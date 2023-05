Thanh Hà (Hải Dương) sắp có thêm khu đô thị mới hiện đại

Theo đó, Grandland đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác phát triển dự án Thanh Hà New City tại huyện Thanh Hà (Hải Dương). Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu quan hệ hợp tác song phương giữa Grandland và chủ đầu tư Hoàng Long Habico. Cụ thể, Grandland chính thức trở thành đối tác phát triển dự án Thanh Hà New City, chịu trách nhiệm xây dựng concept, phương án khai thác kinh doanh và truyền thông cho dự án. Các bên cam kết sẽ phối hợp và phát huy thế mạnh của doanh nghiệp nhằm mang đến những lợi ích cho dự án cũng như khách hàng và cư dân tương lai.



Hoàng Long Habico và Grandland ký kết hợp đồng hợp tác phát triển dự án Thanh Hà New City (Hải Dương)

Tại lễ ký kết, đại diện Chủ đầu tư Hoàng Long Habico chia sẻ, Thanh Hà New City là tâm huyết về việc kiến tạo nên một khu đô thị đẳng cấp ngay giữa trung tâm huyện Thanh Hà, chính vì vậy chủ đầu tư rất kĩ càng trong việc lựa chọn đơn vị phát triển dự án cùng song hành. Sau một thời gian tìm hiểu, cân nhắc kĩ, Chủ đầu tư đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm của Grandland, tin tưởng Grandland sẽ mang lại những phương án tối ưu cho dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Cao Thùy Linh, đại diện đơn vị phát triển dự án Grandland khẳng định: “Bằng kinh nghiệm và sự nhiệt huyết của mình, Grandland tự tin sẽ đưa các sản phẩm của dự án Thanh Hà New City đến gần hơn với các khách hàng tiềm năng, gia tăng tối đa lợi ích của các bên.”



Bà Cao Thùy Linh Tổng giám đốc Grandland phát biểu tại Lễ ký kết

Tọa lạc trên trục đường tỉnh 390 huyết mạch, Thanh Hà New City là dự án tiên phong trong phát triển mô hình khu đô thị khép kín. Với quy mô 9.3 ha, dự án được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn hạ tầng quan trọng góp phần thay đổi bộ mặt đô thị cũng như hoàn thiện các chỉ tiêu về quy hoạch hạ tầng của huyện.

Lợi thế của Thanh Hà New City là nằm trong khu dân cư sầm uất với các dịch vụ thiết yếu hiện hữu như trường học, bệnh viện, ngân hàng, chợ truyền thống… Bên cạnh đó, khu đô thị còn phát triển hàng loạt các tiện ích an cư ngay trong nội khu như: trung tâm thương mại, trường mầm non, khu vui chơi ngoài trời, bãi đỗ xe… Dự án cũng sở hữu hệ thống công viên cây xanh rộng khắp, hồ cảnh quan trung tâm, kênh điều hoà bao quanh… đem đến luồng khí tươi mát mỗi ngày. Thanh Hà New City còn phát triển trung tâm thương mại hiện đại với nhiều dịch vụ giải trí đa dạng.



Đại diện CĐT Hoàng Long Habico và đại diện Đơn vị phát triển dự án Grandland

trao đổi hợp đồng thỏa thuận hợp tác dự án Thanh Hà New City

Theo thông tin từ chủ đầu tư Hoàng Long Habico, Thanh Hà New City dự kiến sẽ cung ứng ra thị trường 2 dòng sản phẩm đất nền chủ đạo là biệt thự và liền kề. Đây hiện là phân khúc được đánh giá có tính an toàn cao trong đầu tư, thanh khoản tốt, giá trị gia tăng theo thời gian cũng như phù hợp với nhu cầu đầu tư, sở hữu tài sản của người dân.