Căn hộ chung cư Đà Nẵng đang là phân khúc có tín hiệu phục hồi rõ nét của thị trường Đà Nẵng trong tháng đầu tiên của quý 4/2023. Nhu cầu tìm mua và nguồn cung đã có sự khởi sắc nhất định dù chưa thực sự sôi động.

Chung Cư Đà Nẵng, Cung – Cầu Tăng Nhẹ Trong Tháng 10

Số liệu báo cáo thị trường tháng 10/2023 của Batdongsan.com.vn cho thấy, thị trường BĐS nói chung và căn hộ chung cư Đà Nẵng nói riêng đang xuất hiện các tín hiệu tích cực đến từ sự quan tâm tìm kiếm của người mua nhà.

Theo đó, trong tháng 10, lượt tìm kiếm nhà đất Đà Nẵng tăng 16% so với tháng trước, lượng tin rao bán bất động sản cũng tăng thêm 3%. Xu hướng tăng trưởng này diễn ra ở gần như tất cả các loại hình bất động sản ở Đà Nẵng.

Chung cư Đà Nẵng đang ghi nhận nhu cầu mua phục hồi tích cực trong tháng 10/2023. Ảnh: Báo Xây dựng.

Cụ thể, lượt tìm kiếm chung cư Đà Nẵng ghi nhận tăng 18%, nguồn cung tăng 3% (so với tháng trước). Đất nền Đà Nẵng có lượt tìm mua tăng 14%, lượng tin đăng bán tăng 2%. Nhà riêng Đà Nẵng tăng 20%, nhà mặt phố chào bán cũng có nhu cầu mua tăng 13,2% và đất nền dự án tăng 11,4% so với tháng 9/2023.

Lượng tin đăng bán hầu hết các loại hình trên (trừ nhà mặt phố) đều có xu hướng tăng trung bình từ 2-11% so với tháng trước. Xét về khu vực, quận Cẩm Lệ, Hải Châu và Thanh Kê là 3 địa phương đang có nhu cầu tìm mua nhà đất tăng mạnh nhất trong tháng 10 vừa qua. Mức tăng lần lượt là 24,5%, 23% và 23,5% so với tháng trước. Các địa phương khác là Ngũ Hành Sơn, Linh Chiểu, Sơn Trà, Hòa Vang đều có nhu cầu tìm kiếm nhà đất tăng trung bình từ 8-13%.

Còn theo DKRA Group, trong quý 3/2023 thị trường chung cư Đà Nẵng ghi nhận 5 dự án mở bán, cung cấp ra thị trường khoảng 406 căn, gấp 2,8 lần so với quý trước và gấp 4.5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Phân khúc căn hộ hạng A và hạng C dẫn dắt nguồn cung mới, lần lượt chiếm 52,5% và 47,5% tổng nguồn cung mới toàn thị trường.

Các dự án chung cư Đà Nẵng đang mở bán tập trung tại quận Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu. Sức cầu chung toàn thị trường ghi nhận sự phục hồi tích cực, tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới đạt khoảng 57%, tương đương 232 căn, gấp 3,6 lần so với quý 2/2023, gấp 5,4 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Với loại hình đất nền, theo DKRA Group, trong quý 3/2023, Đà Nẵng đón nhận 3 dự án đất nền mở bán với nguồn cung khoảng 54 nền. Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới chỉ đạt khoảng 10 nền, chỉ bằng 2% so với cùng kỳ năm trước. Giao dịch phát sinh chủ yếu ở nhóm sản phẩm có mức giá trung bình 10,8 triệu đồng/m2.

Mặt bằng giá sơ cấp không có nhiều biến động nhưng giá rao bán thứ cấp đất nền Đà Nẵng tiếp tục giảm trung bình 8 – 10%, chủ yếu ở các dự án đã triển khai lâu năm nhưng chưa hoàn thiện hạ tầng, pháp lý.

Bất Động Sản Đà Nẵng: Khi Nào “Rồng Vàng” Cất Cánh Trở Lại?

