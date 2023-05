Báo cáo thị trường BĐS tháng 7/2022 vừa đượccông bố mới đây cho thấy, nhu cầu tìm mua căn hộ và đất nền tại TP.HCM trong tháng vừa qua đều đang trong xu hướng giảm. Cụ thể, lượt tìm kiếm đất nền TP.HCM giảm 16%, nhà riêng giảm 2% và căn hộ giảm 3% so với cùng kỳ 2021. Nhà mặt phố và biệt thự liền kề là 2 loại hình ghi nhận nhu cầu tìm mua gia tăng, với mức tăng lần lượt 18% và 9% so với 7 tháng đầu năm 2021. Tuy nhiên nhu cầu mua chủ yếu tập trung vào các dự án cũ giao dịch trên thị trường thứ cấp do lượng sản phẩm sơ cấp không tăng trưởng nhiều.