The 9 Stellars Giải Tỏa Cơn Khát Mặt Bằng Bán Lẻ Tại Thành Phố Thủ Đức

Cơn khát mặt bằng bán lẻ trước làn sóng đầu tư nước ngoài rầm rộ

Trái ngược với diễn biến kinh tế thế giới, khi tăng trưởng toàn cầu năm 2023 được WTO dự báo chỉ ở mức 2,3%, nền kinh tế Việt Nam lại đang duy trì được tốc độ tăng trưởng ấn tượng với mục tiêu GDP đặt ra cho năm sau là 6.5%. Những chỉ số này đang tiếp tục thúc đẩy sự quan tâm từ các nhà đầu tư nước ngoài đối với Việt Nam. Theo đó, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 10 tháng đã gần bắt nhịp được xu hướng phục hồi của dòng vốn đầu tư toàn cầu, giúp Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư quốc tế.

Trong bối cảnh đó, phân khúc bất động sản bán lẻ ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, tính đến hết tháng 9 năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính tăng 21% so với cùng kỳ năm trước – con số cao nhất so với cùng kỳ của các năm 2018-2021. Có thể thấy, trong bối cảnh suy thoái kinh tế trên thế giới, Việt Nam được đánh giá là một trong số các thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất, thu hút hàng loạt thương hiệu tên tuổi với kế hoạch không ngừng mở rộng quy mô như Uniqlo, H&M, Zara, Gyu Shige, Muji hay Dookki…

Tuy nhiên, thực tế đang cho thấy sự chênh lệch về cung-cầu đối với mặt bằng bán lẻ. Theo báo cáo Quý 2/2022 của Cushman & Wakefield, toàn TPHCM không có thêm nguồn cung bán lẻ mới trong quý, tổng nguồn cung vẫn ổn định ở mức khoảng 1,1 triệu m2. Còn theo ông Nick Bradstreet, Giám đốc Bộ phận Bán lẻ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tại Savills, Việt Nam có nhiều lợi thế hơn so với các thị trường ở khu vực Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan để thu hút các nhãn hàng cao cấp mở rộng, phát triển. Tuy nhiên, vị đại diện này cho rằng, điểm yếu của Việt Nam là nguồn cung mặt bằng tại các khu vực trung tâm còn nhiều hạn chế.

Trước thực trạng này, các nhà bán lẻ đang có xu hướng dịch chuyển vị trí cửa hàng ra ngoài phạm vi trung tâm TP.HCM để tối đa hóa lợi nhuận do giá thuê ngoài trung tâm trong 4 năm qua chỉ bằng khoảng 1/3 khu vực trung tâm. Nhiều ông lớn bán lẻ đã đổ bộ ra các khu vực vệ tinh với quỹ đất lớn đã được chuẩn bị sẵn sàng như Thủ Đức, quận 7, Gò Vấp, Bình Tân… thay vì tập trung ở các trung tâm thương mại ở quận 1, quận 3 như trước đây.

The 9 Stellars – đón đầu làn sóng chuyển dịch bán lẻ tại Đông Sài Gòn

Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung mặt bằng bán lẻ tại TP.HCM nói chung và khu vực Thủ Đức nói riêng, The 9 Stellars do SonKim Land phát triển đang được xem là tâm điểm giao thương, khai mở tiềm năng kinh doanh vượt trội cho các nhà đầu tư tinh nhạy.

Toa lạc tại vị trí đắc địa ngay cửa ngõ thành phố Thủ Đức với các tuyến đường huyết mạch cũng như các công trình trọng điểm, đặc biệt là tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên vốn được coi là xương sống định hình không gian phát triển đô thị, The 9 Stellars tận hưởng lợi thế từ mô hình TOD (transit-oriented development) vốn phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới để tạo nên một quần thể tương đồng với các khu phức hợp đầy đủ tiện ích, đáp ứng nhu cầu sinh sống-làm việc-giải trí và mua sắm cho thế hệ cư dân kiểu mới..

Các phân khu được quy hoạch cho shophouse và shop villa tại The 9 Stellars hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm giao thương tại khu Đông Sài Gòn – Ảnh phối cảnh dự án

Trong bối cảnh TP. Thủ Đức được đầu tư quy hoạch để trở thành trung tâm kinh tế tri thức, khoa học – công nghệ & tài chính quan trọng của TP.HCM, các dự án bất động sản nằm kế cận tuyến Metro số 1 như The 9 Stellars được giới đầu tư đặc biệt săn đón. Không chỉ thừa hưởng lợi thế về hạ tầng hiện đại và đồng bộ, The 9 Stellars còn được quy hoạch bài bản theo định hướng đô thị sinh thái thông minh với các tiện ích xứng tầm.

Luôn tiên phong trong việc định hình chuẩn sống mới cho thị trường bất động sản, SonKim Land kiến tạo nên một dự án đô thị đầu tiên áp dụng hệ sinh thái thành phố thông minh danh tiếng của Qualcomm tại Việt Nam. Tất cả những gì tạo nên không gian sống hoàn hảo đều được tích hợp công nghệ thông minh – từ bãi đỗ xe, xe bus tự hành, ki-ốt, hệ thống chiếu sáng, hệ thống an toàn, an ninh, mạng LTE riêng và thiết bị IoT…– đều sẽ khiến cuộc sống của cư dân thêm muôn phần tiện lợi và an toàn. Bên cạnh đó, những mảng xanh bất tận của công viên văn hóa, sân golf và hồ sinh thái tự nhiên gần 4,5ha liền kề sẽ mang lại giá trị vô hình cho sức khoẻ tinh thần của cư dân sau những áp lực của nhịp sống bận rộn.

Không chỉ thế, dự án còn được hưởng lợi từ hệ tiện ích ngoại khu như hệ thống giáo dục quốc tế danh tiếng như Đại học Fulbright, trường quốc tế Pháp Marguerite Duras, Làng Đại học Quốc gia cùng Khu Công nghệ cao TP HCM… Tất cả giúp kích hoạt nhu cầu sinh sống, học tập, làm việc và giải trí của giới chuyên gia trong và ngoài nước, tạo sức hút cho các dự án bất động sản tại đây – cả nhà ở lẫn thương mại/bán lẻ – với giá trị không ngừng tăng lên theo thời gian.

Đặc biệt, với những nhà đầu tư nhanh nhạy, Bộ sưu tập shophouse được quy hoạch tại vị trí tâm điểm của The 9 Stellars được xem là cơ hội hiếm hoi để đón đầu làn sóng chuyển dịch của giới kinh doanh và các nhà bán lẻ. Không chỉ là không gian đáng sống giữa một thành phố trẻ, shophouse tại The 9 Stellars còn là mô hình vừa để kinh doanh, vừa giúp tích luỹ tài sản lý tưởng và được kỳ vọng trở thành sản phẩm hấp dẫn nhất của khu Đông Sài Gòn trong thời gian tới.