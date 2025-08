Thấy Gì Từ Xu Hướng An Cư Của Người Trẻ Thành Thị: Làm Sài Gòn, Ngủ Bình Dương?

Trong khi giá nhà và căn hộ tại các đô thị lớn như TP.HCM vẫn neo ở mức cao và dự báo tiếp tục tăng khiến giấc mơ an cư ngày càng xa tầm với của phần lớn người dân, thì một xu hướng mới đang dần trở nên thịnh hành trên thị trường bất động sản phía Nam trong ít năm gần đây và rất được người trẻ và gia đình trẻ ưa chuộng.

Giá Căn Hộ Tại TP.HCM Tăng Không Ngừng Nghỉ, Người Dân Chọn Sống “Ly tâm”

Theo dữ liệu của website Batdongsan.com.vn, giá bán chung cư bình quân ở TP.HCM trong quý 1/2024 khoảng 48 triệu đồng/m2. Nếu nhìn lại vào thời điểm đầu năm 2018, giá bán chung cư TP.HCM khoảng 30 triệu đồng/m2. Sau 6 năm, tốc độ tăng giá bất động sản trung bình của chung cư TP.HCM tăng giá 55%. Đó là về mặt bằng giá chung cư bình dân, còn trên thực tế, giá bán chung cư ở TPHCM dao động từ 60-90 triệu đồng/m2. Thậm chí, một số dự án gắn mác căn hộ cao cấp đã lập đỉnh giá hơn 130 triệu đồng/m2. Vì vậy, những căn hộ có giá trên dưới 2 tỉ đồng gần như biến mất khỏi thị trường, khiến việc mua nhà nằm ngoài khả năng chi trả của nhiều người, đặc biệt là những gia đình trẻ.

Thị trường bất động sản TP.HCM liên tục ghi nhận những ‘đỉnh giá’ mới. Ảnh minh họa: Internet.

Từ thực tế này, làn sóng sống “ly tâm” ngày càng trở nên phổ biến hơn. Các khu vực vùng ven như Nhà Bè, Củ Chi, Bình Chánh được nhiều người dân lựa chọn trong công cuộc giãn dân khỏi các quận gần trung tâm thành phố. Đồng thời, để giảm gánh nặng tài chính, một bộ phận không nhỏ người trẻ và gia đình trẻ còn mạnh dạn quyết định chọn các tỉnh thành giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An để mua nhà. Trong đó, Bình Dương đang hiện hữu nhiều sản phẩm và được khách hàng ưu tiên lựa chọn.

Bình Dương – Lựa Chọn An Cư Sáng Giá Của Người Trẻ Và Người Có Thu Nhập Trung Bình

Chị Thu Hương (28 tuổi, hiện đang làm việc tại Quận 1, TP.HCM), chia sẻ lý do chị chọn mua căn hộ 2 phòng ngủ tại Dĩ An vào năm 2021 vì mức giá rẻ hơn cả tỷ đồng so với các căn hộ cũ vùng ven TP.HCM.

“Dù cách nhau vài cây số, nhưng giá căn hộ ở Thành phố Dĩ An (Bình Dương) thấp hơn Sài Gòn rất nhiều. Trong khi thời gian di chuyển đến Thủ Đức chỉ 5 – 10 phút và đi đến các quận trung tâm cũng khoảng 45 phút. Khoảng cách và thời gian di chuyển đến văn phòng không quá xa thậm chí gần hơn một số huyện của TP.HCM.”, chị Hương chia sẻ.

Trường hợp của Thu Hương là một trong số rất nhiều người trẻ và gia đình trẻ làm việc ở TP.HCM nhưng quyết định mua nhà tại Bình Dương, mà cụ thể là các dự án nhà ở tại Thành phố Dĩ An vì những ưu điểm về tài chính trong khi vị trí lại không quá xa trung tâm TP.HCM.