Cũng như các thị trường BĐS khác trên cả nước, nhà đất Đà Nẵng không nằm ngoài khó khăn chung. Trong năm 2023, nguồn cung và thanh khoản nhà đất tại Đà Nẵng cũng chịu ảnh hưởng nặng. Giá và giao dịch BĐS có xu hướng giảm mạnh liên tục 3 quý vừa qua.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, Đà Nẵng là đô thị du lịch năng động, nhiều tiềm năng để phát triển và phục hồi cho thị trường bất động sản. Xét về giá nhà đất, hiện tại chung cư Đà Nẵng đang có giá bán trung bình dao động tầm 32- 47 triệu đồng/m2 còn đất nền thì vào khoảng từ 26 – 36 triệu đồng/m2 khu vực ngoại thành; 42 – 68 triệu đồng/m2 khu vực gần trung tâm. Mức giá này so với các đô thị biển khác như Nha Trang, Quy Nhơn, Bình Thuận,… vẫn là dễ chịu. Còn so với Hà Nội, TPHCM thì là khoảng cách lớn.

Video Đánh giá thị trường BĐS Đà Nẵng của Batdongsan.com.vn.

Theo bà Dương Thuỳ Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam, trong khi các sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng vẫn khá trầm lắng thì BĐS để ở tại Đà Nẵng đang chứng kiến sự quan tâm của người mua, giá cũng có sự biến động nhất định. Cụ thể, giá các căn hộ chung cư Đà Nẵng đã tăng khoảng tầm 30% so với cách đây 1 năm.

Đà Nẵng là một khu vực đô thị được rất nhiều người giàu hướng đến sinh sống, không chỉ người Việt Nam mà người nước ngoài. Bởi so với Hà Nội và TPHCM, Đà Nẵng có không gian sống rộng rãi, khí hậu rất tốt, có đầy đủ tiện nghi tiện ích phục vụ cuộc sống chất lượng. Chính vì thế, BĐS Đà Nẵng không chỉ phát triển ở phân khúc nghỉ dưỡng mà chung cư Đà Nẵng cũng đang được quan tâm nhiều hơn qua các năm.

Số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng , trong 10 tháng năm 2023, thành phố Đà Nẵng đã thu hút được gần 177 triệu USD, đạt 135% so với cùng kỳ 2022, nổi bật là Khu công nghệ cao thành phố đã thu hút được một dự án sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, với tổng vốn đầu tư 135 triệu USD. Tính lũy kế, đến nay thành phố Đà Nẵng đã có hơn 1.000 dự án vốn FDI đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, với tổng số vốn đạt gần 4,3 tỷ USD.

Nhận định về đà phục hồi của thị trường BĐS Đà Nẵng, bà Dung cho rằng, nhìn về tương lai thị trường nhà ở tại Đà Nẵng rất tiềm năng. Hiện tại, BĐS Đà Nẵng đang ở mức giá tốt nhất, chu kỳ hồi phục của thị trường này có thể sẽ bắt đầu từ giữa năm 2024 và sẽ nhanh chóng sang một chu kỳ phát triển mới. Khi đó giá sẽ tăng, nhất là căn hộ chung cư, biệt thự để ở sẽ chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

“Đây có thể là thời điểm tốt cho những người thực sự dư giả tiền muốn đầu tư và họ có cơ hội tìm được sản phẩm tốt. Nhà đầu tư có thể đợi đến giai đoạn 2024 sẽ có nhiều sản phẩm được chào bán ra hơn nhưng đồng thời mức giá thời điểm đó cũng sẽ không tốt như hiện tại”, bà Dung nói.

Dự báo, trong 3 tháng cuối năm, chung cư Đà Nẵng có thể đón thêm từ 300 – 500 căn mới. Sức cầu dự báo sẽ tiếp tục cải thiện nhưng nhìn chung khó có sự đột biến mạnh mẽ trong ngắn hạn và tập trung hầu hết vào những dự án có pháp lý hoàn thiện.

Phương Uyên