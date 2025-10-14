Thanh Toán 15% Sở Hữu Căn Hộ Sang Xịn Giữa Đô Thị Sân Bay Cần Thơ

Chỉ với mức thanh toán 239 triệu đồng tương ứng 15% giá trị hợp đồng là đã trở thành chủ nhân căn hộ cao cấp trong khu đô thị sân bay KITA Airport City, Thành phố Cần Thơ.

Căn hộ mẫu Stella Icon với thiết kế sang trọng, thông minh và tiện lợi

Thanh Toán Nhẹ Nhàng, Chuẩn Sống Cực Sang

Trong những ngày tháng 10/2025, khu đô thị sân bay KITA Airport City nhận được nhiều sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản bởi chủ đầu tư KITA Group vừa giới thiệu hàng loạt chính sách ưu đãi dành cho khách hàng đặt mua căn hộ cao cấp Stella Icon.

Theo đó, người mua chỉ cần thanh toán 15% giá trị hợp đồng, tương đương 239 triệu đồng ký kết hợp đồng mua bán là đã sở hữu căn hộ cao cấp giữa lòng đô thị kiểu mẫu. Thêm vào đó, khách hàng còn được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc cho đến khi nhận nhà, giúp giảm đáng kể áp lực tài chính trong giai đoạn đầu.

Các khoản thanh toán tiếp theo được chia nhỏ, chỉ từ 7,9 triệu đồng mỗi tháng, phù hợp với khả năng chi trả của các gia đình trẻ, nhân viên văn phòng hoặc chuyên gia làm việc tại Cần Thơ. Đặc biệt, khi đặt cọc sớm vào giai đoạn này, khách hàng sẽ trở thành 1 trong 30 người đầu tiên hưởng mức chiết khấu 3%. Cộng dồn các mức chiết khấu mùa ưu đãi này lên đến 12%.

Bên cạnh chính sách bán hàng ưu đãi, KITA Group tiếp tục khẳng định sự đồng hành lâu dài với khách hàng thông qua nỗ lực hoàn thiện pháp lý dự án, từ pháp lý quy hoạch, thiết kế, xây dựng đến giai đoạn ra sổ hồng từng căn để bàn giao cho các chủ nhân tại khu đô thị được mệnh danh là “lá phổi xanh” giữa miền Tây Đô này.

Pháp lý tường minh được thể hiện rõ qua các sự kiện trong tháng 9 vừa qua khi KITA Group tổ chức các đợt bàn giao sổ hồng cho khách hàng mua đất nền, nhà phố thương mại. Trong thời gian này, Trung tâm trải nghiệm KITA Airport Lounge và nhà mẫu Stella Icon chính là địa chỉ trải nghiệm thực tế và sinh động để khách hàng hiểu và cảm nhận chân thực không gian sống, cảnh quan, chất lượng vật liệu và trang trí nội thất.

Không chỉ khách hàng tại Cần Thơ, nhiều khách hàng tận Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM khi đến tham quan đều có chung cảm nhận về pháp lý, về không gian xanh, về tiến độ và tiện nghi từng căn hộ KITA Group muốn dành tặng mỗi gia đình.

Khách hàng cảm nhận giây phút bình yên trong căn hộ mẫu Stella Icon

Điểm làm nên sức hút đặc biệt của Stella Icon chính là tất cả căn hộ đều có logia, hơn 50% căn hộ có thiết kế ban công chiều dài lên đến 16 mét, đón ánh sáng và gió trời tự nhiên. Bố cục không gian mở được tính toán kỹ lưỡng, từ phòng khách liên thông bếp đến phòng ngủ master có ban công riêng, mang lại sự thông thoáng và riêng tư tối đa cho cư dân.

Một góc vườn Zen phong cách Nhật Bản trong KITA Airport City

Điểm Nhấn 10.000 Cây Xanh Và Vườn Zen Nhật Bản

Ngay dưới chân tòa tháp Stella Icon là không gian sôi động của nhà phố thương mại, shophouse cùng hệ thống tiện ích ngoại khu đa dạng bao gồm hồ cảnh quan, nhà hàng, công viên, trung tâm thương mại, ngân hàng, và khu vui chơi trẻ em, tạo nên một không gian sống trong lành khi được bao phủ bởi 10.000 cây xanh khắp dự án. Đặc biệt đây là khu đô thị duy nhất tại Cần Thơ có công viên Vườn Nhật Bản rộng rãi, thiết kế tinh tế, không gian thư giãn tăng cường năng lượng cho cư dân khu đô thị.

Khu đô thị sân bay KITA Airport City tại Thành phố Cần Thơ

Với 294 căn hộ giới hạn, Stella Icon không chỉ mang đến sự sôi động giữa nhịp sống đô thị, mà còn kiến tạo một cộng đồng tinh hoa, đẳng cấp cùng giá trị sống. Chính những yếu tố đó đang giúp Stella Icon trở thành điểm đến sáng giá nhất thị trường bất động sản Cần Thơ.

Xa hơn phạm vi của một khu đô thị, KITA Airport City chính là đô thị năng động trong vùng đô thị lớn Cần Thơ sau sáp nhập đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành cực tăng trưởng trọng điểm của ĐBSCL. Nơi đây, tất cả cư dân đều có chung cảm nhận: đó là nhịp sống trẻ, năng động, tiện ích đẳng cấp, nơi an cư lý tưởng và là biểu tượng của khát vọng sống thịnh vượng và hiện đại.

——-

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Xây dựng

Thời gian xuất bản: 07:00 14/10/2025

Link nguồn: https://tapchixaydung.vn/thanh-toan-15-so-huu-can-ho-cao-cap-giua-do-thi-san-bay-can-tho–20201224000033827.html

———–