The Address: Chuỗi văn phòng cho thuê đẳng cấp cho các doanh nhân trẻ

The Address – Chuỗi văn phòng cao cấp ngay trung tâm TP.HCM

Thị trường văn phòng cho thuê đang trở thành mỏ vàng hấp dẫn các nhà đầu tư trong ngoài nước tham gia rót vốn. Điển hình là mới đây, tập đoàn Nhật Nomura Real Estate thâu tóm tòa nhà văn phòng hạng A Zen Plaza (Quận 1) như một bước đi mở rộng danh mục đầu tư vào Việt Nam. Trước đó nhà đầu tư này cũng mua lại tòa nhà Sun Wah Tower có vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường Nguyễn Huệ. Làn sóng đầu tư và chiếm lĩnh các vị trí đắc địa trên phân khúc văn phòng dự kiến sẽ tiếp tục sôi động trong thời gian tới.

Áp lực tìm được mặt bằng ưng ý

Theo báo cáo quý 3 của hãng tư vấn JLL Vietnam, thị trường văn phòng TP.HCM chào đón 24.000m2 đến từ một tòa nhà văn phòng hạng B ở quận Tân Bình và 11.200m2 của ba tòa nhà hạng C ở quận Phú Nhuận và Quận 3. Điều bất ngờ là thị trường không đón nhận một tòa nhà hạng A nào khi các dự án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Mặc dù có nguồn cung mới, diện tích trống vẫn tiếp tục hạn chế với tỷ lệ lấp đầy trung bình hạng A và B lên tới 96%. “Các lựa chọn diện tích thuê trong khu vực trung tâm vẫn tiếp tục thiếu hụt. Tình trạng này dự kiến sẽ được giảm bớt trước cuối năm nhờ vào hai tòa nhà mới gia nhập vào thị trường là Lim Tower 3 và Sonatus Tower”, JLL nhận định.



Sảnh đón khách sang trọng tại The Address

Thị trường văn phòng cho thuê vì vậy nằm trong quyền hạn quyết định của người cho thuê. Việc tìm kiếm một mặt bằng ưng ý tại các quận trung tâm ngày càng trở thành thách thức lớn cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) khi phải cạnh tranh với làn sóng đổ bộ của nhiều tập đoàn đa quốc gia có tiềm lực tài chính mạnh.

Ước tính của tổng cục thống kê cho thấy, hiện cả nước có khoảng 660.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có đến 98% là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ. Điều đặc biệt là cộng đồng SMEs là khu vực kinh doanh cực kì sôi động của nền kinh tế khi tạo ra tới 64% việc làm và đóng góp 45% GDP hằng năm.

Với cấu trúc dân số trẻ chiếm đa số, việc các doanh nghiệp SMEs chiếm số lượng cực lớn là dễ hiểu. Nhưng với nguồn lực hạn hẹp, các doanh nghiệp SMEs đang phải đối mặt với nhiều rủi ro đáng kể, nhất là khâu ổn định bộ máy hoạt động và gầy dựng thương hiệu thuở ban đầu.

The Address: Không chỉ là nơi làm việc…



Khu lounge tiếp khách đẳng cấp

Trái với xu thế chung của thị trường là nhắm đến các tập đoàn lớn để tận hưởng tỉ suất cho thuê hấp dẫn, mới đây chủ đầu tư An Gia Group bất ngờ giới thiệu dòng văn phòng cao cấp nhưng có giá thuê hợp lí với diện tích thuê tối thiểu chỉ từ 37m2. The Address dành cho đối tượng phục vụ là cộng đồng các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Xuất thân là một doanh nhân trẻ thuộc thế hệ 8x, các nhà lãnh đạo của An Gia Group thấu hiểu được những bộn bề lo toan của các doanh nhân trẻ mỗi khi khởi nghiệp. Vì vậy, The Address ra đời với sứ mệnh trở thành một người bạn cùng đồng hành, hỗ trợ và giúp nuôi dưỡng khát vọng vươn lên cho các doanh nhân trẻ.

Nhờ kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực nhà ở thông qua nhiều dự án gây tiếng vang tại TP.HCM, Vũng Tàu… các kiến trúc sư nổi tiếng của An Gia Group đã chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết để định hình nên chuỗi văn phòng The Address có chất lượng và đẳng cấp vượt trội trong cùng phân khúc.



Phòng vệ sinh chuẩn khách sạn cao cấp

Ngay từ bước chân đầu tiên vào sảnh tòa nhà, nhân viên và khách hàng của bạn chắc hẳn sẽ trầm trồ với không gian sang trọng, đẳng cấp nhưng không kém phần ấm áp của tòa nhà. Đó là sảnh lobby được thiết kế chỉn chu hiện đại, dùng hoàn toàn cho việc đón khách; đó là hệ thống phòng họp được vận hành theo mô hình dùng chung (Sharing) nổi tiếng của các Co-Working Space; hay mỗi khu lounge tiếp khách và phòng vệ sinh theo tiêu chuẩn khách sạn cao cấp sẽ làm hài lòng tất cả khách hàng khó tính nhất.

Không chỉ tọa lạc tại các vị trí đắc địa ở khu vực trung tâm, lần đầu tiên ở Việt Nam, khách thuê sẽ có cơ hội tận hưởng một dịch vụ chăm sóc khách hàng vượt trội theo mô hình “All in One Service” phổ biến trên thế giới, giúp mọi hoạt động kinh doanh của bạn trở nên dễ dàng, tiết kiệm và hiệu quả hơn. Vị trí đắc địa, cơ sở vật chất cực hiện đại đi kèm giá cả hợp lý, tất cả đều hội tụ tại The Address.

Không đơn thuần chỉ cung cấp một nơi làm việc đẳng cấp, The Address còn tạo nên một cộng đồng doanh nhân thịnh vượng. Với mạng lưới 10 tòa nhà sẵn có tại TP.HCM, dự kiến mở rộng lên đến 50 tòa nhà ở các quận trung tâm trong năm 2020 và vươn ra cả nước trong thời gian tới, The Address sẽ trở thành một địa chỉ uy tín, giúp các doanh nhân và tổ chức định vị được danh tiếng ngay buổi đầu lập nghiệp, là nơi mà mọi người sẻ chia những kinh nghiệm, bài học giá trị để cùng nhau xây dựng nên cơ đồ.

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/12/23/the-address-chuoi-van-phong-cho-thue-dang-cap-cho-cac-doanh-nhan-tre