Kể từ sau đại dịch Covid-19 được kiểm soát, thị trường bán lẻ Hà Nội bước vào giai đoạn tăng tốc khi duy trì đà phục hồi tích cực. Đà phục hồi này đi cùng những chuyển biến tích cực của nền kinh tế vĩ mô và vi mô. Tuy nhiên, thị trường bán lẻ Hà Nội cũng đang phải đối mặt những thách thức nhất định.

Theo một khảo sát của website Batdongsan.com.vn , nguồn cung của thị trường bán lẻ của Hà Nội liên tục được bổ sung trong những năm gần đây. Một số trung tâm thương mại và khối đế bán lẻ mới được tung ra thị trường thủ đô trong năm qua có thể kể đến như Lotte Mall West Lake, The LOOP by Takashimaya (với mặt bằng bán lẻ tại Xuân Thủy, Cầu Giấy), Hà Nội Centre, The Linc ParkCity, The Diamond Residence, Starlake.