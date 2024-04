The Gió Riverside Của An Gia (AGG) Có Quyết Định Giao Đất Và Điều Chỉnh Quy Hoạch Chi Tiết 1/500

Dự án The Gió Riverside được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đang tiếp tục hoàn chỉnh các vấn đề pháp lý khác để sẵn sàng triển khai xây dựng dự án trong năm nay.

Hoàn Thiện Pháp Lý Từ Năm 2022

Khu dân cư Ngãi Thắng (tên thương mại The Gió Riverside) là một trong những dự án trọng điểm triển khai trong năm nay của Tập đoàn BĐS An Gia (Mã: AGG). Dự án nằm tại phường Bình Thắng, TP Dĩ An (Bình Dương) với quy mô khoảng 3.000 căn hộ, hướng đến người mua ở thực tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside

Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ nửa đầu năm 2022 và đang tiếp tục hoàn chỉnh về mặt pháp lý trước khi triển khai, đảm bảo nguyên tắc đầu tư an toàn.

UBND TP Dĩ An đánh giá dự án có vị trí điểm nhấn đô thị của thành phố nói chung và của phường Bình Thắng nói riêng, phù hợp với quá trình Dĩ An nâng cấp lên đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Theo quy hoạch, Khu dân cư Ngãi Thắng có 2 khối công trình chung cư cao 40 tầng nổi, 3 tầng hầm với khoảng 3.000 sản phẩm, mật độ xây dựng chỉ 30,73%. Khu dân cư còn có đầy đủ hạ tầng, tiện ích như khuôn viên cây xanh tập trung, đường giao thông, sân bãi nội bộ, trường học… đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

UBND tỉnh Bình Dương cũng đã có quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với hơn 27.139 m2 đất tại phường Bình Thắng, TP Dĩ An để thực hiện Khu dân cư Ngãi Thắng (tên thương mại The Gió Riverside). Phần diện tích hơn 18.979 m2 được giao có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị (đất công trình chung cư cao tầng 8.340,5 m2; đất trồng cây xanh, đất giao thông, sân bãi nội bộ), phần diện tích 8.160 m2 được giao thuê đất thu tiền một lần để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.

Hiện dự án đang tiếp tục hoàn chỉnh các vấn đề pháp lý khác để sẵn sàng cho kế hoạch ra mắt trong năm nay.

Dự Án Tiềm Năng, Phục Vụ Nhu Cầu Ở Thực

Định vị là khu phức hợp ven sông Đông Sài Gòn, dự án The Gió Riverside sở hữu lợi thế vị trí ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc, liền kề trục Xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

The Gió Riverside nằm liền kề trục Xa lộ Hà Nội

Dự án đáp ứng tốt khả năng kết nối nhờ trục đường Xa lộ Hà Nội và các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A, nút giao Tân Vạn, Vành Đai 3, tuyến Metro số 1, Bến xe Miền Đông, Metro Suối Tiên – Biên Hòa… Xung quanh dự án tập hợp nhiều công trình tiện ích ngoại khu như Trung tâm hành chính Đồng Nai, Làng Đại học Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bến xe Miền Đông mới, KCN Biên Hòa, KCN Amata, Ga Dĩ An – Bình Dương, Siêu thị Co.op Mart Biên Hòa…

Ngoài lợi thế vị trí, dự án The Gió Riverside được kỳ vọng sẽ cung cấp cho thị trường nguồn cung giá trị, phục vụ nhu cầu ở thực tại TP.HCM và khu vực giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai.

“Công ty vẫn kiên định với phân khúc bất động sản tầm trung. Đây là phân khúc luôn có tỷ lệ hấp thụ tốt bất chấp các biến động của thị trường. Quan điểm của An Gia là không chạy theo thị trường, không mua quỹ đất hay mua dự án bằng mọi giá. Công ty sẽ có những phân tích kỹ càng về khu đất, để làm sao khi đưa ra thị trường, giá thành sản phẩm phù hợp với túi tiền của đa số người mua. Điều này lý giải vì sao các dự án căn hộ như Westgate, The Sóng… khi ra mắt thị trường luôn được khách hàng quan tâm”, đại diện An Gia nói.

An Gia tập trung phát triển dự án căn hộ vừa túi tiền. Ảnh: Westgate

Theo các chuyên gia, thị trường căn hộ TP.HCM và vùng phụ cận đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, nguồn cung phân khúc này vẫn cho thấy tình trạng lệch pha khi số lượng căn hộ cao cấp chiếm lĩnh rổ hàng còn số lượng căn hộ vừa túi tiền không đáp ứng đủ nhu cầu ở thực của người dân.

Mặt khác, sự mất cân đối cung cầu không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở giá bán. Giá các căn hộ đang tăng quá cao, không đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của khách hàng, gồm người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Đại diện An Gia nhận định, xu hướng tăng giá sẽ còn tiếp tục phát triển trong tương lai. Không chỉ đơn giản vì quỹ đất hạn chế, các chi phí phát triển dự án leo thang mà còn do nhu cầu với loại hình căn hộ, đặc biệt tại TP.HCM chỉ tăng không giảm. Những dự án trong phân khúc vừa túi tiền ở các khu vực lân cận – nơi có ngưỡng giá mềm, kết nối thuận tiện tới trung tâm sẽ tiếp tục là tâm điểm đầu tư, dẫn dắt thị trường thời gian tới.