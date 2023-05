The 9 Stellars - Trải Nghiệm Sống Thông Minh Giữa Tâm Xanh Thủ Đức

The 9 Stellars – đô thị thông minh sánh tầm quốc tế

Điểm nổi bật nhất giúp The 9 Stellars thu hút sự quan tâm của thị trường vì đây là khu đô thị đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng hệ sinh thái đô thị thông minh (Smart City) nổi tiếng toàn thế giới được tạo ra bởi Qualcomm với các đối tác. Giải pháp này đã được phát triển và áp dụng thành công tại các dự án như thành phố Dallas, Qualcomm Smart Campus, San Antonio SPURS… Về mặt công nghệ, phần lớn việc quản lý, vận hành thành phố sẽ dựa trên sự phối hợp giữa nền tảng IoT (internet vạn vật) và hạ tầng kết nối 5G tiên tiến nhất.

Để triển khai xuyên suốt, đồng bộ và giúp các thiết bị từ hệ sinh thái Smart City từ Qualcomm vận hành trơn tru trên nền tảng IoT, việc hợp tác với một đối tác phát triển hệ thống hạ tầng và kết nối chuẩn 5G là rất quan trọng. Đó là lý do SonKim Land đã đặt niềm tin vào Viettel – tập đoàn viễn thông tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ 5G tại Việt Nam, đồng thời với các quốc gia phát triển trên thế giới.

SonKim Land bắt tay cùng Qualcomm và Viettel Networks kiến tạo nên đô thị thông minh The 9 Stellars

Được biết, Viettel cũng chính là một trong 4 đối tác toàn cầu của Qualcomm tham gia phát triển, ứng dụng dòng chipset 5G mới. Sự kết hợp giữa Viettel và Qualcomm là một dấu son trong chiến lược quốc gia về phát triển hạ tầng 5G Made in Vietnam.

Theo các chuyên gia công nghệ, một điểm cộng dành cho hệ sinh thái Smart City ứng dụng tại The 9 Stellars là hệ thống được tích hợp những giải pháp từ một loạt đối tác công nghệ hàng đầu. Cụ thể, tất cả các giải pháp phần cứng và phần mềm của các đối tác khác nhau sẽ luôn đảm bảo sự tương thích và đồng bộ ngay từ đầu, giúp nâng cao khả năng vận hành và mở rộng hệ sinh thái Smart City trong tương lai một cách dễ dàng.

Về phần mình, Sonkim Land khẳng định sự hợp tác giữa Qualcomm và Viettel sẽ đưa The 9 Stellars trở thành một đô thị thông minh chuẩn mực, sánh tầm quốc tế. Qua đó sẽ mang đến cho cư dân những tiện ích công nghệ đỉnh cao và những trải nghiệm hoàn hảo mà các dự án khác khó sánh kịp.

Tại The 9 Stellars, cư dân sẽ được trải nghiệm các tiện ích hiện đại như hệ thống đậu xe thông minh; xe bus tự hành nội khu; kiosk thông minh giám sát môi trường và hệ thống năng lượng; hệ thống an ninh thông minh; hệ thống thu gom rác thông minh… Đặc biệt, The 9 Stellars sẽ thí điểm ứng dụng các công nghệ mới như thanh toán nhận diện bằng khuôn mặt; giao hàng bằng drone. Nhờ đó, mỗi ngày cư dân đều được trải nghiệm cuộc sống thông minh, thoải mái nhưng vẫn đảm bảo tối đa sự an toàn của từng thành viên.

Những thương hiệu “bảo chứng” đẳng cấp

Phần lớn những khách hàng mua bất động sản hạng sang thường tìm kiếm những dự án mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, khác biệt. Cao hơn nữa, sản phẩm đó phải mang tính cá nhân hóa theo sở thích riêng của khách hàng.

Đối với nhóm khách hàng này, giá bán sản phẩm đôi khi là điều thứ yếu, chỉ cần thích là sẽ “xuống tiền” ngay. Chính vì thế, họ thường chỉ đặt niềm tin vào sản phẩm của những chủ đầu tư lớn và uy tín, thương hiệu đã khẳng định qua nhiều dự án trên thị trường.

Vẻ đẹp trong từng đừng nét thiết kế tại villa ven hồ thuộc khu đô thị The 9 Stellars

Với hơn 27 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, luôn hướng đến những giá trị cao hơn tại mỗi dự án, Sonkim Land là một trong những chủ đầu tư có tiềm lực rất mạnh mẽ. Thời gian qua, Sonkim Land đã ghi dấu ấn thị trường bởi những dự án hạng sang với ý tưởng phát triển táo bạo, đột phá. Điển hình như The Nassim, Serenity Sky Villas và tổ hợp The Metropole Thủ Thiêm với các hợp phần: The Galleria Residence, The Crest Residence, The Opera Residence…

Bên cạnh lợi thế là khu đô thị thông minh với hệ sinh thái hoàn chỉnh đầu tiên được phát triển tại khu Đông, The 9 Stellars còn nhận được sự tham gia của nhiều “ông lớn” đình đám trong lĩnh vực thiết kế, kiến trúc và phát triển bất động sản, nội thất. Sonkim Land đã hợp tác với những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản như NQH Architects, Land Sculptor (Thái Lan – thiết kế cảnh quan), ICIC (thiết kế cơ điện), ADA (thiết kế nội thất), các thiết bị nhà bếp, thiết bị vệ sinh, đồ nội thất, khóa cửa cao cấp của các thương hiệu danh tiếng như Halefe, Kohler, Bosh…… Đây đều là những thương hiệu về thiết kế và trang thiết bị nội thất hàng đầu, “bảo chứng” cho đẳng cấp vượt trội của The 9 Stellars. Tất cả hứa hẹn kiến tạo The 9 Stellars thành một không gian sống thượng đỉnh tương tự những dự án mà Sonkim Land từng ghi dấu ấn.