghỉ dưỡng, shophouse, boutique hotel và khách sạn cao cấp, LJ-Group đã phát triển nhiều không gian mở có tính xã hội và chia sẻ cao. Các tiện ích hồ bơi trung tâm 800m2, khu chiếu phim ngoài trời, vườn biệt thự, vườn nướng ngoài trời, khu thể thao ngoài trời, phố đi bộ & mua sắm… giúp du khách tận hưởng vẻ đẹp thanh bình của Phú Yên mà không phải hy sinh bất kỳ tiện nghi sang trọng nào cần có ở một tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp.

Không gian thư giãn độc đáo tại hồ bơi trung tâm của dự án

Lý giải về hệ hồ bơi siêu lớn, KTS Pedro cho biết, hệ hồ bơi trung tâm dự án đã được điều chỉnh dài 127m, so với quy hoạch ban đầu là 82,7m. Đây sẽ là “ốc đảo đa chức năng” với nhiều loại hình (bể phân làn, bể gia đình, hồ bơi spa…), vùng đệm xanh và gần 15 tiện ích trải dọc (bể sục, thác nước, pool bar, chòi nghỉ…).

Cùng với đó là hồ bơi vô cực trên cao với tầm nhìn ngoạn mục hướng ra biển Tuy Hòa. LJ-Group muốn tối ưu yếu tố nước sao cho hài hòa với khung cảnh quyến rũ ven biển, nâng cao sức hấp dẫn tổng thể của dự án. Các thiết kế tỉ mỉ này mang đến nhiều lựa chọn thư giãn, từ đó kéo dài thời gian lưu trú và thay đổi tính chất chuyến nghỉ dưỡng của du khách.

Cảnh quan xanh mát của phố đi bộ giúp tối ưu trải nghiệm thư giãn và giải trí tại đây

Nội khu còn thiết kế tuyến phố đi bộ mua sắm trải dài với cảnh quan hiện đại, hấp dẫn, nhằm mang đến trải nghiệm dạo bộ và khám phá thú vị cho các du khách đến với dãy shophouse. Ngoài diện tích kinh doanh trong nhà, riêng đối với mỗi shophouse mặt biển còn sở hữu 60-70m2 sân vườn phía trước căn, được LJ-Group thiết kế cảnh quan riêng hài hòa với khung cảnh biển.

Sân vườn mặt tiền phía trước các shophouse biển gia tăng sức hấp dẫn với du khách

Từ kinh nghiệm triển khai các khu nghỉ dưỡng trên thế giới, KTS Pedro đánh giá cao tiềm năng của L’Aurora Phu Yen : “Dự án đại diện cho một nỗ lực có tầm nhìn để trở thành điểm đến nổi bật ở Phú Yên. Điều làm nên khác biệt của dự án không chỉ là vị trí đắc địa và liền mạch với cảnh quan biển hoang sơ, mà còn đến từ văn hóa bản địa cùng tiện ích quốc tế. Tôi tin rằng, dự án sẽ tạo nên bản sắc riêng thu hút cả du khách trong nước và quốc tế”.

