Thắng Giải Căn Hộ Chung Cư Tốt Nhất, The Sang Residence Được Dự Đoán Sẽ Tiếp Đà Tăng Giá Mạnh

Giải thưởng danh giá khẳng định vị thế độc tôn

Được tổ chức bởi PropertyGuru – Tập đoàn công nghệ bất động sản hàng đầu châu Á, Vietnam Property Awards là hệ thống giải thưởng dẫn đầu thị trường chỉ trao giải cho những dự án bất động sản tốt nhất khu vực, được coi là tiêu chuẩn vàng cho ngành Bất động sản của Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Qua 17 năm thành lập, giải thưởng đã có mặt tại hơn 14 thị trường trọng điểm khắp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, với nhiều dự án, nhiều thương hiệu đẳng cấp được vinh danh.

Lễ trao giải Vietnam Property Awards năm 2022 là sự kiện được tổ chức lần thứ 8 tại Việt Nam, với sự tham dự của hơn 350 khách mời là đại diện các doanh nghiệp bất động sản, các chuyên gia đầu ngành cùng các thương hiệu đối tác danh tiếng trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, thiết kế kiến trúc…

Tại sự kiện, đại diện Chủ đầu tư – Công ty CP Đầu tư và Xây dựng The Sang, chia sẻ: “Chúng tôi vui mừng và tự hào khi nhận được giải thưởng lớn tại lễ vinh danh năm nay. Đây là sự công nhận thực chất và cũng là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục kiến tạo những dự án đẳng cấp như The Sang Residence, mang đến cuộc sống ưu việt cho cộng đồng cư dân”.

The Sang Residence chiến thắng hạng mục Chung cư tốt nhất (Đà Nẵng)

Được biết, dự án The Sang Residence do công ty CP Đô Thị Thông Minh Việt Nam (Viet Nam Smart City) độc quyền phân phối. Với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực bất động sản, Viet Nam Smart City luôn tâm huyết đưa đến cho khách hàng những sản phẩm thực sự đẳng cấp, khác biệt, kiến tạo một cuộc sống tiện nghi về vật chất và trọn vẹn cảm xúc cho tinh thần.

Giải thưởng Chung cư tốt nhất cho dự án The Sang Residence là minh chứng cho uy tín cùng sự nghiêm túc của Viet Nam Smart City trong hành trình tìm kiếm và mang đến những dự án chất lượng nhất đến tay khách hàng. Sự kiện cũng góp phần đưa thương hiệu Viet Nam Smart City tiếp tục đi xa hơn trên thị trường quốc tế, đến gần hơn với những nhà đầu tư thông minh trên toàn cầu.

The Sang Residence kiến tạo chất sống thăng hoa

Để giành chiến thắng thuyết phục trước giới chuyên môn, ngoài việc đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí khắt khe về vị trí và chất lượng xây dựng, The Sang Residence còn ghi dấu ấn với thiết kế không gian sống giàu tính nghệ thuật và cảm xúc.

Đây là dự án hiếm hoi tại Đà Nẵng mà 100% các căn hộ đều có thể lấy gió và ánh sáng tự nhiên qua thiết kế thông tầng. Mỗi căn hộ của The Sang Residence được bố trí tối ưu 2 ban công, có không gian giặt phơi riêng, giải quyết tinh tế nhu cầu sinh hoạt để bạn được tự do và thư thái tận hưởng mỗi buổi trà chiều bên gia đình.

Đề cao những trải nghiệm sống sang trọng và tiện nghi, The Sang Residence mang đến hệ sinh thái nội khu hoàn hảo. Từ hệ thống nhà hàng & cafe, trung tâm thương mại cho đến nhà trẻ, hồ bơi, gym & yoga, sky park… đều là những dịch vụ đặc quyền hướng đến những giá trị sống đẳng cấp cho cư dân.

Không gian sống thượng lưu tại The Sang Residence

Khát vọng xây dựng The Sang Residence không chỉ sở hữu vẻ đẹp thẩm mỹ, mà còn là một công trình trường tồn hàng trăm năm, chủ đầu tư đã chọn lọc và sử dụng hệ vật liệu tinh tuyển từ những thương hiệu nổi tiếng: Sàn gạch giả gỗ cao cấp Vietceramic chống nước, chống ẩm mốc được sử dụng ở phòng khách; Hệ kính hộp dày 27,5mm được phủ double Low E giúp cho không gian căn hộ được cách âm, cách nhiệt hiệu quả; Lan can thép sơn 2 lớp nhúng kẽm chống ăn mòn, sơn epoxy độ bền màu 20-30 năm; Thiết bị nội thất được nhập khẩu của Bosch, Hafele, American Standard, Ariston, Philips Panasonic… Có thể nói, The Sang Residence chính là tổng hòa những giá trị hiện đại trong một dự án chung cư cao cấp theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu trọn đời căn hộ 5 sao đẳng cấp quốc tế The Sang Residence cùng mức giá hợp lý chỉ từ 51 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT). Chủ nhân của The Sang Residence sẽ được hưởng mức chiết khấu từ 1% – 12% trên giá trị sản phẩm, hỗ trợ vay vốn ngân hàng linh hoạt lên đến 70% giá trị hợp đồng.

Bảo chứng của giải thưởng quốc tế uy tín cùng sự quan tâm không hề giảm nhiệt từ giới đầu tư trong suốt 1 năm qua được xem là lực đẩy giúp The Sang Residence tăng giá trong thời gian tới. Đặc biệt là giữa thời điểm thị trường đang hồi phục mạnh mẽ nhưng thiếu nguồn cung căn hộ phân khúc cao cấp như hiện nay.

