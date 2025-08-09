“Tháp Biểu Tượng” Đầu Tiên Tại Phú Mỹ - Nơi Quy Tụ 4 Giá Trị Cốt Lõi Kiến Tạo Chuẩn Sống Chuyên Gia

Trong bối cảnh Phú Mỹ trở thành phường cảng chiến lược của TP.HCM mới, là cực phát triển kinh tế then chốt trong định hướng hình thành siêu đô thị Châu Á của TP.HCM, sự xuất hiện dự án căn hộ chuẩn chuyên gia đầu tiên tại CBD đô thị cảng phường Phú Ma – Maison Grand đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của thị trường BĐS khu vực, mở ra một định nghĩa mới về không gian sống dành cho cộng đồng chuyên gia, nhà quản lý và cư dân tri thức hiện đại.

Trung Điểm Tứ Giác Vàng: Trục Giao Thương Chiến Lược Cảng Biển, Hàng Không, Công Nghiệp Và Du Lịch

Phú Mỹ đã khẳng định vị thế trung tâm logistics và đô thị cảng chiến lược của Đông Nam Bộ – nơi hội tụ cảng nước sâu quốc tế, khu thương mại tự do FTZ 3700 ha, các khu công nghiệp trọng điểm và mạng lưới giao thông huyết mạch kết nối toàn vùng.

Maison Grand nằm trên mặt tiền Quốc lộ 51, trục giao thương huyết mạch của vùng Đông Nam Bộ, kết nối với Trung tâm tài chính quốc tế phường Sài Gòn và Đô thị du lịch quốc tế phường Vũng Tàu. Từ vị trí dự án, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận Cụm cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải, top 30 cảng container lớn nhất thế giới về sản lượng (Theo tổ chức nghiên cứu hàng hải hàng đầu thế giới Alphaliner), đóng vai trò trọng yếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu và giúp Phú Mỹ vươn tầm trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quốc tế.

Đồng thời, khu vực này còn tập trung nhiều khu công nghiệp trọng điểm như Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 3, Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân B và cạnh khu công nghiệp Sonadezi – Châu Đức, thu hút hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và đội ngũ lao động trình độ cao trong nước lẫn quốc tế. Đây là nguồn cầu thực tế cho phân khúc căn hộ cao cấp tại Maison Grand, đồng thời tạo nên hệ sinh thái dân cư hiện đại và văn minh.

Bản đồ kết nối từ Maison Grand đến các khu vực

Bên cạnh đó, chỉ mất khoảng 20 phút di chuyển, cư dân Maison Grand có thể tiếp cận đô thị du lịch biển quốc tế Vũng Tàu – nơi đang phát triển mạnh về các mô hình nghỉ dưỡng, second home và giải trí cao cấp. Việc liền kề vùng du lịch biển giúp gia tăng giá trị đầu tư, mở rộng khả năng khai thác cho thuê, đặc biệt trong bối cảnh thị trường du lịch miền Nam đang hồi phục mạnh mẽ.

Không chỉ thuận lợi về đường biển, Maison Grand còn dễ dàng kết nối về đường hàng không. Cụ thể chỉ cần 25 phút di chuyển đến Sân bay quốc tế Long Thành – công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia đang được thi công giai đoạn 1. Cùng với đó, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và cao tốc Bến Lức – Long Thành khi hoàn thành sẽ giúp kết nối khu vực Phú Mỹ với các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam một cách liền mạch. Giới phân tích nhận định rằng, Phú Mỹ đang dần trở thành “trung điểm giao thương mới” của miền Nam, và các dự án sở hữu vị trí lõi như Maison Grand có dư địa tăng giá rõ rệt, đặc biệt khi quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ trong vài năm tới.

Chuẩn Sống “Live The Grand Standard” – Khác Biệt Từ Kiến Trúc Đến Trải Nghiệm Sống

Maison Grand kiến tạo một tuyên ngôn sống dành riêng cho cộng đồng chuyên gia. Khác với các dự án căn hộ phổ thông đang có mặt trên thị trường, Maison Grand được thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Âu hiện đại, kết hợp hài hòa giữa hình khối mạnh mẽ và những mảng xanh mềm mại, tạo nên một không gian sống vừa sang trọng, vừa thư thái.

