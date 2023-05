Thành Phố Trẻ Thuận An Nỗ Lực Vươn Tầm Thành Trung Tâm Kinh Tế Mới

Kỳ vọng vươn cao của Thành phố trẻ năng động

Vị trí có vai trò rất đáng kể trong sự hình thành của bất kỳ CBD nào, kể cả của Thuận An. Thành phố trẻ này có khả năng kết nối mạnh mẽ đến các trung tâm hành chính, kinh tế trọng điểm phía Nam nhờ vị trí ngay điểm giữa của các thành phố lớn gồm Thủ Đức – Thủ Dầu Một – Dĩ An – Biên Hoà.

Sự gia tăng lợi thế cho Thuận An càng lớn mạnh khi đón nhận “đòn bẩy” hạ tầng từ quá trình nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 lên 8 làn xe. Thêm vào đó, việc đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở xã hội được đẩy mạnh, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa luôn mang về những bước ngoặt quan trọng. Điều này đã giúp Thuận An thuận lợi bứt tốc trở thành một “new CBD” đóng góp những giá trị quan trọng cho Bình Dương lẫn khu vực phía Nam.

The Virgo là tòa tháp đắt giá của Astral City, tọa lạc trên mặt tiền quốc lộ 13

Thuận An cũng đang là nơi tập trung ngày càng lớn những cụm KCN lớn, chuỗi thương hiệu đa lĩnh vực về đầu tư, chứng khoán, tài chính, thương mại, dịch vụ. Đây là điều kiện để thành phố này nên tạo tính đa dạng và sự tập trung cao về hàng hoá, dịch vụ chuyên biệt hơn bất cứ khu vực nào. Đáng nói là sự có mặt của các dự án BĐS – bất động sản CBD luôn được đánh giá là những sản phẩm chất lượng, tiềm năng.

Sở dĩ luôn được lòng giới đầu tư bởi thế mạnh bảo toàn giá trị của loại hình này trước những biến động của thị trường. Trong báo cáo Triển vọng 2021, Savills Investment Management cho biết dù đại dịch vừa qua đã giáng một đòn mạnh lên kinh tế toàn cầu nhưng không có sự sụp đổ đáng kể của loại hình này.

Bloomberg cũng nhận định mặc cho những biến động như đại dịch vừa qua, bất động sản CBD chỉ tạm thời bị gián đoạn và các giá trị từ vị trí trung tâm kết nối, cơ sở hạ tầng, sự tập trung dày đặc của tiện ích là cực kỳ thuận lợi giúp loại hình này luôn bảo toàn giá trị.

Sức hút từ tiềm năng tăng giá của loại hình này cũng rất đáng kể. Lấy dẫn chứng tại Việt Nam, theo Savills, giá bất BĐS tại Cầu giấy (Hà Nội) đã tăng đến 15%/năm vào năm 2020 khi quận này bắt đầu nổi lên như một CBD mới của khu vực. Savills đánh giá kết quả này dựa vào việc Cầu Giấy liên tục được đâu tư nâng cấp hạ tầng, tăng tính kết nối với các quận trung tâm, cùng sự phát triển trên các mặt như y tế, giáo dục.

Tiềm năng phát triển vượt trội với bất động sản CBD tại Astral City

Với Thuận An, bất động sản CBD cũng được kỳ vọng mang lại sự phồn thịnh cho khu vực trong quá trình vươn mình thành “new CBD”. Trong đó cái tên sáng giá là The Virgo – tòa tháp vừa ra mắt đầy ấn tượng thuộc dự án Astral City. Dự án này được giới đầu tư đánh giá là một bất động sản CBD góp phần tích cực cho bước “nhảy vọt” của Thuận An nói riêng và Bình Dương nói chung.

Astral City đang nắm giữ nhiều cơ hội đầu tư đầy tiềm năng và khả quan trong bối cảnh đối tượng khách hàng chủ yếu gồm chuyên gia nước ngoài, quản lý cao cấp đang làm việc tại các KCN đang có yêu cầu cao hơn cho chất lượng sống. Với vị trí tại trung tâm thành phố Thuận An, ngay mặt tiền quốc lộ 13, cho phép The Virgo cùng Astral City thuận tiện kết nối với hệ tiện ích ngoại khu như cụm KCN quốc tế VSIP; chuỗi tiện ích Lotte Mart, Aeon Mall, sân golf sông Bé, BV Becamex; cùng hệ thống trung tâm hành chính, trường học các cấp, BV quốc tế, khu du lịch, sân bay Tân Sơn Nhất…

Chuẩn sống cao cấp tại Astral City dành cho giới chuyên gia, quản lý Thuận An, Bình Dương

Bên cạnh đó, cộng hưởng cùng sự thuận lợi của cơ sở hạ tầng khu vực, tính năng động của dân số, sự phát triển đồng bộ trên các mặt kinh tế, công nghệ, giáo dục giúp The Virgo trở thành lựa chọn hoàn hảo để cư dân có thể tận dụng tối đa những gì khu trung tâm cung cấp.

The Virgo được kỳ vọng mang đến một chuẩn sống mới qua sự đầu tư chỉn chu, bài bản trong cách bố trí cảnh quan, cách tính toán sắp xếp không gian khai, cách phát triển tiện ích nội khu cao cấp. Tòa tháp sở hữu thiết kế full kính chuẩn quốc tế, vừa tăng tính mềm mại cho thiết kế tòa tháp, vừa rộng mở tầm nhìn và giúp gia chủ đón tầm view rộng thoáng.

Bên cạnh đó, cư dân của The Virgo còn có cơ hội sử dụng chuỗi tiện ích liên hoàn với hơn 30 tiện ích cao cấp. Tổ hợp “resort trên không” tại tầng 20 mang đến cư dân những trải nghiệm đắt giá và view toàn cảnh thành phố tại tầng 40.

Cư dân sẽ có cho mình mọi trải nghiệm đáng giá giữa một “new CBD” đầy tiềm năng

Thuận An, Bình Dương đang không ngừng gia tăng nhu cầu về căn hộ cao cấp lớn khi độ tăng dân số cao. Tính đến nay, Bình Dương đang dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng dân số, cùng với đó là sự “đổ bộ” của những cụm KCN lớn, thu hút lao động và giới chuyên gia. Đây là một cơ hội hấp dẫn dành cho giới đầu tư khi tỷ suất sinh lời đối với căn hộ cho thuê lên đến 8%-12%.