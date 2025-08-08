The Fullton - Di Sản Bắt Đầu Từ Một Lời Hứa

Không phô trương hiệu ứng, không cầu kỳ kỹ xảo, bộ phim “Lời Hứa”, giới thiệu bởi The Fullton, dự án bất động sản thấp tầng khép kín hạng sang đầu tiên của CapitaLand Development Việt Nam (CLD VN) tại miền Bắc, đã chạm tới tầng sâu cảm xúc của người xem qua câu chuyện bình dị.

Ký Ức – Miền “Di Sản” Trong Mỗi Chúng Ta

“Sau này bố mua cho nhà mình một ngôi nhà thật to được không, để cả nhà mình cùng ở chung?”.

Lời nói vô tư trong một chiều nắng của cô bé Hiên tưởng chừng thoáng qua, nhưng lại trở thành mạch ngầm dẫn lối cho hành trình trưởng thành. Một lời hứa được cất giữ lặng lẽ trong ký ức, gói trọn tình yêu thương gia đình trong trẻo và hồn nhiên.

Hiên, nhân vật chính của bộ phim “Lời Hứa”, lớn lên giữa vòng tay yêu thương và những thanh âm ấm áp dưới mái nhà giản dị và chan chứa tình cảm. Ở đó, khoảnh khắc cả gia đình cùng vui đùa, bóng dáng chiếc ghế mây bố đọc sách cho Hiên cùng vạt nắng vắt bên hiên nhà,… từng mảnh ghép cứ thế lặng lẽ in dấu trong tâm trí cô. Những điều tưởng chừng như bình dị ấy chậm rãi đan nên miền ký ức trong veo thời thơ bé, gieo mầm một niềm tin ngọt lành về tổ ấm trong Hiên: nơi nào có gia đình, nơi đó ấm áp trọn vẹn từng khoảnh khắc yêu thương.

Bộ phim “Lời Hứa” được thực hiện bởi CLD Việt Nam nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, nhờ câu chuyện cảm xúc, chân thực và truyền tải khéo léo thông điệp về giá trị di sản mà dự án The Fullton hướng tới.

Trưởng thành đưa Hiên đi xa. Giống như nhiều người trẻ khác, cô chọn lập nghiệp ở thành phố lớn, sống giữa guồng quay hối hả. Những cuộc gọi nhỡ, những lần im lặng vô tình kéo xa khoảng cách giữa cô và bố mẹ. Nhưng đến khi đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, cô mới nhận ra điều gì thực sự ý nghĩa và hạnh phúc. Đó là gia đình, là tình yêu thương của cha mẹ, đã trở thành hành trang vững chắc giúp Hiên bền bỉ theo đuổi ước mơ và thực hiện hóa lời hứa lúc nhỏ. Một căn nhà không chỉ là tổ ấm để trở về, mà là cách Hiên chọn để viết tiếp chương di sản gửi gắm cho thế hệ mai sau.

Câu chuyện của Hiên gợi mở một định nghĩa khác về di sản. Không chỉ nằm trong vật chất hay tài sản hữu hình, di sản còn là những gì từng chạm vào cảm xúc: một lời hứa, một khoảng sân, một trang nhật ký. Đó là nếp nhà, là tình thân, là những giá trị được gieo mầm và kết tinh qua từng thế hệ.

Vượt khỏi khuôn khổ một bộ phim quảng bá dự án đơn thuần, “Lời Hứa” gợi mở từng tầng xúc cảm và tái định nghĩa lại “di sản” thực sự trong tâm trí người xem thuộc nhiều thế hệ.

Bộ phim cũng vô hình trung chạm đến tâm tư của người trẻ và các bậc cha mẹ. Giữa hành trình trưởng thành và những lựa chọn, nhiều người trẻ rời xa nhà, cuốn vào guồng quay của công việc và cuộc sống mới. Đôi khi, trong những bước chân vội vã ấy, họ “đánh rơi” sự quan tâm thầm lặng của cha mẹ vẫn bền bỉ trao gửi. Với bậc sinh thành, hạnh phúc của con chưa bao giờ được đo đếm bằng danh vị hay hào quang. Điều bố mẹ mong mỏi nhất, chỉ là con mình được hạnh phúc và khỏe mạnh.

The Fullton – Lưu Dấu Tinh Hoa

Bộ phim khép lại bằng hình ảnh Hiên cùng cha mẹ bước vào ngôi nhà mới. Ánh sáng chan hòa trong từng khung cửa, khoảng sân nhỏ được giữ nguyên như ký ức, và chiếc ghế mây quen thuộc của bố vẫn nằm đó, một chi tiết nhỏ nhưng đầy cảm xúc. Từng góc nhà đều gợi nhắc lại những gì đã nuôi lớn cô từ thuở bé.

“Có những lời hứa đưa ta đi thật xa, chỉ để dẫn lối ta trở về nhà”.

Khoảnh khắc Hiên ôm chầm lấy bố mẹ, những giọt nước mắt vỡ òa… là giây phút cả gia đình được đoàn tụ, và lời hứa năm xưa được thực hiện. Nhưng hơn thế, đó còn là hình ảnh đẹp đẽ về sợi dây gắn kết giữa các thế hệ, điều làm nên giá trị bền lâu của một mái ấm.

Trưởng thành đưa Hiên đi xa, để rồi cô trở về mang theo miền ký ức được nâng niu đặt vào tổ ấm mới, như lời hồi đáp dịu dàng cho “Lời Hứa” năm ấy: Cô dành tặng cha mẹ mình một nơi an cư trọn vẹn.

Giữa bối cảnh nhu cầu sống đa thế hệ ngày càng gia tăng, một ngôi nhà không chỉ được đo bằng tiện ích hay vẻ đẹp kiến trúc. The Fullton được kiến tạo như một không gian sống trọn vẹn, nơi các thế hệ có thể quây quần bên nhau, cùng sẻ chia những khoảnh khắc gắn bó, nhưng vẫn giữ cho mỗi người khoảng trời riêng tư.

Lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang, một biểu tượng cho sự kế thừa và bồi đắp qua năm tháng, The Fullton được thiết kế với ba tầng sống cảm xúc: Tầng Dấu Ấn – Tầng Cộng Hưởng – Tầng Tĩnh Tại. Tại đây, một “bố cục sống” độc bản được kiến tạo, để rồi khai mở những tầng trải nghiệm riêng biệt.

Tổ ấm di sản The Fullton, chốn an yên khơi nguồn cho một cuộc sống đa tầng trải nghiệm, bồi tụ tinh hoa.

Ngôi nhà The Fullton không trở thành di sản chỉ vì được xây dựng khang trang, lộng lẫy hay sở hữu giá trị lớn. Điều khiến một tổ ấm trở nên vẹn tròn chính là những tình cảm được lưu giữ, những ký ức được trân trọng trong không gian sống và những lời hứa theo thời gian.

Về dự án The Fullton:



The Fullton là dự án thấp tầng hạng sang khép kín đầu tiên của CapitaLand Development Việt Nam tại phía Đông Thủ đô, nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3. Giai đoạn 1 của dự án cung cấp 342 căn nhà ở trên tổng diện tích 12ha, tích hợp đa dạng tiện ích cùng công viên trung tâm rộng 1,9ha.



– Vị trí: Vinhomes Ocean Park 3

– Hotline: 1800 400 088

– Website: thefullton.com.vn

– Facebook: https://www.facebook.com/CapitaLandVietnam

– TikTok: https://www.tiktok.com/@thefullton.cld

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 07/08/2025 17:00

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/the-fullton-di-san-bat-dau-tu-mot-loi-hua-69495.html

