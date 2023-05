Thắng Lợi Group hợp tác chiến lược cùng Gỗ An Cường

Theo nội dung ký kết hợp tác chiến lược, tổng giá trị giao dịch sẽ lên đến 15 nghìn tỷ đồng và kéo dài trong 10 năm. Theo đó, Công ty Cổ Phần Gỗ An Cường sẽ cùng tham gia đầu tư và là đơn vị cung cấp các sản phẩm nội thất cho các dự án nhà ở của Thắng Lợi Group. Trong kế hoạch kinh doanh phát triển 10 năm tiếp theo, dự kiến Thắng Lợi Group và Công ty Cổ Phần Gỗ An Cường sẽ hợp tác trên khoảng 50.000 sản phẩm được lắp đặt trọn gói nội thất và phân bổ đều cho 7,5 triệu m2 sàn xây dựng.

Việc kết hợp giữa doanh nghiệp đầu ngành nội thất cùng chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản được xem là một trong những bước đi mang tính chiến lược trong tầm nhìn dài hạn. Trong tương lai, sự bắt tay giữa Gỗ An Cường và Thắng Lợi Group không chỉ cung cấp cho thị trường những sản phẩm nhà ở hiện đại theo chuẩn mực quốc tế, mà còn đưa ra các giải pháp nội thất thông minh đến từng công trình và dự án.



Ông Dương Long Thành – CT HĐQT Thắng Lợi Group bắt tay ký kết cùng ông Lê Đức Nghĩa – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Gỗ An Cường

Ông Dương Long Thành – Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group cho biết, Gỗ An Cường là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nội thất hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu hệ thống hơn 30 showroom trên toàn quốc và được nhiều “ông lớn” trong ngành bất động sản tin tưởng và chọn lựa. Sự bắt tay hợp tác lần này cùng An Cường sẽ giúp Thắng Lợi như được chắp thêm đôi cánh, hứa hẹn sẽ cung cấp ra thị trường sản phẩm bất động sản độc đáo, mang đến những trải nghiệm sống mới mẻ cho cư dân sống tại các dự án của chúng tôi, mà cụ thể hơn chính là The Sol City sắp tới.

The Sol City là một trong những dự án có quy mô khủng nhất từ trước đến nay được xây dựng và phát triển bởi Thắng Lợi Group. The Sol City tích hợp đầy đủ 39 tiện ích sống – làm việc – giải trí. Với vị trí giao thông kết nối, nằm liền kề Phú Mỹ Hưng, kết nối trực tiếp Cảng Quốc tế Long An – 835B – Vành đai 4 trong tương lai, cao tốc Bến Lức Long Thành – Vành đai 3, đây là con đường thương mại triệu USD kết nối các tỉnh miền Tây Nam Bộ – TP.HCM – Đông Nam Bộ. Trong tương lai, The Sol City hứa hẹn sẽ là một thành phố vệ tinh, là nơi sống đáng mơ ước cho những cư dân nội cũng như ngoại thành Sài Gòn.