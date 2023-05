Vì Sao Thanh Khoản Giảm Nhưng Giá Nhà Sơ Cấp Vẫn Tăng?

Theo bà Trang Bùi- TGĐ Cushman & Wakefield, giá sơ cấp tăng chủ yếu do các đợt mở bán mới trong quý vừa qua phần lớn là phân khúc hạng sang, siêu sang và cao cấp. Trong khi phân khúc căn hộ bình dân trống rổ hàng, dòng sản phẩm trung cấp cũng khan hiếm với chỉ 2-3 dự án mở bán quy mô nhỏ. Rổ hàng hạn chế dẫn đến không có sản phẩm vừa túi tiền để hạ nhiệt mặt bằng giá đang cao. Xét về nguồn cung, bà Trang cho biết tính đến hết tháng 12/2022, TP.HCM chỉ có khoảng 900 căn hộ chào bán, giảm 76% so với quý 3/2022, lượng tiêu thụ trong quý vừa qua cũng giảm 66% so với cùng kỳ năm 2021, đồng thời giảm 89% so với cùng kỳ giai đoạn cao điểm 2019-2020.