Thanh toán 29 đợt, Phuc Dat Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn

Thanh toán “nhẹ” với 29 đợt

Một dự án bất động sản thu hút được dòng vốn đầu tư dồi dào do sự hợp lực của nhiều yếu tố: Vị trí, sản phẩm đa dạng, hệ thống dịch vụ – tiện ích hiện đại, chính sách thanh toán nhẹ nhàng… Đây là những mắt xích thu hút giới đầu tư. Đặc biệt, trong thời điểm cần phải kích cầu thị trường, bên cạnh mức giá hấp dẫn luôn đi kèm những ưu đãi cùng gói hỗ trợ tài chính mang lại lợi ích cho người mua. Nắm bắt xu hướng chung, dự án Phuc Dat Tower cũng "mạnh tay" đưa ra những chính sách tối ưu nhất như chỉ cần thanh toán 30% đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc để “rộng cửa” hơn cho khách hàng an cư lẫn đầu tư.



Khu căn hộ Phuc Dat Tower đang “dẫn dắt” thị trường với chính sách thanh toán “nhẹ”

Theo đó, Phuc Dat Tower mang đến giải pháp thanh toán nhẹ nhàng gồm 29 đợt thanh toán với tỷ lệ thấp, chỉ từ 1-10%/đợt (đã bao gồm VAT). Đặc biệt, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị căn hộ và không phải đóng thêm bất kỳ chi phí nào cho đến khi nhận nhà. Chính sách thanh toán nhiều đợt trong thời gian dài giúp khách hàng hoàn toàn chủ động về dòng vốn khi đầu tư vào khu căn hộ Phuc Dat Tower.

Anh Đại Dũng, sống tại Dĩ An cho biết: “Khi được tư vấn về chính sách thanh toán 30% nhận nhà, tôi khá an tâm và dự định sẽ “tậu” ngay căn hộ 2 phòng ngủ làm nơi an cư cho gia đình trong thời gian tới”.

Không chỉ hấp dẫn khách an cư, Phuc Dat Tower cũng đã mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư tại khu Đông Sài Gòn. Chị Khánh Hòa, nhà đầu tư chia sẻ: “Kéo giãn lịch thanh toán chính là cách mà chủ đầu tư kích thích được người mua đặc biệt là giới đầu tư. Thay vì phải đóng liền một lúc, họ có thời gian để xoay dòng tiền và tính toán hiệu quả đầu tư cao nhất. Đối với Phuc Dat Tower, tôi nhận thấy rõ cơ hội gia tăng lợi nhuận khi dự án đã hoàn thiện pháp lý, vị trí đẹp và chính sách thanh toán khá “nhẹ”.



Trung tâm thương mại sầm uất và hoạt động 24/24 của Phuc Dat Tower thu hút giới đầu tư

Ngoài chính sách kéo giãn tiến độ thanh toán, chủ đầu tư còn tạo điều kiện cho những khách hàng có nhu cầu vay vốn để đầu tư tại dự án. Chủ đầu tư Phúc Đạt đã hợp tác với 2 ngân hàng hàng đầu Việt Nam gồm MBBank và VietcomBank với tỷ lệ vốn vay tối đa là 70% giá trị căn hộ, thời gian lên đến 20 năm, hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn vốn gốc 24 tháng.

Sức hút đến từ giá trị thật của dự án

Theo giới chuyên môn, trong bối cảnh thị trường đa dạng nguồn cung, sở dĩ Phuc Dat Tower có thể thu hút được người mua là nhờ giá trị sản phẩm với 3 yếu tố vàng: vị trí, pháp lý và thiết kế căn hộ…

Khu căn hộ Phuc Dat Tower tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Phạm Văn Đồng nối dài – Tuyến đường nội độ đẹp nhất TP.HCM, kết nối trực tiếp đến sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, dự án thừa hưởng hệ thống tiện ích nội ngoại khu đẳng cấp như Siêu thị Big C, TTTM Green Square, Bệnh viện Đa Khoa quốc tế Hoàn Mỹ, Khu đô thị thuộc đại học Thủ Đức, bến xe miền Đông mới hay ga Metro số 1… giúp cư dân dễ dàng tận hưởng cuộc sống với chuỗi tiện ích đỉnh cao chỉ trong vài phút di chuyển. Riêng đối với nhà đầu tư, giá trị của Phuc Dat Tower không chỉ dừng lại ở đó. Tiềm năng phát triển dồi dào từ liên kết vùng trong tương lai của dự án mới là điểm sáng hấp dẫn nhất. Chưa bàn đến dự án nằm ngay cửa ngõ Thành phố Thủ Đức, khiến hướng di chuyển từ đây về khu vực tam giác vàng TP.HCM – Bình Dương- Đồng Nai, điểm tập kết của thị trường công nghiệp, phát triển kinh tế -xã hội. Đây cũng là một yếu tố giúp bảo chứng cho tiềm năng tăng giá cho Phuc Dat Tower trong tương lai gần. Sở hữu Phuc Dat Tower là nhà đầu tư đang lựa chọn một bài toán gia tăng giá trị trong ngắn hạn lẫn dài hạn.



Thiết kế ấn tượng của căn hộ tại Phuc Dat Tower

Bên cạnh đó, thiết kế tối ưu với 3 loại hình căn hộ Dynamic House, Joy House, Happy House có diện tích từ 53,3m2 đến hơn 141,1m2 mang đến một không gian sống đẳng cấp cho khách hàng. Mỗi căn hộ đều có lô gia và sở hữu các mặt thoáng giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp cảnh quan bên ngoài để cùng hòa mình vào cuộc sống nhộn nhịp và tràn đầy năng lượng nơi phố thị.

Giờ đây, sở hữu Phuc Dat Tower là sở hữu một dự án có pháp lý hoàn thiện cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn như Xe Mazda đời mới sang trọng, 05 Honda AirBlade 2020 và 8 gói nội thất siêu hấp dẫn và 15 chỉ vàng… từ đó mở ra cơ hội đầu tư sinh lời cao cho khách hàng.