The Global City - Khu Đô Thị "Downtown" mới của TP. Hồ Chí Minh

Tổng quan về dự án The Global City

Điểm ấn tượng đầu tiên khi nhắc đến The Global City đó chính là vị trí chiến lược với hệ thống giao thông liên vùng vô cùng ấn tượng. The Global City là dự án bất động sản sở hữu vị trí vàng ngay tại mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, Quận 2, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Khu đô thị The Global City tại TP.HCM

Đây chính là tuyến đường huyết mạch giao thương, kết nối của các khu vực kinh tế lớn tại phía Đông Sài Gòn, song hành với cao tốc Long Thành Dầu Giây, đường Đỗ Xuân Hợp và đoạn đường Liên Hợp nối dài. Nhờ vậy mà khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận, di chuyển đến các điểm tiện ích lân cận nếu trở thành cư dân của đại đô thị Global City.

Với quy mô 117,4ha, chủ đầu tư The Global City chắc chắn sẽ biến dự án này trở thành một khu đô thị phức hợp hiện đại, đa dạng với hệ thống tiện ích toàn diện bên cạnh các khu biệt thự, nhà phố, các cụm căn hộ cao tầng và khu thấp tầng,…

Tích hợp nhiều tiện ích trọn gói "all in one"

Dự án The Global City là biểu tượng tiếp theo của “bất động sản hàng hiệu” tại khu Đông Sài Gòn, vì vậy, chủ đầu tư Masterise Homes đã đặc biệt chú trọng thiết kế và bố trí các tiện ích hoàn hảo tại mỗi dự án nhằm mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho cư dân.

Dự án The Global City – Tiên phong mang chuẩn mực toàn cầu đến Việt Nam

Tại đây, nhà đầu tư đã có sự cân bằng giữa đa dạng sinh học, cảnh quan với không gian xây dựng đô thị để thể hiện lối sống “downtown’’. Các tiện ích nội ngoại khu của dự án được đầu tư với mức chi phí lớn, quần thể sân golf rộng 92ha, khu trung tâm thương mại đẳng cấp 125.000m2, trường học, y tế cùng vô số ích ích vui chơi giải trí khác như công viên, massage, hồ cảnh quan,….

Các tiện ích đẳng cấp, đắt giá bậc nhất thế giới được tích hợp ngay trong Khu đại đô The Global City

Với ngân sách đầu tư cực khủng, Masterise Homes đã không ngừng nỗ lực để thực hiện tham vọng biến dự án này trở thành mô hình đầu tư bất động sản “all in one’’ thịnh vượng bậc nhất Đông Nam Á. Cư dân đô thị sẽ có cơ hội trải nghiệm toàn bộ tiện ích trọn gói từ tiện ích nội ngoại khu, chính sách nhà ở, dịch vụ chăm sóc khách hàng hay các ưu đãi đi kèm,… Tất cả đều được tích hợp ngay trong khuôn viên dự án để mang đến sự tiện lợi nhất cho cư dân và các thành viên trong gia đình.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, cư dân sẽ có cơ hội trải nghiệm lối sống cộng đồng dân cư văn minh, tri thức ngay tại khu đô thị biểu tượng The Global City – “downtown” thứ 2 của TP. HCM.

Nhà phố SOHO – Sự khác biệt của The Global City

Phong cách thiết kế của phố thương mại SoHo được lấy cảm hứng từ những khu phố sầm uất của NewYork, DuBai, BangKok với ưu thế nổi bật từ vị trí, quy hoạch cho đến hệ thống tiện ích đẳng cấp quốc tế. Nhà phố The Global City sở hữu vị trí đắt giá ngay tại trung tâm sôi động nhất của dự án, kết nối trực tiếp đến các Trung tâm Thương mại.

Khu nhà phố SOHO tọa lạc tại vị trí trung tâm sôi động của dự án The Global City

Tô điểm cho vẻ đẹp hoàn hảo của khu nhà phố Soho chính là sự hiện hữu của dòng sông Rạch Chiếc thơ mộng, cùng với tầm nhìn thoáng đãng, bao trọn vẻ đẹp của cả một khu đô thị sầm uất. Đặc biệt, Foster + Partners – đơn vị thiết kế kiến trúc, hạ tầng và cung cấp dịch vụ kỹ thuật hàng đầu thế giới đến từ Anh Quốc đã nghiên cứu và thiết kế kiến trúc khu nhà phố SOHO theo kiểu đồng bộ, bền vững và linh hoạt.

Bởi vậy, có thể nói, The Global City chính là dự án bất động sản có sự kết hợp hài hòa giữa kiểu kiến trúc hiện đại và kiểu đô thị rất đặc trưng của Việt Nam. Đây cũng là khu vực kết nối tất cả tiện ích mua sắm, ăn uống, giải trí nhằm thúc đầy tiềm năng kinh doanh cũng như cơ hội tăng giá trong tương lai.

Thiết kế ấn tượng, độc đáo, mang chuẩn mực toàn cầu của mỗi căn nhà phố SOHO

Khu đô thị The Global City sẽ không chỉ là chốn an cư lý tưởng mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn mang đến những đặc quyền trải nghiệm cho công dân trên toàn thế giới.