Thanh toán 520 triệu (10%), sở hữu ngay nhà phố mặt tiền Hà Huy Giáp

Thanh toán nhẹ nhàng – sở hữu dễ dàng

Để hỗ trợ khách hàng khi thị trường có nhiều biến động bởi dịch covid 19 cũng như thời điểm cận tết Nguyên Đán 2021 – chủ đầu tư và đơn vị phân phối Đất Xanh Premium đã có những chính sách thanh toán và chương trình ưu đãi về giá dành cho khách hàng mua dự án One Palace.



One Palace có sự hỗ trợ tài chính lớn từ chủ đầu tư, đơn vị phân phối và các đối tác

Cụ thể, thời gian thanh toán khi mua dự án One Palace được chia làm 8 đợt, mỗi đợt cách nhau 1 tháng, với phương thức thanh toán này, khách hàng mua ở sẽ có thời gian để chuẩn bị tài chính, còn nhà đầu tư thì vừa tránh tránh được tình trạng “bỏ trứng vào một rổ” mà vẫn có thể đầu tư “lướt sóng” với lợi nhuận ổn định. Đồng thời, khi mua dự án trước tết âm lịch 2021, đối với mỗi khách hàng giao dịch thành công cũng sẽ được nhận ngay một xe Honda SH 125i 2020 từ đơn vị phân phối.

Ngoài ra, thông qua các ngân hàng như TP Bank, Vietcombank, MB Bank, VP Bank, Standard Chartered, dự án còn được đơn vị hỗ trợ tài chính FINA hỗ trợ cho vay từ 70% – 85% giá trị sản phẩm trong vòng 20-25 năm với lãi suất ưu đãi.



Quy mô gồm 63 sản phẩm, diện tích khoảng 240m2, One Palace chính là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng muốn sở hữu nhà tài Sài Gòn

Theo khảo sát, hiện mặt bằng giá của Quận 12 như P. Tân Thới Hiệp (90 triệu/m2); P. Hiệp Thành (105 triệu/m2); P. Thạnh Xuân (95 triệu/m2); P. Thạnh Lộc (95 triệu/m2); P. Tân Hưng Thuận (100 triệu/m2). Trong khi đó, One Palace có mức giá trung bình chỉ 70 triệu/m2 cùng các chương trình ưu đãi về giá, lãi suất, quà tặng. Chính vì vậy, chỉ trong hơn 1 tháng ra mắt, One Palace liên tục nhận về rất nhiều lượt đặt cọc từ khách hàng mua ở, đầu tư và cả doanh nghiệp tư nhân.

Xây dựng nhanh chóng – sổ hồng từng căn

Di chuyển trong 20 phút từ trung tâm TP.HCM, 10 phút từ thành phố Bình Dương, trên mặt tiền đường Hà Huy Giáp và sau lưng bến xe Ngã tư Ga – khách hàng có thể dễ dàng quan sát và tham quan công trình dự án đang được thi công ngày đêm với tiến độ nhanh chóng. Theo đơn vị phân phối dự án, hiện tại, Lô C của dự án đã xây nhà thô, ốp gạch tầng thượng, đang hoàn thiện sơn tường, lắp đặt ban công, cửa kính và tiến hành hoàn thiện những bước cuối cùng. Đối với những Lô A, B, E cũng đã đang tiến hành xây dựng móng cọc, sớm ngày hoàn thiện đồng bộ và đi vào sử dụng. Đồng thời, xây dựng hoàn thiện trục đường nội bộ, hệ thống điện nước, công viên cây xanh, đường chạy bộ, khu vực BBQ, trồng cây Giáng Hương, an ninh bảo mật 24/7,…



Dự án được xây dựng gồm 1 trệt, 1 lửng, 2 tầng lầu, 1 tum, 1 sân vườn và 100% căn nhà đều có giếng trời, chỗ đậu xe ô tô riêng

Trong thời điểm thị trường bất động sản có nhiều biến động, việc lựa chọn đầu tư vào dự án có pháp lý hoàn chỉnh, đã được xây dựng nhanh chóng như One Palace chính là một kênh đầu tư “ăn chắc mặc bền” an toàn, lợi nhuận ổn định.

Một lý do để bất động sản Quận 12 nói chung là khu vực đáng để xuống tiền đầu tư là bệ đỡ hạ tầng giao thông – kinh tế ngày một hoàn chỉnh. Chẳng hạn như, nút giao thông ngã tư An Sương; cầu sắt thay thế phà An Phú Đông, kết nối quận 12 và Gò Vấp khánh thành; Các tuyến đường Quốc lộ 22, Lê Văn Khương, Lê Thị Riêng, Hà Huy Giáp nối với Củ Chi, Bình Dương, Tây Ninh đã được đầu tư mở rộng, hình thành các trung tâm thương mại quy mô, khu cao ốc, căn hộ; tuyến Quốc lộ 1A được mở rộng và đồng bộ với các tuyến đường nhánh, giao cắt từ các quận trung tâm trở ra như Tân Bình, Gò Vấp, Tân Phú; Đặc biệt là tuyến Metro số 4 (Thạnh Xuân – Khu đô thị Hiệp Phước) và tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) đang gấp rút giải phóng mặt bằng, dự kiến sẽ được khởi công vào năm nay.