Thắng đậm với lướt sóng nhà ngõ hẻm quận trung tâm

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , trên thực tế, giá nhà riêng Hà Nội đã thiết lập mức khá cao. Tại các quận trung tâm Hà Nội như Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm… với những ngõ khoảng 3m trở lên, gần đường ô tô, diện tích từ 30m2, có quy mô xây dựng từ 2, 3 tầng trở lên, đều có mức giá từ 3-6 tỷ. Những căn nhà riêng ngõ ô tô, kinh doanh được, cùng diện tích, quy mô xây dựng như trên mức giá đều từ 5 tỷ trở lên. Tuy nhiên, ở các ngõ nhỏ hay ngõ cụt, thị trường vẫn ghi nhận một lượng nhất định nhà riêng có giá từ 2,5 tỷ đồng trở xuống. Phân khúc giá và thị trường này trở thành mảnh đất đầu tư lướt sóng của không ít nhà đầu tư và môi giới lão luyện.

Nguồn cung nhà riêng có giá từ 2,5 tỷ đồng đổ xuống không quá dồi dào tại các quận trung tâm Hà Nội. Mức giá này tương đương với khả năng chi trả căn hộ trung cấp thuộc các quận, huyện không có lợi thế vị trí trung tâm Hà Nội. Anh Văn Kim Trường, một môi giới nhà đất thổ cư lâu năm Hà Nội cho biết, chỉ trong khoảng 2 năm qua, giá chung cư tại các quận xa trung tâm như Hà Đông, Nam Từ Liêm… ngày càng cao. Một căn từ 60-70m2 thuộc dòng trung cấp cũng thiết lập mức giá dao động ngoài 2 tỷ. Do đó, dòng nhà riêng có giá từ 2,5 tỷ đồng/căn đổ xuống có lợi thế riêng.

Anh Trường nhấn mạnh, việc so sánh giữa tiện ích, tiện lợi của 2 loại hình này là vô cùng. Dù không có sự đồng bộ tiện ích, dịch vụ như chung cư nhưng cùng tầm tiền, những căn nhà riêng này có lợi thế gần trung tâm, kết nối giao thông, tiện ích xã hội thuận tiện hơn. Đặc biệt, nhà riêng vẫn gắn với tâm lý “tấc đất, tấc vàng” của cha ông. Do đó, với sự leo thang giá cả của chung cư, nhiều người mua ở thực đã chuyển hướng sang tìm kiếm sản phẩm ở phân khúc này.

Nhiều nhà đầu tư thắng đậm khi lướt sóng nhà trong ngõ nhỏ ở Hà Nội. Ảnh minh họa

Nguồn cung nhà riêng có giá dưới 2,5 tỷ/căn thuộc mức khan hiếm nên chỉ cần chủ nhà gửi bán là môi giới, nhà đầu tư khu vực đó nắm được. Họ sẵn sàng bỏ tiền ra để đặt cọc hay vào tiền luôn để mua căn đó. Với lợi thế dân trong nghề, họ nắm sát mặt bằng giá thị trường và biết cách làm việc với chủ nhà để mua được với giá rẻ nhất. Sau đó họ rao bán luôn hoặc sửa sang, tân trang lại nội thất và chào giá chênh từ 100-300 triệu đồng/căn.

Anh Trường cho biết chính anh mới thu lãi đậm với 2 căn nhà riêng, một ở Cầu Giấy, một ở Thanh Xuân. Căn ở Cầu Giấy thuộc một ngõ nhỏ đường Cầu Giấy được anh mua với giá 1,8 tỷ vào đầu tháng 10/2020. Anh đầu tư thêm 200 triệu làm nội thất và rao bán thành công với giá 2,3 tỷ vào giữa tháng 12/2020. Căn ở Triều Khúc, Thanh Xuân, chủ nhà cần tiền gấp để trả nợ, anh mua được với giá 1,75 tỷ và sang tay sau đó bán cho chủ mới trong chưa đầy 2 tuần với giá 1,9 tỷ.

Ông Nguyễn Kim Xuân, một nhà đầu tư lão luyện cũng thắng đậm với phân khúc này trong năm 2020 với hình thức lướt sóng. Trong năm qua, ông Xuân cũng sang tay hơn chục căn nhà riêng có khoảng giá dưới 2,5 tỷ đồng thuộc các quận trung tâm Hà Nội. Ông Xuân cho biết dịch bệnh khiến rất nhiều người lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần, buộc phải bán nhà để trả nợ nên ông có cơ hội mua được những căn nhà giá rẻ. Nhà riêng phân khúc giá dưới 2,5 tỷ đồng thuộc các quận trung tâm nhận được sự quan tâm lớn của người có nhu cầu mua ở thực và luôn trong tình trạng khan hiếm. Do đó, vẫn trong khoảng giá này, việc bán chênh 100-300 triệu so với giá mua vào vẫn đảm bảo tính thanh khoản sớm của sản phẩm. Nhiều người mua sẵn sàng chấp nhận các nhược điểm ngõ nhỏ, diện tích bé… để được sở hữu nhà đất khi chung cư ngày càng đắt đỏ. Ông Xuân cũng cho biết thanh khoản của dòng sản phẩm này khá nhanh do phù hợp túi tiền số đông, căn cần thời gian lâu nhất để bán ông cũng chỉ mất 5 tháng.

Tuy nhiên, theo anh Trường, đây là một thị trường ngách mà không phải nhà đầu tư, môi giới nào cũng có thể lướt sóng. Để gia nhập thị trường này, ngoài kiến thức, kinh nghiệm được tích lũy trong nhiều năm thì mối quan hệ, tiềm lực tài chính quyết định quan trọng tới sự thành công của nhà đầu tư.

Duy Bách