Điểm đáng chú ý là mức độ đầu tư vào chất lượng bàn giao của dự án. Từng chi tiết trong căn hộ được chăm chút kỹ lưỡng, từ hệ tủ bếp gỗ công nghiệp cao cấp đến thiết bị vệ sinh – tất cả đều đến từ những thương hiệu uy tín toàn cầu. Không gian sống truyền cảm hứng cho một phong cách sống chuẩn mực, cư dân đều được tận hưởng sự tiện nghi và an tâm tuyệt đối.

Maison Grand – Biểu tượng tâm điểm đô thị cảng Phú Mỹ, “Siêu đô thị” TP.HCM

Dự án cũng là một trong những trường hợp hiếm hoi tại Phú Mỹ được vận hành bởi đơn vị quốc tế CBRE, điều vốn thường chỉ được thấy tại đô thị lớn như P. Sài Gòn. Hệ thống tiện ích nội khu được thiết kế theo mô hình “đa tầng và đa trải nghiệm”, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống, nghỉ ngơi và thư giãn của cộng đồng cư dân thành đạt.

Từ sảnh đón VIP sang trọng, hồ bơi Aqua Grand, vườn thư giãn, khu vui chơi trẻ em ngoài trời Grand Kid, đến phố đi bộ kết nối đa không gian,… tất cả đều được chăm chút nhằm mang đến không gian sống cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần. Maison Grand không chỉ tạo dựng nơi an cư đẳng cấp, mà còn khuyến khích một lối sống gắn kết, hiện đại và đầy cảm hứng – trở thành tiêu chuẩn mới của BĐS cao cấp tại trung tâm đô thị cảng quốc tế Phường Phú Mỹ.

Không Mất Giá Đồng Tiền, Dòng Tiền Cho Thuê Và Gia Tăng Giá Trị Tài Sản

Không dừng lại ở một sản phẩm phục vụ nhu cầu an cư, Maison Grand còn là kênh đầu tư bền vững, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm dòng tiền dài hạn. Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ chất lượng cao tại các đô thị vệ tinh TP.HCM còn khan hiếm, mức giá trung bình chỉ 33 triệu đồng/m2 của Maison Grand nhanh chóng trở thành điểm sáng đầu tư nổi bật. So sánh với mặt bằng giá tại Nhơn Trạch, Biên Hòa hay các phường Dĩ An, Thuận An, Maison Grand vẫn còn dư địa tăng giá lớn khi các tuyến giao thông chiến lược đi vào hoạt động.

Ngoài yếu tố tăng trưởng về vốn, dự án còn hấp dẫn nhờ tiềm năng khai thác cho thuê. Với sự hiện diện ngày càng đông đảo của đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước đến làm việc tại các khu công nghiệp lớn, nhu cầu thuê căn hộ cao cấp đang vượt xa nguồn cung.

Không chỉ chú trọng đến kiến trúc và tiện ích, Maison Grand còn được quy hoạch hướng đến việc hình thành một cộng đồng sống văn minh, hiện đại, nơi mỗi cư dân đều có cảm giác gắn kết và được truyền cảm hứng “sống chất chuyên gia”. Các không gian công cộng được thiết kế khuyến khích sự tương tác, từ phố đi bộ mang tên Milan đến Sky Garden tầng 9, cư dân có thể ngắm trọn toàn cảnh đô thị cảng đang bừng sức sống.

Phố đi bộ kết nối không gian đa chiều

Hệ sinh thái nội khu còn tích hợp hồ bơi Aqua Grand, khu tắm tráng, vườn tượng, vườn thư giãn, sân chơi trẻ em trong nhà đến khu vui chơi trẻ em ngoài trời – Grand Kid. Tất cả được bố trí tinh tế nhằm hướng đến sự cân bằng thân – tâm – trí, đáp ứng lối sống “work-life balance” mà nhiều người trẻ thành đạt đang theo đuổi.

Với pháp lý rõ ràng, tiến độ xây dựng thực tế đến giai đoạn tường bao, giá bán ưu đãi trong giai đoạn đầu trung bình chỉ 33 triệu/m2 và chất lượng bàn giao vượt chuẩn, Maison Grand đang mở ra cơ hội hiếm có cho những người mua ở thực mong muốn nâng tầm cuộc sống cũng như nhà đầu tư tìm kiếm tài sản có dòng tiền cho thuê từ 10 – 15 triệu/tháng cùng khả năng sinh lời vượt trội theo hạ tầng và quy hoạch đại đô thị cảng trong tương lai.

